Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
    Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
    2 Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    3 Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба
    Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба

    В матче Бельгия – Россия грустно совсем не от счета


    0
    Голосов: 0
    Сегодня, 03:38
    Есть вещи хуже поражения.

    Можно ли проиграть 0:3 достойно? Или все решают цифры, и каждый такой счет = провал?

    Наверное, это все немного притянутая романтика. Наверное, окрас зависит тупо от итога. Но. Когда Россия проиграла Испании в полуфинале Евро-2008 со счетом 0:3, разве это были такие же ощущения, как сегодня? Когда Россия проиграла Уругваю на чемпионате мире десять лет спустя со счетом 0:3, разве это были такие же ощущения, как сегодня?

    Кажется, нет. Получается, проиграть 0:3 можно по-разному и не каждые 0:3 одинаковы.

    Что на самом деле расстраивает в счете 0:3? Именно цифры или фон вокруг?

    Я спрашиваю все это, потому что меня расстроил не факт поражения и не факт поражения разгромного.

    Расстроил неуклюжий брейкданс Семенова и попытки сразу же высудить офсайд. Во всем этом эпизоде так убийственно чувствуется пропасть силы: вот это парень из середняка РПЛ, а вот против него бронебойный танк из чемпиона топ-лиги.

    Расстроило осознание: вообще не в ляпе Семенова дело. У нас нет русского защитника лучше. Н-Е-Т. Кто кроме? Дивеев? Евгеньев? Экспериментальный Баринов? Ну, вот так и живем.

    Расстроил нервно отбитый Шуниным мяч. Потому что в этих нервах-помарках тоже есть какая-то смиренная тоска и перед уровнем, и перед реальностью. Реальностью, где ушедшего на пенсию Акинфеева заменяет 34-летний Шунин. Новое поколение, йоу.

    Расстроил Жирков. Респект за крепость духа и огонь сердца. Но, блин, почему же мы оказались в мире, где у Черчесова нет других сильных игроков на эту позицию – есть только заслуженный седоватый мужчина, который бороздил и Евро-2008, и Кубок УЕФА-2005. Жирков-2021 – это всего три матча за «Зенит», зато пять матчей за сборную. ААААА!

    Расстроило понимание, что для Бельгии покромсать Россию – это не достижение или усилие, а обычный рядовой рабочий матч. Они не напрягались. Они просто собрались на своем уровне. И волнует их больше не сама игра, а что какой-то там Кузяев сломал глазницу их защитнику Кастаню и выбил его из Евро.

    Расстроило висящее в атмосфере ощущение: это все просто наш уровень. В рейтинге ФИФА бельгийцы на первом месте, мы – почти худшие среди всех участников Евро. А сборная Черчесова так давно приучила нас, что верна субординации. Почти никаких подвигов и почти никаких внезапных провалов. Все ровно, как калмыцкая степь. Взять свое с малышами, отдать чужое гигантами, дрейфовать где-то между. Заземленный прагматизм. Никакой тебе веры в чудо – только рабочие задачи, только проверенные кадры, только расчетливый футбол по схемам.

    Расстроило, что проиграть 0:3 большой сборной – это больше не разочарование, а какая-то обыденность что ли. Потому что в чудеса не верят ни зрители, ни игроки. Все просто терпят этот матч, чтобы поскорее перейти к финнам – терпят одинаково и до счета, и после него.

    Чтобы не расстраиваться, я бы лучше в обмен на все это накинул к 0:3 еще пару цифр справа. Так хотя бы больше жизни.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Russian Look, Keystone Press Agency / Global Look Press
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
    Комментарии1
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    86282
    #3
    Рубик Докоян
    77177
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66138
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru