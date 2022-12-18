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Фернанду Сантуш - новости
Тренер
Имя
Фернанду
Фамилия
Сантуш
Команда
Польша
Гражданство
Португалия
Дата рождения
10 октября 1954
Статистика
Новости
Статьи
Посты
24 января
17:17
Стала известна первая задача Сантуша на посту главного тренера сборной Польши
15:36
Фото
Сантуш – новый главный тренер сборной Польши
07:52
Фото
Президент Польского футбольного союза представил нового тренера сборной Польши
23 января
18:08
Сантуш близок к назначению тренером сборной Польши
1
18 декабря 2022
06:53
«Сантуш должен был поступить в угоду Роналду». Скопинцев раскритиковал экс-тренера сборной Португалии
1
17 декабря 2022
09:36
Роналду и еще четыре игрока Португалии не попрощались с Сантушем после его ухода из сборной
4
15 декабря 2022
23:48
Сантуш прокомментировал свое увольнение из сборной Португалии
3
22:11
Данни назвал желаемого тренера для сборной Португалии
1
21:21
Фото
Сантуш покинул пост главного тренера сборной Португалии
1
19:55
Сантуш уволен из сборной Португалии после вылета в 1/4 финала ЧМ-2022 (Фабрицио Романо)
1
14 декабря 2022
17:26
Семин оценил решения Сантуша оставить Роналду в запасе в двух матчах плей-офф ЧМ-2022
1
13 декабря 2022
13:27
Моуринью может возглавить сборную Португалии
8
12:14
Сантуша уволят из сборной Португалии в ближайшие дни. К этому призывала сестра Роналду
5
08:50
Фигу обвинил Сантуша в вылете Португалии с ЧМ-2022: «Нельзя выиграть турнир с Роналду в запасе»
10
11 декабря 2022
05:55
«Убили человека, сборную и целую нацию». Сестра Роналду призвала уволить тренера Португалии Сантуша
7
02:44
Сантуш близок к увольнению с поста главного тренера сборной Португалии
2
10 декабря 2022
22:06
Сантуш: «Не жалею, что не выпустил Роналду в старте»
4
21:51
Девушка Роналду Джорджина раскритиковала Сантуша после вылета с ЧМ-2022
1
9 декабря 2022
18:40
Тренер сборной Португалии Сантуш: «На пресс-конференциях 90% вопросов о Роналду»
16:24
Тренер сборной Португалии Сантуш рассказал о диалоге с Роналду перед матчем со Швейцарией
1
15:33
Тренер сборной Португалии Сантуш: «Оставьте Роналду в покое»
1
7 декабря 2022
16:00
Спортивный психолог: «Роналду неадекватен в последние годы. Сантуш его опустил»
10
14:27
Сантуш рассказал, сыграет ли Роналду с Марокко в 1/4 финала ЧМ-2022
4
00:56
Сантуш: «Роналду подал пример настоящего капитана»
1
6 декабря 2022
22:23
Сантуш объяснил, почему оставил Роналду в запасе на матч со Швейцарией
4
5 декабря 2022
17:46
Сантуш раскритиковал поведение Роналду в матче с Южной Кореей
4
1 декабря 2022
20:40
Тренер Португалии Сантуш впервые прокомментировал спорный гол Роналду / Фернандеша
1
19:36
Роналду рискует пропустить матч с Южной Кореей
1
28 ноября 2022
09:17
Тренер сборной Португалии Сантуш высказался о лидерских качествах Роналду
1
28 сентября 2022
00:58
Сантуш: «В первом тайме Испания не создала ничего»
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