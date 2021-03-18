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19:05
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1
18:50
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18:39
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Диего Симеоне - статьи
Тренер
Имя
Диего
Фамилия
Симеоне
Команда
Атлетико
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
28 апреля 1970
Статистика
Новости
Статьи
Посты
18.03.2021 11:45
Все, Симеоне совсем не успевает за развитием футбола. Его идеи больше не работают в ЛЧ
«Челси» превзошел «Атлетико» во всем.
13.03.2020 21:30
Вылет «Ливерпуля», крах Моуринью, проблемы «ПСЖ» – слушайте об этом в новом подкасте
Споры, рассуждения, выводы.
19.02.2020 13:18
Симеоне переиграл Клоппа и в футболе, и в артистизме
Без шансов.
6
17.02.2020 23:08
Что происходит с «Атлетико». Все совсем плохо?
Не самый удачный момент для матча с «Ливерпулем».
3
06.01.2020 14:02
Не вздумайте переходить в «Атлетико», если вы атакующий полузащитник
Карраско, Гайтан и Лемар подтверждают.
1
01.10.2019 13:40
Как часто клубы Европы меняют тренеров и где сегодня работают дольше всего. Исследование «Гола» по 10 странам
Внутри много красивой графики.
02.04.2019 13:27
Крупнейшие доходы тренеров сейчас и пять лет назад. Главный шок – в топ попал Анри
Раньше в России тоже были гигантские зарплаты.
6
13.03.2019 04:00
В провале «Атлетико» виноват Симеоне. Он выбрал трусливую тактику
Слишком просто для Криштиану.
11
24.12.2018 19:20
В мире до сих пор никто не умеет так обороняться, как Симеоне. Его «Атлетико» – феномен
Когда парковать автобус ни разу не стыдно.
17
08.09.2018 12:05
Сын Симеоне покоряет футбол. Уже забил за сборную
И да, он фанат «Атлетико».
6
22.05.2018 19:30
Трогательная история, которую вы не заметили
«Атлетико» – семья.
9
16.05.2018 21:50
«Атлетико» – уникальная команда. Цифры докажут
Важные факты перед финалом Лиги Европы.
7
23.02.2018 17:15
Соперники русских клубов по Лиге Европы. Главное
Изучаем соперников «Локомотива», «Зенита» и ЦСКА по 1/8 финала.
25
18.10.2017 18:00
Унылый «Атлетико» не смог обыграть «Карабах». Все настолько плохо?
Команда Симеоне не выигрывает уже четыре матча подряд. Грозная сила куда-то пропала, но в игре появилась тактическая новизна.
5
03.07.2017 22:15
Акинфеев уйдет из сборной из-за конфликта с Черчесовым. Терри – игрок «Астон Виллы». Дайджест событий дня
Ряд игроков сборной, возможно, имеют разногласия с Черчесовым. «Арсенал» рискует потерять Окслэда-Чемберлена. Терри перешел в «Астон Виллу». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
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