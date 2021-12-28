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  • Хотим трансферов Холанда и Мбаппе в АПЛ, сравниваем их характеры и предсказываем, кто будет лучше

Хотим трансферов Холанда и Мбаппе в АПЛ, сравниваем их характеры и предсказываем, кто будет лучше

Главное ожидание от 2022 года – трансферы Мбаппе и Холанда. Они оба переросли клубы и лиги, в которых играют. Для обоих следующее лето будет лучшим моментом, чтобы перейти. Даже так: если один из них останется – это можно будет считать ошибкой или как минимум проявлением слабости. Обстоятельства только подталкивают: летом у Мбаппе заканчивается контракт, а у Холанда активируется опция выкупа всего за 75 миллионов.

Мбаппе выиграл с «ПСЖ» все, кроме Лиги чемпионов. Он для виду называет Лигу 1 сильной, но все понимают разрыв в уровне между Францией и остальными чемпионатами. Какой смысл оставаться в пятой по силе лиге, если ты претендуешь на звание лучшего в мире игрока?

Холанд ничего не выиграл с «Боруссией» – и это главная причина, почему нужно уходить. У клуба есть потолок, он не соответствует уровню Холанда.

Выбор новой для себя лиги расскажет об амбициях и характере Мбаппе и Холанда

Это важный вопрос. Оба главные таланты поколения и уже одни из лучших в мире. Поэтому, конечно, должны переходить в лучшие лиги. Проблема в том, что сильнейших чемпионатов уже не два, а один. Ла Лига ощутимо сбавила в уровне, АПЛ значительно оторвалась.

Если один из них перейдет не в АПЛ – это уже маленький сигнал. Выбор пути меньшего сопротивления. Условия потеплее. Конкуренции поменьше, свободы побольше.

Пока все идет к тому, что Мбаппе перейдет в «Реал». Известная история, что он фанат с детства и всегда мечтал там играть. Зная это, сложно обвинять его в неамбициозности и страхе конкуренции. С другой стороны, сама любовь к «Реалу» говорит о селебритистости души Мбаппе. А селебрити в футболе – особенно современном – это всегда какие-то послабления. Нежелание делать черновую работу, особый статус в команде, истерики и прочие капризы. Кстати, мы уже знаем, что в Мбаппе это есть.

У Холанда вариантов побольше. Пока самый очевидный – «Ман Сити»: команде как раз нужен форвард. Еще его связывают с «МЮ» и «Реалом», иногда упоминают «Ливерпуль» и даже «Барселону». Сложно спрогнозировать, куда он перейдет – слишком непредсказуемы обстоятельства. Но немного зная сущность Холанда, кажется, что он выберет АПЛ. Место с максимальными требованиями, самое конкурентное и сложное.

Мбаппе расслабляет его совершенность

Уже в сезоне-2018/19 Мбаппе вышел на элитнейший уровень. Он лучший по голам, ассистам, полученным и созданным моментам во Франции в каждом сезоне. Во всем, что касается голевых моментов и касаний мяча, он стабильно в тройке лучших в мире.

Неправильно говорить, что Мбаппе замер на этом уровне и совсем не развивается. Он в каждом сезоне прибавляет в работе с мячом, передачах и позиционной игре. Но прогресс не так заметен, потому что эти параметры у него и так на превосходном уровне.

Но Мбаппе совсем не занимается работой над слабейшей стороной – прессингом, отработкой без мяча. Можно сказать, он вообще не прессингует – 8 попыток в среднем за матч: реже, чем 96% нападающих Европы. Даже Лео Месси (9 попыток за матч) пытается чаще.

В этом главная проблема Мбаппе. Чтобы стать безоговорочно лучшим, ему нужно просто начать работать без мяча. Но он этого не делает. Как Месси. Хотя у Мбаппе вообще нет отговорок:

1. У Месси с детства были проблемы с физикой и беговыми нагрузками. Здесь мы рассказывали об этом подробно. У Мбаппе с этим ноль проблем – он наоборот физически очень хорош.

