Соперники русских клубов по Лиге Европы. Главное

Изучаем соперников «Локомотива», «Зенита» и ЦСКА по 1/8 финала.

Соперник «Локомотива» – «Атлетико»

Рейтинг УЕФА: 4-е место

Как выступили в еврокубковом сезоне:

В Лиге чемпионов «матрасникам» досталась мощная группа: тяжелые соперники в лице «Челси» и «Ромы» и казавшийся проходным «Карабах». Впрочем, первую и единственную победу «Атлетико» одержал лишь в пятом туре над «Ромой», а с азербайджанским клубом свел две ничьи. С «Челси» и вовсе больше одного очка взять не получилось. В итоге – третье место, вылет в Лигу Европы, но там – спокойные 5:1 по сумме двух встреч против «Копенгагена».

Как выступают в чемпионате:

Сезон, казалось, складывается так себе – из ЛЧ вылетели еще зимой, из Кубка ликвидировались в четвертьфинале, да и в чемпионате под конец осени хоть и шли без поражений, но отрыв от пятого нелигочемпионского места был всего два очка. Теперь – уже 16, а выше «Атлетико» – только «Барселона» (в семи баллах). При этом больше «Атлетико» забил даже идущий 12-м «Реал Сосьедад», но пропустил мадридский клуб всего девять голов. Это абсолютно лучший результат в топ-5 лигах. И сейчас команда в великолепной форме – из последних 12 матчей в чемпионате она выиграла десять.

Как оценить такой вариант:

У «Атлетико» сыгранный и практически не меняющийся с годами состав. У клуба строжайшая игровая дисциплина, крепкая оборона, отлично прокачен инстинкт убийцы. В этом испанцы очень схожи с «Локо». Проблема в том, что отдельные исполнители в каждой линии у «Атлетико» (Облак, Годин, Коке, Гризманн и даже не только они) – заметно выше по уровню. Именно поэтому соперник кажется непроходимым. С другой стороны, многие до сих недооценивают нынешний «Локомотив», считая, что и в Лиге Европы он удобен многим, и восьмиочковый запас в РФПЛ растерять должен. Если так же посчитают и в «Атлетико» – наши шансы вырастут заметно.

Личная встреча

Чуть больше десяти лет назад оба клуба очень весело отыграли в групповом этапе Лиги Европы, наколотив шесть мячей на двоих. Дублями отмечались Одемвингие и Агуэро, еще по голу на счету Билялетдинова и Форлана – в итоге 3:3. Это те самые времена, когда «Локо» тренировал Анатолий Бышовец, еще не закончили Сенников, Гуренко и Маминов, Ефимов считался надеждой соборной России, а Иванович завлекал скаутов из Англии. В «Атлетико» играл бывший динамовец Манише, будущий спартаковец Хурадо, а еще выступал Рауль Гарсия, который за эту неделю натрепал нервов «Спартаку» в составе «Атлетика». Тогда было 3:3, сейчас хоть раз поставить на «верх» в этой паре рискнет далеко не каждый.

Реакция:

Илья Геркус, президент «Локомотива»: «Я изначально ставил «Атлетико» на первое место в своих личных предпочтениях. Если уж участвуешь в европейских Кубках, то не избежать встреч с сильными соперниками. Эта команда мне представляется самой сильной на сегодняшний день. Надо себя пробовать. Мы давно не встречались с клубами такого класса. Для нас это вызов: сравнить себя с ними, как мы будем выглядеть на их фоне. Плюс для болельщиков это будет очень интересное и захватывающее приключение – выезд в столицу замечательной страны. «Атлетико» – клуб с историей, у них новый стадион и игроки мирового уровня. Люди увидят футбол высшей пробы на выезде и на «РЖД Арене» в Черкизово»

Когда они сыграют:

8 марта: «Атлетико» – «Локомотив»

15 марта: «Локомотив» – «Атлетико»

Соперник «Зенита» – «РБ Лейпциг»

Рейтинг УЕФА: 99-е место

Как выступили в еврокубковом сезоне:

Великолепно, учитывая, что это их дебютный сезон в еврокубках. Группа в Лиге чемпионов досталась ровная («Монако», «Бешикташ», «Порту»), так что стабильного выступления не получилось – четыре очка взяли у «Монако», три у «Порту», но туркам оба раза проиграли. Итог – третье место, и участие в 1/16 финала Лиги Европы, где «Лейпциг» вышиб одного из фаворитов – «Наполи» (3:1 в гостях, 0:2 дома). Говорят, итальянцам важнее был чемпионат, но это проблемы исключительно команды Сарри. Пройти нынешний «Наполи» в еврокубке – тоже большое достижение.

Как выступают в чемпионате:

После шикарного прошлого сезона «Лейпциг» слегка притормозил – рано выбыл из Кубка, а в чемпионате из преследователя лидера превратился в команду, которая сражается за место в Лиге чемпионов. Вот только едва ли кого-то это всерьез расстраивает, тем более что параллельно в еврокубках клуб выступает очень достойно. Сейчас «Лейпциг» идет пятым, «Баварию», понятно, не догнать, но от второго места отставание составляет всего лишь два очка. С чем пока не удается справиться, так это с нестабильностью, выиграть даже два матча подряд – тяжелая задача, лишь трижды такое в Бундеслиге получилось, однако ж «Лейпциг» до сих пор не выпал из борьбы за высокие места.

