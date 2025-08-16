Букмекеры определили фаворита на замену Станковичу в «Спартаке»

Букмекеры предвосхищают отставку главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

«В букмекерской компании «Бетсити» оценили, кто придет на смену Станковичу. Наиболее вероятный кандидат – экс-рулевой «Краснодара» Владимир Ивич. Кэф на это назначение 2,00. Возможно возвращение в «Спартак» Массимо Карреры – 3,00. Замыкает топ-3 претендентов на пост наставника красно-белых Андрей Талалаев из «Балтики» – 5,00.

Менее вероятные кандидатуры – Гильермо Абаскаль (10,00), Альберт Риера (15,00) и Гурбан Гурбанов (18,00). Игорь Шалимов также вошел в шорт-лист претендентов – 20,00», – написал источник.