Представитель Миранчука: «Алексея все устраивает в США»

Владимир Кузьмичев, представитель полузащитника «Атланты» Алексея Миранчука, рассказал о настроении игрока в США.

«У Алексея были другие варианты. Но, проанализировав предложение целиком – уровень зарплаты, сколько лет и какая страна, – Алексей принял решение, что ему интереснее поехать в Америку. Алексея приглашали в «Атланту» как одного из лидеров, он один из самых высокооплачиваемых игроков в МЛС.

Всe нормально, его приняли более чем радушно, мы видим, что он играет. После того как они прошли «Интер Майами», мы ждали следующего шага, но, к сожалению, не получилось. Тем не менее всe хорошо. Алексей доволен, менеджмент команды рад этому приобретению.

Скучает ли он по европейскому футболу? Не успел ещe соскучиться, пока всe нравится. Новые эмоции, потрясающий стадион, большое количество болельщиков, другая страна», – сказал Кузьмичев.