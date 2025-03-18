В «Факеле» определились с будущим главного тренера

Стало известно, останется ли Дмитрий Пятибратов на посту главного тренера «Факела».

Воронежцы набрали 14 очков в 21 туре РПЛ.

Команда идет на предпоследнем месте в лиге.

Пятибратов возглавил «Факел» в августе прошлого года.

В клубе приняли решение не увольнять тренера во время мартовской паузы на матчи сборных.

Руководство «Факела» считает, что с Пятибратовым у команды больше шансов сохранить прописку в РПЛ, а назначение нового тренера рискованно в текущих условиях.