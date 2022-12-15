Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Сантуш уволен из сборной Португалии после вылета в 1/4 финала ЧМ-2022 (Фабрицио Романо)

    Фернанду Сантуш уволен с поста главного тренера сборной Португалии, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

    Решение было принято после окончания ЧМ-2022 для сборной Португалии. В 1/4 финала команда Сантуша уступила сборной Марокко (0:1).

    • Контракт сборной Португалии с Сантушем был рассчитан до 2024 года.
    • Сантуш возглавлял сборную с 2014 года.
    • При нем команда выиграла Евро-2016 и Лигу наций.

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    Сантуш покинул пост главного тренера сборной Португалии
    Стали известны семь кандидатов на пост главного тренера сборной Португалии
    Экс-тренер «Спартака» может возглавить сборную Португалии 3
    Источник: твиттер Фабрицио Романо

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:55
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +137

      Однажды 32 минуты назад

      Сантуш старался .Нет претензий

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23766

      DOCTOR PENALTY 51 минуту назад

      Тренеришка финишировал. Эксперименты с Роналду ему никогда не простят.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11