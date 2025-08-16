Введите ваш ник на сайте
Букмекеры определили фаворита на замену Станковичу в «Спартаке»

Сегодня, 12:05
3

Букмекеры предвосхищают отставку главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

«В букмекерской компании «Бетсити» оценили, кто придет на смену Станковичу. Наиболее вероятный кандидат – экс-рулевой «Краснодара» Владимир Ивич. Кэф на это назначение 2,00. Возможно возвращение в «Спартак» Массимо Карреры – 3,00. Замыкает топ-3 претендентов на пост наставника красно-белых Андрей Талалаев из «Балтики» – 5,00.

Менее вероятные кандидатуры – Гильермо Абаскаль (10,00), Альберт Риера (15,00) и Гурбан Гурбанов (18,00). Игорь Шалимов также вошел в шорт-лист претендентов – 20,00», – написал источник.

  • Станкович в «Спартаке» год.
  • Команда идет на 11-м месте РПЛ.
  • Станковича могут уволить уже сегодня.

Еще по теме:
10 лучших капитанов «Спартака» в 21-м веке
Губерниев спрогнозировал исход матча «Спартак» – «Зенит» 10
Черданцев дал «Спартаку» рекомендацию насчет нового тренера 3
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Сербия. Суперлига Аль-Айн Спартак Ивич Владимир Станкович Деян
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
NewLife
1755336614
Правильно, Шалима сохраните для смены Сельдерея)))
Ответить
sochi-2013
1755337278
Ну, не знаю. Как я понял, что Ивича Галицкий уволил за излишнюю самостоятельность, а Спартак ищет ручного.
Ответить
vvv123
1755337407
Талалай в свинарник не пойдет, чтобы вылететь в пердив, хватит и Шалимова!
Ответить
