Пятибратов отправится на стажировку в «Краснодар», после матча с которым он ушел из «Факела»

Бывший главный тренер Дмитрий Пятибратов рассказал о планах после ухода из «Факела».
- Пятибратов подал в отставку после матча 22-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:5).
- Тренер пробыл в «Факеле» с лета.
- Воронежцы – в зоне вылета.
– Со своим будущим определились?
– Будущее сейчас туманно. Поеду домой в Сочи, несколько дней отдохну, а потом начнется новый этап. Отправлюсь на несколько дней в Краснодар. К Мураду Мусаеву. Посмотрю на тренировочный процесс, так как очень впечатлила их игра. На хозяйство Сергея Галицкого – это всегда вызывает восхищение.
Энергии и мыслей много. У «Факела» есть рисунок игры. До матча с «Краснодаром» нас никто вчистую не переиграл. За эту работу не стыдно.
Источник: «Спорт-Экспресс»