В «Факеле» определились с будущим главного тренера

Стало известно, останется ли Дмитрий Пятибратов на посту главного тренера «Факела».
- Воронежцы набрали 14 очков в 21 туре РПЛ.
- Команда идет на предпоследнем месте в лиге.
- Пятибратов возглавил «Факел» в августе прошлого года.
В клубе приняли решение не увольнять тренера во время мартовской паузы на матчи сборных.
Руководство «Факела» считает, что с Пятибратовым у команды больше шансов сохранить прописку в РПЛ, а назначение нового тренера рискованно в текущих условиях.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова