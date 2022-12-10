Девушка Роналду Джорджина раскритиковала Сантуша после вылета с ЧМ-2022

Джорджина Родригес, девушка нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду, оставила пост после вылета команды с ЧМ-2022 от Марокко (0:1).
«Сегодня твой друг и тренер принял плохое решение. Тот самый друг, которым ты так восхищаешься. Тот самый, который увидел, как все изменилось в игре с твоим выходом, но было поздно. Нельзя недооценивать лучшего игрока в мире, свое сильнейшее оружие.
Жизнь дает нам уроки. Сегодня мы не проиграли, а научились. Криштиану, мы тобой восхищаемся», – написала Джорджина в социальной сети.
- Девушка, очевидно, имеет в виду главного тренера Португалии Фернанду Сантуша.
- Сантуш выпустил Роналду на 52-й минуте.
- С Сантушем португальцы взяли Евро-2016.
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Джорджина Родригес – изумительная девушка лидера сборной Португалии Криштиану Роналду
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Источник: «Бомбардир»