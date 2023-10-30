Первый «Золотой мяч» Роналду. В топ-6 попал Аршавин, а «Ливерпуль» заранее заказал под Торреса частный самолет и вечеринку

В этом году уникальный «Золотой мяч»: впервые за много-много лет в списке номинантов не оказалось Криштиану Роналду. Первая его реальная попытка выиграть трофей случилась в 2007-м: тогда Роналду занял второе место, а победителем стал Кака.Через год Роналду уже выиграл – так началась эпоха двуцарствия с Лионелем Месси.

Месси тогда тоже боролся. Но за Роналду был даже Гвардиола, который тренировал «Барсу»

Роналду в том году: победа в АПЛ, победа в Лиге чемпионов и 47 голов во всех турнирах. Сэр Алекс Фергюсон за день до вручения «Золотого мяча» сказал:

«Если Роналду его не получит, то это будет самая большая несправедливость в футболе. Мы видим, как меняется этот вид спорта. Совсем недавно за «Золотой мяч» боролись Каннаваро и Буффон. Сейчас – новое поколение. И Роналду лучше всех реформирует игру».

Фергюсон высказал слишком очевидную позицию. Роналду в тот год был просто ярче и лучше всех номинантов. Это отобразил и отрыв между ним и другими лидерами:

На следующий день после церемонии испанский журналисты позвонили Пепу Гвардиоле и спросили мнение по результату. Гвардиола тренировал Месси, но признавал победу другого:

«Если бы Лео получил «Золотой мяч», это было бы обманом. Мы все прекрасно знаем, кто был лучшим в этом году – Криштиану. Но ему не нужно расслабляться. Месси очень скоро догонит».

Так Роналду стал единственным португальцем в списке и третьим португальским игроком (после Эйсебио и Луиша Фиго), который смог.

«Ливерпуль» пышно готовился к победе Торреса. Неловко вышло

Английский журналист Саймон Хьюз в книге «Огненное кольцо: «Ливерпуль» в XXI веке» описал момент, когда Торрес занял третье место в голосовании. Для этого связался с самим Торресом и нарыл пару инсайдов про ситуацию вокруг него.

Вот цитата Торреса:

«Я знал, что я могу победить. Но я трезво оценивал свои возможности, соперников и понимал: скорее всего, «Золотой мяч» возьмет кто-то другой».

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За Торреса была победа на чемпионате Европы (в особенности – гол в финале) и хорошие цифры в АПЛ. Поэтому клуб абсолютно уверен: выиграет именно Торрес.

Клуб предоставил Торресу частный самолет и готовил вечеринку дома базе в Мелвуде, а потом – еще одну в центре Ливерпуля и выход к толпе фанатов.

Но бах – и он только третий. Торрес вспоминал:

«Джеррард говорил мне: «Не волнуйся, Нандо. Мы точно знаем, что ты должен был выиграть этот трофей. Не волнуйся и ни в коем случае не расстраивайся. У тебя еще будет шанс в будущем». Черт, он говорил это так, будто все реально верили в мою победу».

В том году в рейтинге было два русских игрока. Один не набрал голосов и попал в компанию к Бензема и Пепе

2008-й – год праймового Андрея Аршавина. Победы в Кубке и Суперкубке УЕФА плюс шикарный Евро – так Аршавин влетел аж на шестое место «Золотого мяча». Это выше, чем Вилья (чемпион Европы), Златан, Кака, Джеррард и куча других звезд.

В том году на «Золотом мяче» был еще один русский игрок – Юрий Жирков. Но в голосовании он не набрал ни одного балла. Как Пепе, Рафаэль ван дер Варт, Карим Бензема и Лука Тони. Тоже не худшая компания.