Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • Первый «Золотой мяч» Роналду. В топ-6 попал Аршавин, а «Ливерпуль» заранее заказал под Торреса частный самолет и вечеринку

Первый «Золотой мяч» Роналду. В топ-6 попал Аршавин, а «Ливерпуль» заранее заказал под Торреса частный самолет и вечеринку

В этом году уникальный «Золотой мяч»: впервые за много-много лет в списке номинантов не оказалось Криштиану Роналду. Первая его реальная попытка выиграть трофей случилась в 2007-м: тогда Роналду занял второе место, а победителем стал Кака.Через год Роналду уже выиграл – так началась эпоха двуцарствия с Лионелем Месси.

Месси тогда тоже боролся. Но за Роналду был даже Гвардиола, который тренировал «Барсу»

Роналду в том году: победа в АПЛ, победа в Лиге чемпионов и 47 голов во всех турнирах. Сэр Алекс Фергюсон за день до вручения «Золотого мяча» сказал:

«Если Роналду его не получит, то это будет самая большая несправедливость в футболе. Мы видим, как меняется этот вид спорта. Совсем недавно за «Золотой мяч» боролись Каннаваро и Буффон. Сейчас – новое поколение. И Роналду лучше всех реформирует игру».

Фергюсон высказал слишком очевидную позицию. Роналду в тот год был просто ярче и лучше всех номинантов. Это отобразил и отрыв между ним и другими лидерами:

  1. Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед») – 446 очков.
  2. Лионель Месси («Барселона») – 281 очко.
  3. Фернандо Торрес («Ливерпуль») – 179 очков.

На следующий день после церемонии испанский журналисты позвонили Пепу Гвардиоле и спросили мнение по результату. Гвардиола тренировал Месси, но признавал победу другого:

«Если бы Лео получил «Золотой мяч», это было бы обманом. Мы все прекрасно знаем, кто был лучшим в этом году – Криштиану. Но ему не нужно расслабляться. Месси очень скоро догонит».

Так Роналду стал единственным португальцем в списке и третьим португальским игроком (после Эйсебио и Луиша Фиго), который смог.

«Ливерпуль» пышно готовился к победе Торреса. Неловко вышло

Английский журналист Саймон Хьюз в книге «Огненное кольцо: «Ливерпуль» в XXI веке» описал момент, когда Торрес занял третье место в голосовании. Для этого связался с самим Торресом и нарыл пару инсайдов про ситуацию вокруг него.

Вот цитата Торреса:

«Я знал, что я могу победить. Но я трезво оценивал свои возможности, соперников и понимал: скорее всего, «Золотой мяч» возьмет кто-то другой».

Большой разбор о премии «Золотой мяч». Сколько все это стоит? Почему голосование всегда спорное? Кто все это придумал?

За Торреса была победа на чемпионате Европы (в особенности – гол в финале) и хорошие цифры в АПЛ. Поэтому клуб абсолютно уверен: выиграет именно Торрес.

Клуб предоставил Торресу частный самолет и готовил вечеринку дома базе в Мелвуде, а потом – еще одну в центре Ливерпуля и выход к толпе фанатов.

Но бах – и он только третий. Торрес вспоминал:

«Джеррард говорил мне: «Не волнуйся, Нандо. Мы точно знаем, что ты должен был выиграть этот трофей. Не волнуйся и ни в коем случае не расстраивайся. У тебя еще будет шанс в будущем». Черт, он говорил это так, будто все реально верили в мою победу».

В том году в рейтинге было два русских игрока. Один не набрал голосов и попал в компанию к Бензема и Пепе

2008-й – год праймового Андрея Аршавина. Победы в Кубке и Суперкубке УЕФА плюс шикарный Евро – так Аршавин влетел аж на шестое место «Золотого мяча». Это выше, чем Вилья (чемпион Европы), Златан, Кака, Джеррард и куча других звезд.

В том году на «Золотом мяче» был еще один русский игрок – Юрий Жирков. Но в голосовании он не набрал ни одного балла. Как Пепе, Рафаэль ван дер Варт, Карим Бензема и Лука Тони. Тоже не худшая компания.

Весь мир Аршавин Андрей Торрес Фернандо Роналду Криштиану
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
svetekanet
1698771715
Зололтое было время. Ни *****, ни пандемии, ни кризисов. Доллар по 30, открытые границы, высокая цена на нефть и уровень жизни.
Ответить
Главные новости
Аленичев и Титов возвращаются к тренерской работе
19:43
Акинфеев раскрыл, чем занимается в период восстановления после травмы
19:17
Глушаков спрогнозировал обладателя «Золотого мяча»: «Это будет правильно и заслуженно»
19:09
Мостовой – о «Зените»: «Раздутый пузырь денежных ведомостей, где люди просто отдыхают»
18:51
7
Гогниев – о Глушакове в «Химках»: «Денис только разговаривал»
18:13
1
«Это сильно бросается в глаза»: Мостовой определил главную потерю «Спартака»
17:58
4
Ямаль: «Месси, Роналду и Марадона не выигрывали столько в моем возрасте»
17:47
9
116-я сборная мира хочет сыграть с Россией в сентябре
17:10
6
Семин назвал условие для участия «Спартака» в чемпионской гонке РПЛ
16:56
3
«Зачем мне дорогие тачки?»: Заболотный раскрыл свой автопарк
16:45
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+