2. Когда отрабатывать без мяча стало обязательной-обязательной опцией для нападающего, Месси уже было около 30 лет. И физически, и психологически сложно перестраиваться. Тем более, когда ты великий и без этого. Мбаппе растет в реальности, когда уровень любого нападающего оценивается в том числе по тому, как он работает без мяча. Но он все равно продолжает ходить пешком, когда команда теряет мяч.

На фоне этого переход в «Реал» и правда закономерен. Там у Мбаппе будет особый статус. Вероятно, его так же не заставят прессинговать. Он будет звездой команды, а не ее частью. Если, конечно, не начнет меняться. Но предпосылок для начала изменений пока нет.

Холанда мобилизуют его недостатки

Многое объясняет, как они высказывались друг о друге.

• «У Мбаппе огромное преимущество перед всеми. У него особенный дар».

• «Холанд хороший форвард».

Здесь можно почувствовать легкое высокомерие Мбаппе, но на самом деле оба очень точно высказались. У Мбаппе действительно особенный дар. А Холанд действительно изначально просто хороший форвард с кучей слабых мест.

Но Холанд помешан на развитии и улучшении каждого аспекта игры. В первый сезон в «Боруссии» он много забивал, но проседал в ассистентских качествах и игре головой. Уже в этом сезоне заметно улучшился в создании моментов для партнеров, дриблинге, пасам под удар, подыгрыше. Доля мячей головой поднялась с 3,5% до 29,5%, Холанд стал лучше вести единоборства.

Он показывает, что может адаптироваться к любым условиям. В «Боруссии» Холанд играл при трех тренерах – стиль каждого отличался. Но при всех он играл мощно. Развивался и подстраивался.

При этом у Холанда еще есть явные слабые места:

1. Он относительно вялый при обороне (73% форвардов вступают в прессинг чаще).

2. Слабо комбинирует с командой (20 пасов в среднем за матч – хуже 78% нападающих).

3. Проблемы с правой ногой – забил ей всего 13 из 125 голов в карьере.

Еще у него есть похожая с Мбаппе проблема: на поле он как бы отдельно от команды. Но это больше связано с его слабыми игровыми сторонами, а не характером.

***

Легко хвалить Холанда и критиковать Мбаппе. Потому что у Холанда куча пространства для развития из-за начальной меньшей одаренности. А Мбаппе и так уже пару лет близок к совершенству.

Адаптивность Холанда и его желание развиваться пугают. Элитный тренер и лучшая лига могут сделать из него совсем монстра. Фишка в том, что ровно то же самое сделает совсем монстра из Мбаппе. Элитный тренер, который заставит и научит его прессинговать, и лучшая лига.

Больше всего поражает, что имея столько слабых сторон и столько пространства для развития, Холанд уже сейчас играет практически на одном уровне с Мбаппе. Если они продолжат развиваться каждый в своем ритме, то есть хороший шанс, что через пару лет Холанд просто обойдет Мбаппе.

Ну, и, конечно, подсознательно мы проводим параллели между их противостоянием и Месси-Роналду. Одни гипер-таланты, которые еще и работают над собой и всегда мотивированы. Вторые просто большие таланты, которые сверхмного работают над собой и мотивированы еще сильнее.

Но между Месси и Мбаппе есть разница. Все-таки Мбаппе не настолько непререкаемо гениальный, не настолько космический. А Холанда от Роналду: пока что не раздутое эго, минимум самовлюбленности. И это позволяет ему быть таким адаптивным – и главное – признавать свои слабости и работать над ними. Характер Холанда будто бы вывели в лаборатории.

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Европа ПСЖ Боруссия Д Месси Лионель Роналду Криштиану Мбаппе Килиан Холанд Эрлинг
Комментарии (2)
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Maxi_7
1640702907
Отличная статья, очень тонко и в то же время глубоко, согласен почти со всем!
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Лфшт
1640811141
Холланд топ. Максимка хрень переоценная
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