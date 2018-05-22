Трогательная история, которую вы не заметили

«Атлетико» – семья.

В этом сезоне много слез. Та самая замена Буффона под аплодисменты и грусть всего мира. Одинокий Иньеста, полночи проплакавший на газоне «Камп Ноу» в абсолютной тишине.

Если ваше сердце уже заболело – не рискуйте. На «Ванда Метрополитано» случилась еще одна история, от которой темнеет в глазах. Это не прощание с очередной легендой. Антуан Гризманн пережил ненависть, страх, настоящую дружбу и прощение за полчаса.

За день до финала Лиги Европы громыхнуло: француз согласовал контракт с «Барселоной». Но во время самого матча никто не свистел Антуану. Решающая игра еврокубка – слишком сакральный ритуал, чтобы душить собственную команду. Гризманн отреагировал золотым дублем, который восприняли как достойный уважения прощальный жест. Дальше подлетели совсем приятные новости. После парада с новым трофеем лидер мадридцев заново обдумал будущее и закинул чемоданы обратно в шкаф.

«Атлетико» выдохнул и переключился на встречу с «Эйбаром». Последний домашний матч в сезоне, ровно ноль турнирных задач, проводы Фернандо Торреса. Ничто не предвещало беды, пока на замену не вышел Гризманн. В ту же секунду сверху посыпалась куча мата и ярости. Первое касание – снова оглушительный гул. Дальше – больше.

Puta – самое безобидное слово, которое слышал француз. Фанаты мадридцев выдавали пугающий уровень злости. Окажись Антуан у рекламного бортика, его наверняка разорвали бы в клочья. Нападающий просел под давлением домашних трибун и откровенно поплыл. Он постоянно терял мячи и только усиливал свист.

Первым среагировал Торрес. Испанец непонимающе махал руками, а потом подошел к партнеру и как-то его подбодрил. Не помогло.

Вторым не выдержал Габи. Испанец показательно выключился из игры и поднял наверх семь пальцев, намекая на номер Гризманна. Полузащитник просил прекратить цирк.

Сразу после капитана в ситуацию включился Симеоне. Он отправил Година к фанатской трибуне с заданием заставить болельщиков не просто заткнуться, а поддержать Антуана.

Уругваец произнес буквально несколько слов, и ненависть улетучилась, как ртутный яд. Сначала на стадионе зарядили Estamos contigo (мы с тобой), а потом скандировали имя Гризманна. Симеоне забыл о футболе до конца матча и выходил из себя, когда фанаты прекращали петь. «Атлетико» забил на результат (2:2), но поменял мнение «Метрополитано».

Гризманн не верил в происходящее, но Торрес еще раз подбежал к другу: «Мы не променяем тебя. Ты по-настоящему нужен нам здесь». Антуан не выдержал. Вот здесь уже можно плакать. Эта команда явно не про трофеи и красивый футбол. Она круче. Она – семья.

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