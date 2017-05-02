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    «Роналду – лучший из тех, кого я тренировал». Криштиану снова свел нас с ума


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    Голосов: 7
    02.05.2017 23:40
    Первое мадридское дерби в полуфинале Лиги чемпионов завершилось разгромом на «Сантьяго Бернабеу». Один Роналду забил больше, чем весь «Атлетико» в истории турнира, а «матрасники» провалили задание Симеоне.

    «Они постараются доставить нам серьезные неприятности, особенно в начале матча. Нужно сдержать натиск. В первые минуты сделать это будет особенно трудно», – тревожился перед игрой главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне. Зидан же расхваливал своих и верил в Криштиану, не зря, как оказалось. Насколько мощно начнет «Реал» – всем было понятно, как и то, что сдержать такую команду чуть подсдавшему в нынешнему сезоне «Атлетико» будет крайне тяжело. «Надо постараться не пропустить», – наверняка твердил Симеоне. Парни старались, но пропустили.

    Роналду взлетел ровно так же, как он это делал в полуфинале Евро-2016, вбив первый мяч в ворота сборной Уэльса. Гол Облаку стал 50-м для португальца в плей-офф Лиги чемпионов и 101-м в лигочемпионской карьере – это на один мяч больше, чем весь «Атлетико» забил в истории турнира. Споров о судействе по этому эпизоду будет уйма, поскольку Криштиану находился в офсайде при первом навесе (Рамоса).

    «Реал», между тем, продлил голевую серию в ЛЧ до 36 матчей и упустил несколько моментов, чтобы добить соперника еще в первом тайме. На перерыв команды уходили при счете 1:0, а Иско еще и со стопроцентной точностью передач – все 42 выполненных им паса получили партнеры.

    Второй тайм был не столь зрелищным, но Роналду подкараулил свой шанс и забил суперважный гол – с 2:0 ехать на «Висенте Кальдерон» уж куда приятнее. Отметил Криштиану и свой маленький юбилей, забив 20-й гол в ворота «Атлетико» в своей карьере. В конце матча португалец оформил хет-трик и практически вывел «Реал» в финал Лиги чемпионов. Восемь его ударов из последних 12 в створ превращаются в голы, это просто фантастика. До него никто еще никогда в ЛЧ не делал хет-трик дважды в плей-офф одного сезона.

    И все же поругать сегодня Роналду можно. Всех нас он оставил без всякой интриги на ответный полуфинал.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: DailyMail
    Рейтинг: 4 Голосов: 7
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    Комментарии19
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    • ...
      Рейтинг: +915

      спанчес 4 мая 2017, 13:08

      барса больше отыграла мячей

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +258

      vasiok74 3 мая 2017, 22:52

      матрасники были не живые.за всю игру,создали один момент.Грисмана вообще почти не было видно.а Роналду имел 3 момента,их и использовал.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11479

      alex1951 3 мая 2017, 19:25

      Этого супер-боя на допинг не мешало бы проверить)))
      Подозрительно шустрый и все время улыбается,
      шо то тут не так!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 3 мая 2017, 17:51

      при всём уважении к месси и другим легендам, криштиану это что-то необъяснимое, легенда 21 века

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +581

      Чеба 3 мая 2017, 09:57

      Ага..............еще один золотой мячик!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +86

      Хотел же ставить на ничью 3 мая 2017, 08:46

      Орёлик

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +60

      REAL1902 3 мая 2017, 08:41

      «Сантьяго Кальдерон» - это вообще что? Админ, исправь пожалуйста! А то и болельщики Реала и болельщики Атлетико поперхнутся от такого.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel 3 мая 2017, 08:15

      Если Глушаков - это похороны, то Роналду - это ЧТО?)))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +581

      Чеба > ProstoPolzovatel 3 мая 2017, 09:55

      Когда умрет Криштьяну Роналду - будет Бог, черт и Криштьяну Роналду)

      -1
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 3 мая 2017, 03:20

      Наверное реал станет первой командой которая 2 года подряд выйграет лч хотя я все таки думаю что юве в этом году выйграет

      1
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      Рейтинг: +281

      nem00700 > anri1703 3 мая 2017, 08:02

      Уже 7 команд выигрывали ЛЧ два года подряд. Тот же реал выигрывал ЛЧ 5 раз подряд в первые 5 лет существования ЛЧ.

      -2
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      Рейтинг: +536

      dolf666 > nem00700 3 мая 2017, 10:06

      ни одна команда ещё не выигрывала ЛЧ дважды подряд

      1
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      Рейтинг: +9

      Polaris > dolf666 3 мая 2017, 11:40

      так то Милан в 88/89 и 89/90, Ноттингем Форест в 78/79 и 79/80, а в первые году существование кубка, так там вааще огонь!

      -1
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      Рейтинг: +6

      KWN37 > Polaris 3 мая 2017, 13:10

      Не надо путать лигу чемпионов с кубком чемпионов в прошлом веке, все таки формат разный...

      1
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      Рейтинг: +536

      dolf666 > Polaris 5 мая 2017, 09:35

      так это был "Кубок Европейских Чемпионов". Лига Чемпионов УЕФА действует с '92 года

      0
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 > nem00700 12 мая 2017, 19:37

      я именно про лигу чемпионов про это комментаторы как то говорили

      0
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      Рейтинг: +1130

      petr69 3 мая 2017, 00:05

      в 32г. невероятно круто

      1
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