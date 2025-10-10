Введите ваш ник на сайте
Российский тренер оценил потенциал Глушенкова для игры в «Барселоне»

Сегодня, 15:43
3

Бывший главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов оценил потенциал нападающего «Зенита» Максима Глушенкова для игры в Европе. Он также высказался о шансах петербуржцев на победу в РПЛ.

«Думаю, чемпионом станет «Зенит». У клуба большие ресурсы, отличные игроки и стабильность. Даже если Жерсон не играет, его есть кем заменить. Бразилец явно не попал в наш чемпионат, столкнулся с проблемами адаптации, травмами. Да, у «Зенита» был сложный период – слишком много звeзд, тренеру непросто делать выбор. А звeзды бывают капризными. Но состав мощный.

Глушенков – феноменальный футболист, лучший российский игрок на данный момент, способен играть в любом клубе Европы. Когда Максим в настроении и мотивирован, ставит командные цели выше личных, это номер один в РПЛ. Педро также раскрывается. На дистанции «Зенит» возьмeт своe и станет чемпионом.

Мог бы Глушенков играть, например, в «Барселоне»? Это может казаться смешным, но почему нет? В свое время Игорь Корнеев там играл. Не боги горшки обжигают. Всe зависит от ментальности и адаптации.

Глушенков способен играть в клубе уровня «Барселоны», я не сомневаюсь. Сейчас рядом с ним по потенциалу – Батраков, Кисляк. Ни один человек в мире не скажет, где потолок их потенциала. Было бы интересно посмотреть, как они проявили бы себя в Европе», – сказал Пятибратов.

  • 26-летний Глушенков провел в этом сезоне 12 матчей за «Зенит», забил 8 голов, сделал 4 ассиста.
  • «Зенит» занимает 4-е место в РПЛ с 20 очками после 11 туров.

Россия. Премьер-лига Зенит Барселона Глушенков Максим Пятибратов Дмитрий
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Боцман59rus
1760103090
#подавательмячей
Ответить
Garrincha58
1760105611
не смешите нас
Ответить
FFR
1760105781
Создается впечатление, что такие тренеры как Пятибратов вообще не разбираются в футболе.
Ответить
