Тренер сборной Португалии Сантуш: «Оставьте Роналду в покое»

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш призвал прекратить нападки на капитана национальной команды Криштиану Роналду.

«Оставьте Роналду в покое. Он не заслуживает всего этого после того, сколько сделал для португальского футбола», – сказал Сантуш.

Роналду забил 1 гол в 4 матчах ЧМ-2022 – в ворота Ганы с пенальти.

В плей-офф он потерял место в стартовом составе.

Вышедший вместо Криштиану в основе Гонсалу Рамуш оформил хет-трик в игре со Швейцарией (6:1).

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