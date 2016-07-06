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Кто довел скучных португальцев до полуфинала Евро?

Вера в инженера

Игра сборной Португалии для некоторых становится символом этого чемпионата Европы. Скучным и вялым отражением того, что есть в мировом футболе, и что стало нормой на этом Евро. Один известный на постсоветском пространстве тренер в личной беседе сказал мне, что от многих сборных на этом европейском форуме ждут чего-то невероятного, диагноз – ожидания завышены. Так, например, было со сборной Англии, которой при нынешнем формате Евро можно было спокойно проходить в 1/4 финала и даже дальше. Именно этого ждали от англичан, а совсем не вылета от исландцев в первом раунде. С Португалией немного похожая история – сборная, известная своими техничными игроками, дриблингом и размашистыми атаками, вдруг не может выиграть ни одного матча в основное время. Вместо резких и необычных ходов и 90 минут комбинаций у чужих ворот мы видим одни лишь промахи, небыстрый футбол и злого Криштиану Роналду, отвечающий на любую критику броском в озеро.

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Зато все это привело португальцев в полуфинал Евро, куда не попали ни Италия, ни Испания, ни даже один из главных фаворитов Бельгия. После матча с Хорватией в 1/8 финала у главного тренера сборной Португалии Фернанду Сантуша спросили, где его команда потеряла атакующий и зрелищный футбол. Седовласый специалист по кличке «Инженер» в своей обычной манере ответил: «Иногда нужно быть прагматичным. Здорово показывать зрелищный футбол, но не всегда с ним можно выиграть турниры». Сантуш знает, о чем говорит, – он выводил такую же сухую и скучную сборную Греции в плей-офф Евро-2012 и плей-офф ЧМ-2014.

Интересно, что Фернанду не сразу согласился возглавить сборную Португалии, понимая, что от него будут ждать яркой игры. Он же прагматик, который думает о том, как добиться результата, выбирая наиболее верный способ. Именно поэтому со стороны кажется, что сборная Хорватии оказалась на голову сильнее португальцев в очном поединке, переиграла их, но не смогла реализовать свои моменты.

На самом деле Анте Чачичу просто не хватило опыта больших матчей – имея большое преимущество в статусных исполнителях, шахматную партию он Сантушу проиграл почти вчистую. Некоторые тренеры умеют влиять на ход матчей, некоторым это не дано. Сантуш из числа первых. Португальцы на Евро вели в счете всего 19 минут. Это было в первом матче с Исландией, когда Нани забил первый мяч, а после перерыва португальцы пропустили. Отличная статистика, ведь, несмотря на это, Португалия ни разу не проиграла на этом турнире и добралась так далеко.

Навалка в ауте

Все потому, что Сантуш умеет реагировать на любые изменения игрового процесса. Если посмотреть на стартовый матч на Евро и последний с поляками в 1/4 финала, то состав его команды изменился на 50 процентов. Весь групповой этап Фернанду искал рабочие схемы и связки для своих подопечных, которые заработали в плей-офф. Например, Пепе начинал турнир с уже престарелым Рикарду Карвалью и сумасшедшим латералем Вийериньей, который пропадал в атаке. Сейчас же стоппер «Реала» чувствует себя увереннее в паре с Фонте, а с краю выходит Сердик Соареш. За два матча в плей-офф они допустили лишь одну ошибку, когда Роберт Левандовски открыл счет в четвертьфинале. В остальном оборона португальцев смотрится просто прекрасно – ей управляет опытнейший Пепе, который никогда не брал на себя лидерские обязанности ни в клубе, ни в сборной. Но в плей-офф именно он отвечает за искусственные офсайды, цельность защитной линии, и ее место при прессинге (высокая или низкая оборона).

То же самое происходит и в центре поля. Фернанду Сантуш стал больше доверять 18-летнему Ренату Санчешу, который является прекрасным проводником тренерских идей на поле. Этот молодой парень определяет скорость игры португальской сборной, успевает отрабатывать на своей половине поля, страховать партнеров и в то же время показывает фантастическое чутье в атаке. В последней игре с Польшей на счету Санчеша 6 удачных обводок из 10, а если посмотреть их телеметрию, будет видно, что дриблинг Ренату использовал на флангах, а не в центре, где вообще играет номинально. Перестановки в полузащите по ходу матчей – еще одна визитная карточка Фернанду Сантуша.

– Польша неплохо начала матч, но у нас была тактика: Вильям Карвалью, Санчеш и Адриен Силва сдерживали их в центре поля. Мы немного упустили нити игры и не могли контролировать Милика, поэтому я попросил Санчеша это изменить, а Нани – опускаться глубже, – рассказал Сантуш после матча с Польшей.

В итоге, поляков долгое время не было видно. Португальцы следили за тем, чтобы нивелировать сильные стороны соперника, и это им удается почти в каждой игре. Еще большой плюс португальской сборной – прекрасная физическая готовность. Тем же полякам пришлось расплачиваться за агрессивные атаки тотальной блокадой португальцев. Силы кончились у подопечных Адама Навалки, но не у команды Сантуша, которая даже в овертайме неплохо держала мяч и атаковала.

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Скучный футбол у Фернанду Сантуша объясняется прагматичностью и промахами Криштиану Роналду. Вместе с Нани они лидируют по количеству ударов на Евро (36 у Кришти, 19 у Нани), но не готовы реализовывать все моменты. К Нани вопросов не может быть вообще – он лидирует в сборной по параметру key passes (ключевые передачи, после которых идет удар или создается опасный эпизод). У Роналду же идут одни промахи, а когда он начинает забивать, то португальцы блещут в атаке (3:3 с венграми). В Португалии самое прекрасное, что неизвестно, когда прорвет Криштиану, и он начнет стабильно забивать. Зато Сантуш уверен в остальных игроках, которые будут надежно играть в обороне и внимательно слушать своего тренера, перестраиваясь по ходу игры. Так можно доехать и до победы на Евро.

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Чемпионат Европы Европа Португалия Пепе Роналду Криштиану Нани Саншеш Ренату Сантуш Фернанду
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Nail-football
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В финале Евро-2016 будут играть Германия и Португалия. Торжество прагматичного футбола!
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