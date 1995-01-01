Я в восторге от назначения Фарке в «Краснодар». Это идеальный для них тренер

Шесть положительных аргументов и одно сомнение.

1. Кажется, что к Фарке в России относятся как минимум настороженно. Тренер, который не выигрывал ничего серьезного. Вылетал без шансов из АПЛ. В этом сезоне «Норвич» очень плох в АПЛ, что Фарке аж уволили.

Но очень важный момент. Он дважды выигрывал Чемпионшип с «Норвичем». В первый раз, когда команда была середняком во всем (как сейчас, например, «Ахмат»). Во второй раз уже с одним из лучших составов, да.

Но Чемпионшип регулярно входит в топ-10 лиг мира по уровню, а составы команд там дороже, чем в РПЛ. Плюс эта лига сложнее – как минимум из-за сумасшедшего графика: командам нужно сыграть минимум 46 матчей в сезоне (в РПЛ – 30).

2. Все еще смущает, что он так плохо работал в АПЛ? Это и должно смущать. Но нужно еще учитывать, что в обоих сезонах у «Норвича» был самый или почти самый дешевый и слабый по уровню состав в АПЛ. Перед этим сезоном команда вообще так продала игроков, что стала в классе стала еще слабее.

Проблема в том, что Фарке даже с худшим составом в лиге хочет играть, как «Манчестер Сити». В АПЛ-2019/20 средняя скорость атак «Норвича» была в районе 1,3 м/c – только «Сити» и «Челси» Сарри медленнее контролировали мяч. Слишком романтично и догматично для АПЛ, когда у тебя такой состав.

И да, у Фарке не получилось адаптироваться. Переходя на другие схемы и другую игру, «Норвич» делал еще хуже. Фарке нужен состав, который будет как минимум лучше, чем у половины лиги. У «Краснодара» как раз нужное положение – один из лучших составов в лиге.

3. Конечно, стиль. Наверное, самое частое слово, которое ставят рядом с «Краснодаром». Потому что клуб и владелец постоянно его озвучивают. Но уже почти четыре года «Краснодар» играет не совсем так. Весной 2018-го Шалимова сменил Мусаев – и «Краснодар» начал отход в сторону динамичного и прямолинейного футбола, с прессингом и контратаками. Его тоже можно интерпретировать как атакующий, но это не совсем то, чего хотел Галицкий.

Кононов и Шалимов были ближе – потому что «Краснодар» много контролировал мяч на чужой половине поля. Вот каким видит атакующий стиль Сергей Галицкий. И Фарке как раз такой. «Норвич» был с отрывом лучшим по количеству владений на чужой половине в Чемпионшипе.

4. Второе любимое слово «Краснодара» после «стиль» – «воспитанники». Очень важно, чтобы главный тренер развивал их и интегрировал в основной состав. Во многом из-за этого Мусаев так долго пробыл главным и нравился Галицкому.

Тут просто два факта. Фарке вывел на новый уровень Мэддисона (продали за 25 миллионов), Буэндиа (38 миллионов), Годфри (27), Льюис (17). В «Норвиче» еще остались Кантуэлл (Transfermarkt оценивает в 20 миллионов) и Ааронс (22 миллиона). Это все молодые игроки, которых развил Фарке. Плюс опыт во второй команде «Боруссии Дортмунд», из которой он сделал лидера своей лиги.

5. Фарке сговорчивый и позитивный. Его сравнивают с Тухелем, но это и близко не Тухель. Вокруг Фарке нет токсичности: он долго работает в каждом клубе, всегда уходит на позитиве, а игроки «Норвича» доверяли ему даже после 0:7 и рекордных серий без побед. Галицкому как раз нужен сговорчивый и открытый. Гончаренко был первым не таким – и уже через полгода был уволен.

У «Краснодара» репутация клуба, в котором тренер работает минимум два года. Увольнение Гончаренко эту репутацию подрывает. И ее нужно реабилитировать стабильным вариантом. А Фарке работал шесть лет в первом клубе («Липпштадте»), два года в молодежке «Боруссии», четыре с половиной в «Норвиче». Конечно, это никакой не Тухель, это скорее Клопп.

6. Сейчас Галицкого все упрекают в позиции: «Зачем приглашать иностранцев, когда есть свои?» Потому что Фарке – первый настоящий иностранец в «Краснодаре».

Эти слова Галицкого всегда резали ухо. Во-первых, отдает наивностью, потому что в России мало умеющих ставить стиль, нужный Галицкому. Во-вторых, странно. В чем вообще проблема, что главный тренер будет иностранцем. Это же частный клуб, который хочет развития. Что такого, если развивать его будет иностранец? Он же работает на тебя и в твою пользу.

Галицкий как бы признает, что ошибался в этом убеждении. Или что сильно в нем усомнился, раз Фарке в клубе. Он, как успешный бизнесмен, должен понимать, что принципиальность в некоторых вопросах может мешать развитию.

7. Ключевое в том, насколько сойдутся Фарке и Галицкий. От этого все зависит. Если они поймут друг друга и проникнутся, «Краснодар» очень скоро может выйти на совсем другой уровень.