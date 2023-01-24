Стала известна первая задача Сантуша на посту главного тренера сборной Польши

Президент Польского футбольного союза Цезари Кулеша назвал первую задачу для нового тренера сборной Фернанду Сантуша.
«Цель номер один на данный момент – выйти в финальный турнир чемпионата Европы 2024 года.
Именно на этом мы сосредоточены в первую очередь», – сказал Кулеша.
- Сантуш сменил в сборной Польши Чеслава Михневича.
- Он стал 3-м иностранным тренером в истории команды после Лео Бенхаккера и Паулу Соузы.
- Соперники поляков по отбору Евро-2024 – Австрия, Северная Македония, Словения, Израиль, Латвия.
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Источник: сайт Польского футбольного союза