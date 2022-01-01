У «Краснодара» проблемы: все иностранцы уехали, сокращения, зарплаты снижены, дорога – на поезде и автобусе

Запомнили их новые имена?

«Краснодар» в 2022 году возобновил сезон двумя одинаковыми победами 2:1 над «Уралом» и «Спартаком». Команда замыкает топ-5 в таблице. По результатам и месту трудностей будто бы и нет. Но все гораздо сложнее.

Ушли восемь легионеров

Легионеры украшали «Краснодар» плюс очень много было надежд от работы с тренером Даниэлем Фарке, который пришел зимой. И вот что получилось:

• Фарке с его штабом ушли, так и не проведя ни одного матча.

• Кабелла и Классон расторгли контракты, которые действовали до конца сезона.

• Крыховяк уехал в АЕК. Его контракт действует до 2024 года, он приостановлен до конца сезона.

• Вандерсон и Алонсо арендованы бразильскими клубами.

• Кордоба и Рамирес тренируются за рубежом, Кайо и Бутхейм также находятся вне клуба.

Теперь «Краснодар» доигрывает сезон российскими игроками и теми, кто не попадает под статус легионера, как, например, белорус Мартынович.

Финансовая ситуация стала сложнее

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий оказался в сложной ситуации из-за блокировки банковских счетов в Европе. «Матч ТВ» сообщал, что руководство клуба предложило игрокам пойти на сокращение зарплат. Россияне согласились пойти на такой шаг, у них зарплата сократится в два-три раза.

По информации Ивана Карпова, игроки уточнили у гендиректора «Краснодара» Владимира Хашига, можно ли получить документ, гарантирующий выплату зарплат в полном объеме позже, но получили отказ.

Также были уволены два скаута клуба – Евгений Бузникин и Юрис Лайзанс.

Проблемы с логистикой

Аэропорты нескольких городов, включая Краснодар, закрыты. Краснодарский аэропорт не будет работать до 26 марта. На матч со «Спартаком» в Москву «Краснодар» отправился на поезде.

«В 6:30 утра в субботу выехали из Краснодара и в 22:00 вечером были в Москве. Было непросто, но, как видите, мы справились», – цитата Егора Сорокина.

Сообщение Константина Генича оптимизма не прибавило: «Нехорошие у меня предчувствия относительно будущего «Краснодара»… Автобус до Минеральных Вод, рейсовый самолет (как говорят), отъезд легионеров, тренерского штаба, сейчас сокращения по зарплате, уход Лайзанса (думаю, весь селекционный отдел пострадал). Сезон точно доиграют, а там… Стадион, парк, академия, масса сотрудников… Как это все обеспечивать и содержать? Неужели все?»

Следующий матч против «Уфы» тоже будет в гостях. Расстояние – около двух тысяч километров.

Новые имена в команде

В матче против «Урала» в составе «Краснодара» вышло четыре воспитанника, включая новое лицо – Ираклия Манелова, который сделал голевой пас. Вячеслав Якимов и Никита Кривцов – тоже новые имена, они очень редко играли за основу раньше. Самым молодым воспитанником стал 17-летний Дмитрий Кучугура. А еще сыграл 19-летний Омар Попов.

Пока за два матча «Краснодар» забил четыре гола, три из которых на счету Сперцяна (все со стандартов). Из других результативных действий – гол Ильина, пас Манелова. Тренирует «Краснодар» теперь Александр Сторожук, работавший с «Краснодаром-2».

Что будет дальше

Даже если в этом сезоне РПЛ останется прежняя система со стыками и вылетом, то все это «Краснодару» не грозит – он в 15 очках от 13-го места при игре в запасе. За медали будет бороться сложно, но пока клуб рядом – пятое место, до призового третьегое – четыре очка при игре в запасе.

Впереди еще десять матчей, самые сложные из которых – против «Динамо», «Зенита», «Локомотива» и ЦСКА. В марте «Краснодар» сыграет с «Уфой», а в апреле (помимо «Динамо» и «Зенита») – с «Рубином», «Крыльями Советов» и «Ростовом». За три тура до конца – тульский «Арсенал», последний матч – против «Ахмата».