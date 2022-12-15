Сантуш уволен из сборной Португалии после вылета в 1/4 финала ЧМ-2022 (Фабрицио Романо)

Фернанду Сантуш уволен с поста главного тренера сборной Португалии, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Решение было принято после окончания ЧМ-2022 для сборной Португалии. В 1/4 финала команда Сантуша уступила сборной Марокко (0:1).
- Контракт сборной Португалии с Сантушем был рассчитан до 2024 года.
- Сантуш возглавлял сборную с 2014 года.
- При нем команда выиграла Евро-2016 и Лигу наций.
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Источник: твиттер Фабрицио Романо