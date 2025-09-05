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Фернанду Сантуш
Статистика
Фернанду Сантуш - статистика
Португалия
10 октября 1954 (72)
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Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 5 тур
Исландия
5 : 0
05.09.2025
Азербайджан
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