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Фернанду Сантуш
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Фернанду Сантуш - новости
Португалия
10 октября 1954 (72)
Тренер
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Публикации
Сборная Азербайджана уволила тренера, бравшего Евро
2025.09.08 12:59
7
Тренера сборной Азербайджана провоцировали на отставку после 0:5 от Исландии: «У вас нет уважения к себе?»
2025.09.06 01:23
5
Товарищеский матч. Азербайджан под руководством победителя Евро уступил дома Гаити (0:3)
2025.03.22 22:48
3
Экс-тренер сборной Португалии ответил, сыграет ли Роналду на ЧМ-2026
2025.01.14 19:07
В Азербайджане задумались об увольнении тренера сборной, выигрывавшего Евро
2024.11.21 00:48
7
Сантуш рассказал, почему посадил Роналду в запас в плей-офф ЧМ-2022
2024.01.29 16:38
Польша уволила Сантуша спустя восемь месяцев
2023.09.13 19:10
Стала известна первая задача Сантуша на посту главного тренера сборной Польши
2023.01.24 17:17
Фото
Сантуш – новый главный тренер сборной Польши
2023.01.24 15:36
Фото
Президент Польского футбольного союза представил нового тренера сборной Польши
2023.01.24 07:52
Сантуш близок к назначению тренером сборной Польши
2023.01.23 18:08
1
«Сантуш должен был поступить в угоду Роналду». Скопинцев раскритиковал экс-тренера сборной Португалии
2022.12.18 06:53
1
Роналду и еще четыре игрока Португалии не попрощались с Сантушем после его ухода из сборной
2022.12.17 09:36
4
Сантуш прокомментировал свое увольнение из сборной Португалии
2022.12.15 23:48
3
Данни назвал желаемого тренера для сборной Португалии
2022.12.15 22:11
Фото
Сантуш покинул пост главного тренера сборной Португалии
2022.12.15 21:21
1
Сантуш уволен из сборной Португалии после вылета в 1/4 финала ЧМ-2022 (Фабрицио Романо)
2022.12.15 19:55
1
Семин оценил решения Сантуша оставить Роналду в запасе в двух матчах плей-офф ЧМ-2022
2022.12.14 17:26
1
Моуринью может возглавить сборную Португалии
2022.12.13 13:27
8
Сантуша уволят из сборной Португалии в ближайшие дни. К этому призывала сестра Роналду
2022.12.13 12:14
3
Фигу обвинил Сантуша в вылете Португалии с ЧМ-2022: «Нельзя выиграть турнир с Роналду в запасе»
2022.12.13 08:50
8
«Убили человека, сборную и целую нацию». Сестра Роналду призвала уволить тренера Португалии Сантуша
2022.12.11 05:55
6
Сантуш близок к увольнению с поста главного тренера сборной Португалии
2022.12.11 02:44
2
Сантуш: «Не жалею, что не выпустил Роналду в старте»
2022.12.10 22:06
4
Девушка Роналду Джорджина раскритиковала Сантуша после вылета с ЧМ-2022
2022.12.10 21:51
1
Тренер сборной Португалии Сантуш: «На пресс-конференциях 90% вопросов о Роналду»
2022.12.09 18:40
Тренер сборной Португалии Сантуш рассказал о диалоге с Роналду перед матчем со Швейцарией
2022.12.09 16:24
1
Тренер сборной Португалии Сантуш: «Оставьте Роналду в покое»
2022.12.09 15:33
1
Спортивный психолог: «Роналду неадекватен в последние годы. Сантуш его опустил»
2022.12.07 16:00
10
Сантуш рассказал, сыграет ли Роналду с Марокко в 1/4 финала ЧМ-2022
2022.12.07 14:27
4
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