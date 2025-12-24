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Владимир Ивич
Новости
Владимир Ивич - новости
Аль-Айн
Сербия
7 мая 1977 (49)
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Два тренера отказали ЦСКА
13 мая
31
Экс-тренер «Краснодара» Ивич продлил контракт с клубом из ОАЭ
11 апреля
«Ни в коем случае нельзя»: Пономарев выступил против обоих кандидатов на замену Челестини в ЦСКА
2 апреля
4
У ЦСКА 2 кандидата на замену Челестини
2 апреля
13
Галицкий – об увольнении Ивича: «Все бросились рассказывать о моих интеллектуальных способностях»
22 февраля
3
Галицкий объяснил стиль «Краснодара» словами Цоя: «Нам не нужна победа любой ценой»
22 февраля
8
«Все трое послали куда подальше»: названы имена тренеров, которых хотело «Динамо»
2025.12.24 21:26
5
Новая информация по Ивичу в «Спартаке»
2025.12.10 22:12
12
Экс-тренер «Краснодара» ответил на предложение «Динамо»
2025.12.10 20:37
3
Корнеев оценил вариант с Ивичем для «Спартака»
2025.12.10 08:02
2
Генич назвал идеального тренера для «Спартака»
2025.12.03 11:05
40
Слуцкий назвал имя тренера, который нужен «Спартаку»
2025.12.01 22:50
6
Мостовой сказал, за какого тренера должны сражаться «Спартак» и «Динамо»
2025.11.18 17:56
6
Шалимов раскрыл, за что Ивича уволили из «Краснодара»: «Какой молодец! Ариведерчи»
2025.11.17 18:27
5
Бубнов посоветовал «Динамо» нового тренера: «Чтоб Карпина там близко не было!»
2025.10.31 01:03
9
Кахигао саботировал переговоры «Спартака» с основным кандидатом на замену Станковичу
2025.10.17 20:32
7
Стало известно, сколько «Спартак» готов платить Ивичу
2025.10.17 19:19
5
Аленичев выступил категорически против новой кандидатуры «Спартака» на пост тренера
2025.10.14 10:44
13
Гурцкая против назначения Ивича в «Спартак» по двум причинам
2025.10.13 20:08
1
Рабинер определил, кто должен возглавить «Спартак»
2025.10.11 15:15
5
В «Спартаке» конфликт насчет кандидатуры нового тренера
2025.10.11 11:24
20
Реакция Губерниева на возможное назначение Ивича в «Спартак»
2025.10.06 21:42
4
Стало известно, кто и когда заменит Станковича в «Спартаке»
2025.10.05 23:53
13
«Спартак» рассматривает только одного тренера на замену Станковичу
2025.09.25 20:16
16
Директор «Спартака» улетел в ОАЭ за заменой Станковичу
2025.09.20 15:42
11
«Спартак» планирует назначить экс-тренера «Краснодара»: «Настроены решительно»
2025.09.20 15:17
8
«Спартаку» предложили тренера-спасителя
2025.09.20 01:05
6
Селюк раскритиковал «Спартак» за выбор тренера на замену Станковичу
2025.08.18 22:33
6
Назван один из приоритетных вариантов на замену Станковичу в «Спартаке»
2025.08.18 11:45
13
Букмекеры определили фаворита на замену Станковичу в «Спартаке»
2025.08.16 12:05
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