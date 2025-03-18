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В «Факеле» определились с будущим главного тренера

Сегодня, 22:10
1

Стало известно, останется ли Дмитрий Пятибратов на посту главного тренера «Факела».

  • Воронежцы набрали 14 очков в 21 туре РПЛ.
  • Команда идет на предпоследнем месте в лиге.
  • Пятибратов возглавил «Факел» в августе прошлого года.

В клубе приняли решение не увольнять тренера во время мартовской паузы на матчи сборных.

Руководство «Факела» считает, что с Пятибратовым у команды больше шансов сохранить прописку в РПЛ, а назначение нового тренера рискованно в текущих условиях.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Факел Пятибратов Дмитрий
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Комментарии (1)
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andrei-sarap-yandex
1742329815
факел только в фнл...ТОКСИЧНЫЙ КЛУБ
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