Как оценить такой вариант:

«Лейпциг» выступает по не слишком привычной для РФПЛ схеме 4-2-2-2, где каждая из «двоек» четко выполняет свою задачу. Кейта (похоже, будущая звезда «Ливерпуля») и Демме (или Кампль) отвечают за порядок в центре поля, Форсберг (за которым следят все гранды АПЛ) и Сабитцер (лучший ассистент с пятью передачами) отвечают за креатив, а Вернер (лучший бомбардир, трансферная цель «Реала») и Поульсен (еще один очень качественный легионер с севера) – решают вопросы по результативности. Команда подвижная и дерзкая. И опасна для кого угодно.

Что интересно, это может быть вполне удобно для «Зенита». «Лейпциг», конечно, сильнее «Селтика», который питерцы только что прошли, но уж очень грамотно команда Роберто Манчини распределила силы по обоим матчам и тактически верно их провела. Выдержка, спокойствие, реализация – все это «Зениту» удалось проявить в играх с подвижными шотландцами, очень нужно повторить и сейчас, в определенном смысле стили немцев и шотландцев схожи. С одним лишь «но». Исполнители у «Лейпцига» куда круче «селтиковских». Словом, вариант с «Лейпцигом» не кажется для «Зенита» ужасным, но сил для четвертьфинала придется затратить уйму. Моральных, в том числе.

Реакция:

Андрей Лунев, вратарь «Зенита»: «Футбольное поле все покажет, кто фаворит, а кто нет. Прозвучит свисток, выйдут 11 футболистов с одной и с другой стороны, а в конце посмотрим, чем закончится. За чемпионатом Германии слежу, но в большей степени за «Баварией». Какого нам будет играть в атмосфере при болельщиках из Германии? Приедем посмотрим. Немцы – хорошие соперники. Думаю, будет зрелищный футбол, всегда приятно играть с командами такого уровня. На какого соперника рассчитывал перед жеребьевкой? Хочется просто красивого футбола, и неважно с какой командой сильной или слабой».

Когда они сыграют:

8 марта: «Лейпциг» – «Зенит»

15 марта: «Зенит» – «Лейпциг»

Соперник ЦСКА – «Лион»

Рейтинг УЕФА: 23-е место

Как выступили в еврокубковом сезоне:

«Лион», в отличие от двух других соперников наших клубов по 1/8 финала, не упал с Лиги чемпионов, а вел борьбу в Лиге Европы с самого начала сезона. И угодил в очень бодрую группу к «Аталанте», «Эвертону» и «Аполлону». Началось все с ничьи на Кипре, продолжилось ничьей с итальянцами, а затем французы одержали три победы и позволили себе проиграть «Аталанте». В 1/16 финала был пройден еще один тяжелый соперник – «Вильярреал», причем «Лиону» удалось обыграть его дважды (3:1, 1:0).

Как выступают в чемпионате:

О чемпионстве можно не мечтать – «ПСЖ» усвистал на 20 очков. Впрочем, от «Лиона» и Лига чемпионов на следующий год пока что далека – клуб находится в шести очках от идущего третьим «Марселя», который при Руди Гарсии поймал какую-то фантастическую форму и в одном только феврале расшвыривал по шесть и девять голов в отдельных матчах. Впрочем, «Лион» тоже был хорош, трижды осенью выиграв по 5:0. Все шло неплохо до определенного момента, но в конце января команда Брюно Женезьо проиграла «Бордо», затем уступила «Монако» и провалилась в игре с «Ренном». В прошлые выходные – ничья с «Лиллем» и первое очко за четыре предыдущих матча. Такого жуткого спада в сезоне у лионцев еще не было.

Как оценить такой вариант:

На самом деле, тут сразу несколько «за» и «против». Вспоминая полуфиналы Лиги Европы против «Аякса», кажется, что у «Лиона» абсолютно дырявая защита, да и отдельные матчи в лиге в нынешнем сезоне это мнение только подтверждают. С другой стороны, атака у команды очень мощная. Тут и молодой буркиниец из «Челси» Бертран Траоре, и Мемфис Депай, и наколотившие 30 голов на двоих в одной только Лиге 1 Набиль Фекир и Мариано.

Еще один момент. Второй матч с ЦСКА пройдет 15 марта – это за три дня до судьбоносной игры с «Марселем», так что мысли игроков, возможно, будут заняты и чемпионатом тоже – в Лигу чемпионов хочется всем. С другой стороны, финал Лиги Европы пройдет именно в Лионе, куда клуб всеми силами будет стремиться, а год назад он и вовсе остановился в шаге от решающего матча. Подлавливать соперника на ошибке ЦСКА умеет, агрессивно играть в атаке – тоже. Могут получиться два очень зрелищных и интересных матча. Но шансы пока на первый взгляд в этой паре абсолютно равны.

Реакция:

Виктор Гончаренко, главный тренер ЦСКА: «Учитывая, какие варианты нам могли достаться, все возможные соперники были плюс-минус равны. Разве что «Атлетико» выделялся среди всех. Но я спокойно отношусь к рейтингам, прогнозам и так далее. Выпал «Лион» — будем готовиться к нему. Чемпионат Франции достаточно вязкий, там много сбалансированных команд, громадные финансовые вливания есть только у «ПСЖ». Сейчас наша задача — собрать как можно больше информации о сопернике, чтобы подойти к противостоянию в хорошем состоянии.

В целом практически с любым соперником шансы были бы 50 на 50. Является ли минусом то, что ответная игра будет на выезде? Я уже говорил, что, по статистике, чаще дальше проходят команды, которые второй матч играют дома. Что касается кадровых проблем, то наша первостепенная задача — подготовить к этим играм на 100% Георгия Щенникова и Алексея Березуцкого».

Когда они сыграют:

8 марта: ЦСКА – «Лион»

15 марта: «Лион» – ЦСКА