Сантуш прокомментировал свое увольнение из сборной Португалии

Экс-тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш высказался о своем уходе из национальной команды.

«Я покидаю свой пост с чувством огромной благодарности. Быть тренером сборной, представлять страну – это привилегия. Я осуществил мечту, достиг цели.

Хочу поблагодарить футболистов, с которыми работал, всех без исключения. Когда руководишь командой, приходится принимать сложные решения, и, конечно, всегда будут недовольные моим выбором. Но я все делал во благо сборной.

Также хочу поблагодарить коллег, федерацию, всех, с кем работал. Наконец, хочу сказать спасибо португальским болельщикам. Теперь я стану одним из вас – из миллионов, поддерживающих сборную», – заявил Сантуш.

Тренер возглавлял сборную с 2014 года.

При нем португальцы выиграли Евро-2016 и Лигу наций.

Команда вылетела с ЧМ-2022 на стадии 1/4 финала, уступив Марокко (0:1).

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