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    Трогательная история, которую вы не заметили


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    Голосов: 8
    22.05.2018 19:30
    «Атлетико» – семья.

    В этом сезоне много слез. Та самая замена Буффона под аплодисменты и грусть всего мира. Одинокий Иньеста, полночи проплакавший на газоне «Камп Ноу» в абсолютной тишине.

    Если ваше сердце уже заболело – не рискуйте. На «Ванда Метрополитано» случилась еще одна история, от которой темнеет в глазах. Это не прощание с очередной легендой. Антуан Гризманн пережил ненависть, страх, настоящую дружбу и прощение за полчаса.

    За день до финала Лиги Европы громыхнуло: француз согласовал контракт с «Барселоной». Но во время самого матча никто не свистел Антуану. Решающая игра еврокубка – слишком сакральный ритуал, чтобы душить собственную команду. Гризманн отреагировал золотым дублем, который восприняли как достойный уважения прощальный жест. Дальше подлетели совсем приятные новости. После парада с новым трофеем лидер мадридцев заново обдумал будущее и закинул чемоданы обратно в шкаф.

    «Атлетико» выдохнул и переключился на встречу с «Эйбаром». Последний домашний матч в сезоне, ровно ноль турнирных задач, проводы Фернандо Торреса. Ничто не предвещало беды, пока на замену не вышел Гризманн. В ту же секунду сверху посыпалась куча мата и ярости. Первое касание – снова оглушительный гул. Дальше – больше.

    Puta – самое безобидное слово, которое слышал француз. Фанаты мадридцев выдавали пугающий уровень злости. Окажись Антуан у рекламного бортика, его наверняка разорвали бы в клочья. Нападающий просел под давлением домашних трибун и откровенно поплыл. Он постоянно терял мячи и только усиливал свист.

    Первым среагировал Торрес. Испанец непонимающе махал руками, а потом подошел к партнеру и как-то его подбодрил. Не помогло.

    Вторым не выдержал Габи. Испанец показательно выключился из игры и поднял наверх семь пальцев, намекая на номер Гризманна. Полузащитник просил прекратить цирк.

    Сразу после капитана в ситуацию включился Симеоне. Он отправил Година к фанатской трибуне с заданием заставить болельщиков не просто заткнуться, а поддержать Антуана.

    Уругваец произнес буквально несколько слов, и ненависть улетучилась, как ртутный яд. Сначала на стадионе зарядили Estamos contigo (мы с тобой), а потом скандировали имя Гризманна. Симеоне забыл о футболе до конца матча и выходил из себя, когда фанаты прекращали петь. «Атлетико» забил на результат (2:2), но поменял мнение «Метрополитано».

    Гризманн не верил в происходящее, но Торрес еще раз подбежал к другу: «Мы не променяем тебя. Ты по-настоящему нужен нам здесь». Антуан не выдержал. Вот здесь уже можно плакать. Эта команда явно не про трофеи и красивый футбол. Она круче. Она – семья.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global
    Рейтинг: 3 Голосов: 8
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +22

      Королевство Равенства 27 мая 2018, 20:57

      Гризманн сильный игрок и профессионал как мастер футбола высоченного класса но отношения с болельщиками это кажется совсем не его сильная сторона.... Как эпизод где фанатка проехала 1000 км с отцом чтобы он заметил ее она стояла с отцом с плакатом перед ним и звала - ему было просто наплевать он прошел мимо. Тот еще он "человек"

      0
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      Рейтинг: +24283

      DOCTOR PENALTY 23 мая 2018, 11:56

      Диего Симеоне и его братва - это сила!!!

      1
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      Рейтинг: +1047

      SERGEI12345 22 мая 2018, 20:13

      lf e;

      0
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      Рейтинг: +103

      badzan 22 мая 2018, 19:50

      в очередной раз убеждаюсь,что любому стаду,всегда нужен пастух

      4
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 22 мая 2018, 19:40

      короче, он уходит или нет?

      не понимаю я болельщиков , которые так реагируют. ладно бы можно представить ситуацию когда иньеста переходит в реал и его заживо сжигают.. ))
      но гризманн то не воспитанник атлетико, и не провел там всю карьеру - просто наемный работник... уходит туда где могут больше заплатить.

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > mihail200606 22 мая 2018, 21:05

      скорее за трофеями и галочкой "я играю за Барселону".

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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 > Cules2013 22 мая 2018, 21:17

      и это тоже нормально..

      1
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      Рейтинг: +16

      Lakers'95 > mihail200606 22 мая 2018, 23:38

      Просто даже этих лет ему хватило, что бы стать героем Атлетико, и уход по сути в стан принципиального соперника, естественно подстегнул болельщиков. Вспомни Фигу, тот тоже не являлся воспитанником Барселоны, и отыграл то в ней 5 лет (Антуан в Мадриде 4 года), а ненависти получил столько, что многим и не снилось.

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      Рейтинг: +1516

      Torvald64 > Lakers'95 24 мая 2018, 11:43

      Напряженность между Атлетико и Барселоной всё-таки нельзя сравнивать с отношением между Реалом и Барселоной. Оно не настолько принципиальное - больше на уровне традиционного политического противостояния между Каталонией и остальной Испанией.

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