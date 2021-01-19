Ротенберг выиграл пятый трофей в карьере. В последний раз он выходил на поле два с половиной года назад

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«Локомотив» победил «Крылья Советов» в финале Кубка России. Незаметный герой – Борис Ротенберг, для которого это пятый трофей. У него три победы в Кубке России, чемпионство РПЛ и Суперкубок.

При этом Ротенберг в последний раз выходил на поле два с половиной год назад – 5 декабря 2018 года. Это был матч против «Рубина» в кубке. Он получил травму – порвал крестообразные связки.

В одной из клиник Барселоны Борису Ротенбергу была проведена операция по удалению фиксирующей пластины.В ближайшие дни Борис вернeтся в расположение команды и продолжит восстановление. pic.twitter.com/gUpD9F1FDQ — «Локомотив» (@fclokomotiv) January 19, 2021

После этого Ротенберга оперировали еще несколько раз. В январе 2021-го ему сделали последнюю операцию – удалили пластину из колена.

Врач «Локомотива» Никита Карлицкий: «Он долго не мог заниматься, а футболисты быстро теряют объем мышечной массы. Если обездвижить ногу спортсмена, например, наложить гипс на месяц, то игрок теряет до 50% мышечной массы. А тут такой большой срок и мало что осталось от мышц. Восемь месяцев пил антибиотики и не мог тренироваться. Были операции по чистке сустава».

В декабре, когда менялось руководство «Локомотива», была информация, что Ротенберг может из футболиста переквалифицироваться в спортивного директора клуба. Об этом говорили многие в «Локомотиве» и вокруг него, эту идею активно поддерживали . Окружение Ротенберга подтверждало, что он сам готов и хочет попробовать себя футбольным менеджером в «Локо».

«Многие люди считают, что Ротенберг заканчивает карьеру...»Борис Ротенберг – герой первого выпуска рубрики #LokoInside. Смотрим прямо сейчас на «ЛокоТВ 2.0» https://t.co/LwH6Phv0 pic.twitter.com/OHbMWbuqzy — «Локомотив» (@fclokomotiv) January 21, 2019

Селюк говорил: «Жаль, что Ротенберг не будет спортивным директором «Локомотива». Я считаю, что он человек, который дорожит репутацией. Когда сидишь на скамейке, видишь всю ситуацию изнутри. Боря в ближайшее время должен куда-то пойти работать. Плюс знание языков. Я смотрю на спортдиров клубов. Боря был бы одним из лучших. У него есть образование. Он может договориться, он уверенный в себе человек».

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Через пару недель у Ротенберга заканчивается контракт с «Локомотивом». 19 мая ему исполняется 35 лет. Все идет к тому, что он закончит карьеру этим летом. Но и он сам, и его окружение говорили, что он не закончит карьеру, пока не выйдет на поле. Что не хочет уходить травмированным.

Всего в карьере Ротенберг сыграл в 93 матчах: 0 голов, 0 ассистов, 21 желтая. По количеству игр, полностью проведенных на замене, он второй в РПЛ среди полевых игроков. Первый Халид Кадыров.