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    Сантуш прокомментировал свое увольнение из сборной Португалии

    Экс-тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш высказался о своем уходе из национальной команды.

    «Я покидаю свой пост с чувством огромной благодарности. Быть тренером сборной, представлять страну – это привилегия. Я осуществил мечту, достиг цели.

    Хочу поблагодарить футболистов, с которыми работал, всех без исключения. Когда руководишь командой, приходится принимать сложные решения, и, конечно, всегда будут недовольные моим выбором. Но я все делал во благо сборной.

    Также хочу поблагодарить коллег, федерацию, всех, с кем работал. Наконец, хочу сказать спасибо португальским болельщикам. Теперь я стану одним из вас – из миллионов, поддерживающих сборную», – заявил Сантуш.

    • Тренер возглавлял сборную с 2014 года.
    • При нем португальцы выиграли Евро-2016 и Лигу наций.
    • Команда вылетела с ЧМ-2022 на стадии 1/4 финала, уступив Марокко (0:1).

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    Источник: Record

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    15.12.2022 23:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +9642

      САДЫЧОК 1 час назад

      Сантуш- Отличный тренер , выведший серую , обычную Португалию на небывало высокий уровень !

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