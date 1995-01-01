В матче Бельгия – Россия грустно совсем не от счета

Есть вещи хуже поражения.

Можно ли проиграть 0:3 достойно? Или все решают цифры, и каждый такой счет = провал?

Наверное, это все немного притянутая романтика. Наверное, окрас зависит тупо от итога. Но. Когда Россия проиграла Испании в полуфинале Евро-2008 со счетом 0:3, разве это были такие же ощущения, как сегодня? Когда Россия проиграла Уругваю на чемпионате мире десять лет спустя со счетом 0:3, разве это были такие же ощущения, как сегодня?

Кажется, нет. Получается, проиграть 0:3 можно по-разному и не каждые 0:3 одинаковы.

Что на самом деле расстраивает в счете 0:3? Именно цифры или фон вокруг?

Я спрашиваю все это, потому что меня расстроил не факт поражения и не факт поражения разгромного.

Расстроил неуклюжий брейкданс Семенова и попытки сразу же высудить офсайд. Во всем этом эпизоде так убийственно чувствуется пропасть силы: вот это парень из середняка РПЛ, а вот против него бронебойный танк из чемпиона топ-лиги.

Расстроило осознание: вообще не в ляпе Семенова дело. У нас нет русского защитника лучше. Н-Е-Т. Кто кроме? Дивеев? Евгеньев? Экспериментальный Баринов? Ну, вот так и живем.

Расстроил нервно отбитый Шуниным мяч. Потому что в этих нервах-помарках тоже есть какая-то смиренная тоска и перед уровнем, и перед реальностью. Реальностью, где ушедшего на пенсию Акинфеева заменяет 34-летний Шунин. Новое поколение, йоу.

Расстроил Жирков. Респект за крепость духа и огонь сердца. Но, блин, почему же мы оказались в мире, где у Черчесова нет других сильных игроков на эту позицию – есть только заслуженный седоватый мужчина, который бороздил и Евро-2008, и Кубок УЕФА-2005. Жирков-2021 – это всего три матча за «Зенит», зато пять матчей за сборную. ААААА!

Расстроило понимание, что для Бельгии покромсать Россию – это не достижение или усилие, а обычный рядовой рабочий матч. Они не напрягались. Они просто собрались на своем уровне. И волнует их больше не сама игра, а что какой-то там Кузяев сломал глазницу их защитнику Кастаню и выбил его из Евро.

Расстроило висящее в атмосфере ощущение: это все просто наш уровень. В рейтинге ФИФА бельгийцы на первом месте, мы – почти худшие среди всех участников Евро. А сборная Черчесова так давно приучила нас, что верна субординации. Почти никаких подвигов и почти никаких внезапных провалов. Все ровно, как калмыцкая степь. Взять свое с малышами, отдать чужое гигантами, дрейфовать где-то между. Заземленный прагматизм. Никакой тебе веры в чудо – только рабочие задачи, только проверенные кадры, только расчетливый футбол по схемам.

Расстроило, что проиграть 0:3 большой сборной – это больше не разочарование, а какая-то обыденность что ли. Потому что в чудеса не верят ни зрители, ни игроки. Все просто терпят этот матч, чтобы поскорее перейти к финнам – терпят одинаково и до счета, и после него.

Чтобы не расстраиваться, я бы лучше в обмен на все это накинул к 0:3 еще пару цифр справа. Так хотя бы больше жизни.