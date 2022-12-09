Тренер сборной Португалии Сантуш: «На пресс-конференциях 90% вопросов о Роналду»

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш рассказал, как его команда справляется с внефутбольным давлением.

«Не верю, что кто-то из португальцев желает своей сборной поражения. А вопросы по поводу Роналду – это нормально.

На пресс-конференциях 90 процентов вопросов посвящены ему. Вот такой масштаб», – заявил Сантуш.

Роналду забил 1 гол в 4 матчах ЧМ-2022 – в ворота Ганы с пенальти.

В плей-офф он потерял место в стартовом составе.

Вышедший вместо Криштиану в основе Гонсалу Рамуш оформил хет-трик в игре со Швейцарией (6:1).

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