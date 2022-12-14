Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал решения главного тренера сборной Португалии Фернанду Сантуша не выпускать нападающего Криштиану Роналду в стартовом составе сборной на матчи против Швейцарии и Марокко.

– Восхитило ли вас как тренера решение Фернанду Сантуша не ставить Криштиану Роналду в стартовый состав против Швейцарии?

– Конечно, он принял сильное решение. Гонсало Рамуш действительно хороший нападающий, но во второй раз не сработало. Может быть, во второй раз надо было уже возвращать Роналду.

– А как можно было не поставить Рамуша в состав после хет-трика?

– Можно было поставить Криштиану вместо Феликса. Феликс мне на этом чемпионате совсем не понравился. Слабо... Поэтому Сантуш сделал мощный шаг, дав игрокам понять, что он хозяин в сборной, что нужно работать на поле, а не одними индивидуальными качествами восхищаться.

Но во второй раз он, наверное, ошибся. Надо было Роналду ставить вместо Феликса. Может быть, все было бы по-другому. А может, и нет. Но раз проиграли, значит, что-то сделал не так.

В субботу Португалия вылетела с ЧМ-2022, проиграв Марокко (0:1).

Роналду в 5 матчах турнира забил 1 гол – в ворота Ганы с пенальти.

С ноября 37-летний нападающий остается без клуба – «МЮ» расторг с ним контракт после скандального интервью.

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