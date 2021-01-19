Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
    Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
    2 Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
    Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
    3 Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
    Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол

    Ротенберг выиграл пятый трофей в карьере. В последний раз он выходил на поле два с половиной года назад


    0
    Голосов: 0
    Сегодня, 15:51
    Как так?

    «Локомотив» победил «Крылья Советов» в финале Кубка России. Незаметный герой – Борис Ротенберг, для которого это пятый трофей. У него три победы в Кубке России, чемпионство РПЛ и Суперкубок.

    При этом Ротенберг в последний раз выходил на поле два с половиной год назад – 5 декабря 2018 года. Это был матч против «Рубина» в кубке. Он получил травму – порвал крестообразные связки.

    После этого Ротенберга оперировали еще несколько раз. В январе 2021-го ему сделали последнюю операцию – удалили пластину из колена.

    Врач «Локомотива» Никита Карлицкий: «Он долго не мог заниматься, а футболисты быстро теряют объем мышечной массы. Если обездвижить ногу спортсмена, например, наложить гипс на месяц, то игрок теряет до 50% мышечной массы. А тут такой большой срок и мало что осталось от мышц. Восемь месяцев пил антибиотики и не мог тренироваться. Были операции по чистке сустава».

    В декабре, когда менялось руководство «Локомотива», была информация, что Ротенберг может из футболиста переквалифицироваться в спортивного директора клуба. Об этом говорили многие в «Локомотиве» и вокруг него, эту идею активно поддерживали . Окружение Ротенберга подтверждало, что он сам готов и хочет попробовать себя футбольным менеджером в «Локо».

    Селюк говорил: «Жаль, что Ротенберг не будет спортивным директором «Локомотива». Я считаю, что он человек, который дорожит репутацией. Когда сидишь на скамейке, видишь всю ситуацию изнутри. Боря в ближайшее время должен куда-то пойти работать. Плюс знание языков. Я смотрю на спортдиров клубов. Боря был бы одним из лучших. У него есть образование. Он может договориться, он уверенный в себе человек».

    ***

    Через пару недель у Ротенберга заканчивается контракт с «Локомотивом». 19 мая ему исполняется 35 лет. Все идет к тому, что он закончит карьеру этим летом. Но и он сам, и его окружение говорили, что он не закончит карьеру, пока не выйдет на поле. Что не хочет уходить травмированным.

    Всего в карьере Ротенберг сыграл в 93 матчах: 0 голов, 0 ассистов, 21 желтая. По количеству игр, полностью проведенных на замене, он второй в РПЛ среди полевых игроков. Первый Халид Кадыров.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Локомотив»
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17522

      vladimir-7 38 минут назад

      В России одни Ротенберги, а где Петровы, Сидоровы, настоящие Ивановы?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3136

      Бомбардиръ 1 час назад


      Хм, у этого еврея в 93 матчах 0 голов, 0 ассистов, 21 желтая... Кого это вы нашли?)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +825

      Mr Green 2 часа назад

      вот кто такие статьи пишет? лучше бы написали о клубе, который больше всех кубков взял, а тут опять о чём то далёком от футбола

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    85582
    #3
    Рубик Докоян
    77177
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru