Ловчев высказался об усталости Станковича

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев считает, что у красно-белых под руководством Деяна Станковича происходит что-то такое, от чего команда «не горит».
«Надо спросить Станковича, от чего он устал. От бабла, от жизни, от футбола вообще? Я не против этого тренера, он выдающийся футболист, но что‑то происходит такое, что команда «не горит».
Что касается поражения от «Балтики», то мы знаем, что Талалаев – хороший тренер. Все как‑то не особенно Андрея «поднимают», но это наш российский тренер, который тоже определяет, как играть с каждой командой. Да, было глупое удаление, но не увидеть, что один тренер переиграл другого, невозможно», – сказал Ловчев.
- В матче 2-го тура РПЛ «Спартак» дома проиграл «Балтике» со счетом 0:3. На 11-й минуте у хозяев получил красную карточку нападающий Антон Заболотный. На 58-й минуте за вторую желтую карточку с поля также был удален еще один игрок «Спартака» Маркиньос.
- После игры Станкович заявил, что устал и переживает за состояние своего здоровья.
Источник: «Матч ТВ»