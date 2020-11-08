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    Киношный день Дзюбы, в котором было все


    3.7
    Голосов: 3
    08.11.2020 22:28
    Хейт болельщиков, отцеп от сборной, минус капитанская повязка, незабитый пенальти. И – победный гол.

    Про 8 ноября 2020-го в жизни Артема Дзюбы можно снимать кино. Синопсис по порядку:

    1. Ночью в соцсетях появилось видео, на котором Дзюба мастурбирует. Через несколько часов после появления видео Дзюба закрыл инстаграм и отключил комментарии.

    2. Уже днем Станислав Черчесов отцепил Дзюбу от сборной. И прокомментировал: «Сегодня было принято решение не вызывать Артема Дзюбу на текущий сбор дабы оградить от излишнего негатива и напряжения как команду, так и самого футболиста».

    3. На матч с «Краснодаром» Дзюба вышел в старте. Но – без капитанской повязки. Впервые в сезоне.

    4. Болельщики «Зенита» освистали Дзюбу во время объявления состава и вывесили баннер: «В историю трудно войти, но легко вляпаться».

    5. В конце первого тайма «Зенит» заработал пенальти. Дзюба подошел к точке (фанаты гудели). Но не забил (фанаты аплодировали).

    6. В конце второго тайма Дзюба забил. Это был победный гол. Очень эмоциональное празднование – послал воздушные поцелуи трибунам и побежал обниматься с командой. И конец 735-минутной безголевой серии.

    7. После игры Дзюба получил приз за лучшему игроку матча. Но отдал его Алексею Сутормину – оказалось, у того за день до игры умер отец.

    Слова после игры:

    «Хотел бы приз отдать Лехе Сутормину. У него вчера папы не стало. Хочу, чтобы досталось ему. Он заслужил, настоящий мужик. Очень важная победа для нас. Спасибо, кто поддерживал. Мы будем сильнее.

    Психологически как-то давило, спасибо ребятам, что сплотились вокруг меня и поддержали. Когда узнали про Леху сейчас... Я этот приз ему отдам. Только когда он забил гол, когда заплакал, я сразу понял, что что-то не то».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3.7 Голосов: 3
    Комментарии5
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      Рейтинг: +18792

      DOCTOR PENALTY 23 минуты назад

      Своими поступками Дзюба занял то место, которое давно заслуживает.

      0
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      Рейтинг: +4188

      dinar7777dinar 1 час назад

      пропустил концовку кто нибудь дрочюбе рукопашнику руку в конце матча пожал?

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      Рейтинг: -166

      Alex_MI_5 1 час назад

      Сутормину, конечно, соболезнования. Но выглядит настолько дешевой подачкой, что слов нет. Лучший игрок матча - это лучший игрок матча, а не тот, кому сейчас тяжело. Решил рукоблуд за счет других себя облагородить, позорище

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      Рейтинг: +159

      Sense1 > Alex_MI_5 1 час назад

      Полностью согласен.

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      Рейтинг: +5713

      knikos > Alex_MI_5 55 секунд назад

      Тебе просто неведомы хорошие поступки , потому ты этого и не понимаешь и интерпретируешь согласно своему мировоззрению. Только и всего .

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