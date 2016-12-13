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Фернанду Сантуш
Материалы
Фернанду Сантуш - материалы
Португалия
10 октября 1954 (72)
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Пять причин, почему все ненавидят «Золотой мяч»
Криштиану Роналду получил «Золотой мяч». Теперь – вновь от журнала France Football. Дмитрий Проскурин доказывает, почему на это уже невозможно нормально реагировать.
13.12.2016 15:00
21
Дебюты Черчесова и Доннарумы. Какие товарищеские матчи вы должны посмотреть
На стыке лета и осени и пройдут первые после завершения Евро-2016 товарищеские матчи сборных. Среди них хватает интригующих противостояний. «Бомбардир» выделяет пять товарищеских встреч, которые будут не хуже официальных игр.
31.08.2016 12:24
5
«Просты как голуби, мудры как змеи». Как мир реагировал на победу Португалии
Бабочки осаждали Роналду, который чуть не травмировал Адриена и Сантуша, Эвра проиграл пятый большой финал в карьере, Озил утешал партнеров по «Арсеналу», а Лиссабон громко праздновал всю ночь. «Бомбардир» – о реакции в мире на чемпионство Португалии.
11.07.2016 01:20
21
Португалия – чемпион Европы! Травма Роналду в финале не помешала им. Онлайн финала Евро-2016
Португалия сотворила чудо. Единственный трофей в истории им принес Эдер первым голом в официальных матчах. «Бомбардир» пишет хронику безумного парижского вечера.
10.07.2016 16:08
15
Эпоха эллинизма. Почему вам не нравится сборная Португалии
Футбол команды Фернанду Сантуша в один голос называют невыносимо скучным. «Бомбардир» объясняет, почему Португалия такая.
10.07.2016 16:00
5
Кто довел скучных португальцев до полуфинала Евро?
Неоднозначный футбол в исполнении португальских звезд вывел пол-Европы из себя, но позволил команде Фернанду Сантуша добраться так далеко на турнире, где уже нет многих более именитых команд. «Бомбардир» рассказывает, почему к Португалии стоит поменять отношение.
06.07.2016 14:55
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