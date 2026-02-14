Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Статьи
  • Черный паук: за что Лев Яшин получил свое знаменитое прозвище

Черный паук: за что Лев Яшин получил свое знаменитое прозвище

Лев Яшин – один из величайших голкиперов ХХ века. Признание такого уровня он получил не только на Родине, но и за рубежом. Добиться авторитета и наград игроку его амплуа и сейчас непросто, а тогда это было достижением высочайшего уровня.

Футбольная жизнь Льва Яшина в цифрах

Карьера вратаря

  • Клубная: 1950 – 1970 годы,
  • Клуб “Динамо” Москва;
  • Провел 326 матчей, пропустил 253 мяча;
  • Карьера в сборной СССР: 1954 – 1970 годы;
  • Провел 74 матча, пропустил 70 мячей;
  • За олимпийскую сборную сыграл 6 матчей, пропустил 3 мяча.

Лев Яшин с наградой

Достижения

Клубные

  • Пятикратный чемпион СССР: 1954, 1955, 1957, 1959, 1963 годы,
  • Трехкратный обладатель Кубка страны: 1953, 1966/67, 1970.

В составе сборной:

  • Олимпийский чемпион 1956 года;
  • Чемпион Европы 1960 года;
  • Призер европейского (1964 год) и мирового (1966 год) первенств.

Личные:

  • Обладатель “Золотого мяча” 1963 года;
  • 16 раз входил в число 33 лучших игроков СССР;
  • 3 раза признавался лучшим вратарем СССР: 1960, 1963, 1966 годы;
  • Лучший игрок в истории по версиям: ФИФА, France Football, World Soccer и др.;
  • Дважды входил в символическую сборную по итогам Евро 1960 и 1964 годов.

Черно-белая футбольная эпоха

Во времена Льва Яшина, как и сейчас, вратарская форма контрастировала с формой полевых игроков. Голкиперы предпочитали черные или темные цвета. Это было практично.

В то время не было современных технологий ухода за полем. А поскольку матчи проходили в любую погоду, то весной или осенью футбольный газон походил порой скорее на грязевое месиво. Особенно в штрафной и вратарской площадях.

Проблемные участки поля посыпались опилками, но это не решало проблему надолго. Понятно, что любое приземление вратаря на такой газон, оставляло заметный след на его форме. Но на одежде черного (темного) цвета грязь не так бросалась в глаза.

К тому, же цветное телевидение получило свое развитие лишь в 70-х годах XX-го века. До того фото и видео снималось на черно-белую пленку. Потому и цвет формы на телевизионных экранах варьировался от черного до различных оттенков серого и белого.

Экипировка Льва Яшина

Кепка-талисман

В начале карьеры на голове вратаря красовалась кепка (твидовая восьмиклинка), как защита от солнца и дождя. В 1960-м году после победного полуфинала сборной СССР на Евро болельщики выбежали на поле с поздравлениями, и кто-то умудрился украсть этот талисман вратаря.

Лев Яшин в своей фирменной кепке

Яшину было обидно до слез. По стадиону прозвучало объявление о том, что тому, кто вернет пропавший головной убор, получит в подарок свитер голкипера. Один из местных полицейских (матч проходил во Франции) нашел кепку, принес ее хозяину и получил обещанное вознаграждение.

Вторую половину карьеры Лев Яшин играл без кепки, но перед матчем укладывал на удачу свой талисман в ворота.

Свитер и трусы

Вдова Льва Яшина Валентина рассказывала, что реальный цвет свитера звездного голкипера был темно-синим, хотя в черно-белом изображении выглядел черным. За два десятка лет клубной карьеры вратарь сменил 2-3 свитера такого цвета.

Сам Лев Иванович считал, что свитер голкипера должен быть шерстяной. И даже летом. Кроме того, он поддевал под спортивные трусы ватные. Как он сам говорил: “Здоровье надо беречь”. В такой экипировке он берег себя от излишнего травматизма в виде синяков, кровоподтеков, ушибов и разрывов мышц при контактах с игроками и газоном. Да и психологически, как он считал, играть будет легче: не будет больно падать и не будет вырабатываться боязнь упасть. Несмотря на это, от серьезных травм в карьере Яшин уберечься не смог.

Порядок обращения с формой в московском “Динамо” был таков, что в конце сезона нужно было постирать форму и сдать. Так поступали все игроки без исключения. Сохранить на память свою клубную амуницию игроку не удалось даже после прощальной игры в 1971-м году. Динамовское руководство заставило сдать форму. Сдал Яшин и старые перчатки, которые приходилось порой самому зашивать.

На редких фото, где Лев Яшин выступал за сборную, можно увидеть, что

цвет свитера не совсем черного цвета. Есть фото, где Яшин запечатлен в свитере желтого цвета. Это была игра 1963 года в честь столетия футбола. Легендарный Черный паук выступал в том матче под номером 13. Обычно он играл под привычным для вратарей 1-м номером.

Фирменная манера игры

Прозвища “Черный паук” или “Черная пантера” Лев Яшин заслужил не только благодаря цвету формы, а своей фирменной манерой игры. Обладая длинными руками, он филигранно доставал из углов ворот самые, казалось бы, не берущиеся мячи в стиле паука. Отточенные движения, координированность и прыгучесть голкипера подсказали болельщикам второе прозвище, породнившее Яшина с дикой кошкой.

Лев Яшин

Яшин умело играл не только на линии ворот. Он отличался грамотной игрой на выходах. Вратарь хозяйничал в пределах всей своей штрафной площадки, руководил игроками своей команды при стандартах у своих ворот. Его умение начинать атаки позже развили многие вратари, что в наши дни вошло в привычную практику футбола. Таким образом, он был на поле не просто игроком, но и играющим тренером.

Яшин был одним из первых голкиперов, которые начинали атаки своей команды быстрым вбросом мяча рукой. Быстрота такого действия помогала ловить большинство игроков команды соперника на неожиданности, тем более, выбросить мяч рукой можно гораздо точнее, чем выбить ногой.

Отбивать мяч кулаками, а не пытаться его поймать в борьбе с соперником, голкипер начал тоже в числе первых в мире. Время доказало надежность этого приема, при котором вероятность в толчее уронить мяч на ногу соперника снижается кратно.

Изначально отражение пенальти было не самой сильной стороной вратаря. Он считал, что если удар с точки наносится грамотно, шансов на успех у голкипера нет. Ко второй половине карьеры Яшин поработал над этим элементом игры и научился отбивать удары с «точки». Эксперты считают, что ему помогал заработанный авторитет, который вносил нервозность в действия бьющих игроков.

Яшин Лев
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Пингвины Антарктиды/Форпо
1771071576
Это да Яшин совершил революцию в искусстве голкипера, когда стал играть по всей штрафной площади, а не только во вратарской, а Ману также совершил революцию, когда стал играть вне пределов штрафной. Также не забыть Рене Игиту с ударом скорпиона
Ответить
BoevStas1
1771074943
С чего вдруг вынос рукой точнее чем ногой??!двойка автору статьи.
Ответить
