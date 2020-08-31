Дзюба и конфликты: Карпин, Манчини, Эмери и даже Малафеев

Много ссор и взаимных претензий.

Черчесов из-за не вызвал Соболева в сборную из-за Дзюбы. Они созвонились и уладили конфликт

Весна-2020. Евгений Савин в своем блоге «Красава» сделал выпуск про Александра Соболева. Там он затронул историю Александра Кокорина и спросил у Соболева про Артема Дзюбу, который никак не поддержал его. Хотя Дзюба и Кокорин дружат.

Соболев ответил:

«Никто и не говорил, что нужно сказать какие-то слова, что кто-то невиновен или что-то в таком духе. Нужно было сказать хоть что-то. Хороший друг поддержал бы».

Дальше – конфликт во время матча Кубка России. Соболев и Дзюба сцепились после фола на Ракицком. А после матча Дзюба говорил:

«Соболев — молодой парень. Он еще глупый и не совсем знает, что такое дружба. Не понимает ситуации. Слышит звон, но не знает, где он.Почему мы зацепились? Потому что он раз за разом некрасиво ведет себя на футбольном поле. Очень много позволяет себе — постоянно кричать, апеллировать. Есть судья. Если ситуация сложная – есть VAR.

Не надо разглагольствовать, открывать рты. В матче со «Спартаком» я сказал судье обратить на это внимание: «Хватит здесь устраивать цирк — давайте играть в футбол». Он в ответ попытался что-то вякнуть. Слово за слово — и понеслось. На футбольном поле все герои. А вот был бы это хоккей, я уверен: такие персонажи, как Соболев, молчали бы».

Их конфликт дорос до сборной. На сентябрьские матчи Станислав Черчесов не взял Соболева (хотя на момент вызова по статистике в этом сезоне он был лучшим форвардом из тех, что попали в заявку). Свое решение Черчесов подкрепил аргументом о его конфликте с Дзюбой.

Как развивалась ситуация дальше:

1. Дзюба и Соболев созвонились и поговорили.

2. Дальше после травмы Луценко Черчесов вызвал в сборную Соболева. Твиттер сборной России фотографией подтвердил – конфликт (хотя оба игрока говорят, что его как такового не было) улажен.

С кем еще шумно ругался Дзюба

• Валерий Карпин. Все началось с истории с кражей денег у Быстрова в раздевалке «Спартака». Карпин сказал, что в этом виновен Дзюба. Дальше он поехал по арендам, а после и вовсе ушел в «Зенит».

Дзюба говорил, что Карпин сразу же невзлюбил его и даже унижал на теориях. Карпин отвечал:

«Дзюба не девочка, жениться на нем я не собираюсь и никогда не соберусь. Любимых или нелюбимых игроков у меня нет. Есть люди, которые выполняют требования и приносят пользу команде, а есть те, кто этого не делает.

Что значит унизить? Это как? Если человеку 150 раз сказано, что надо делать вот это, а он не делает, и после этого ты говоришь: «Ты не понимаешь? У тебя с головой не все в порядке?». Возможно, это унижение».

• Унаи Эмери. Еще один тренер «Спартака», с которым у Дзюбы не сложились отношения. Здесь – мем про тренеришку, взаимную критику и обиды.

Эмери провалился в «Спартаке» и потом посвятил этому отрезку карьеру несколько страниц в своей автобиографии. Там было и про Дзюбу:

«У нас с Дзюбой случались конфликтные ситуации. Он также был игроком сборной и оказывал большое влияние на журналистов, с которыми много общался. Так же делали и некоторые другие футболисты «Спартака».

• Леонид Федун. Здесь больше обида и недопонимание. Когда дело было близко к уходу Дзюбы из «Спартака», стороны вели переговоры по продлению контракта. Дзюба хотел пятилетнее соглашение и большую зарплату. «Спартак» был готов предложить контракт на четыре года и условия похуже.

Вот что говорил Федун:

«Мы готовы его продлить, готовы предложить самую высокую зарплату в команде. Но он хочет получать, как Халк в «Зените». Хотя он не играет как Халк».

Дзюба подписал контракт с «Зенитом», когда был игроком «Спартака», и даже дал интервью пресс-службе клуба. Из-за этого «Спартак» оштрафовал его, а Федун сказал: «Мы на воспитание Дзюбы потратили очень много денег, а это человек, который за копейки удавит всех своих родных».

Потом, правда, Дзюба рассказывал, что Федун извинился через своих приближенных.

• Роберто Манчини. При Манчини Дзюба окончательно потерял место в стартовом составе – из-за этого даже на полгода уезжал в «Арсенал». Манчини говорил, что Дзюба негативно влияет на коллектив, Кокорина и легионеров. Дзюба оставался вне игры – из-за этого у него даже портились отношения с Малафеевым (об этом – дальше).

Правда, Манчини в итоге уволили, а Семак вернул Дзюбу в старт.

Вот что Дзюба говорил про Манчини:

«Мы все его с улыбкой вспоминаем. Чего у него не отнять – есть внутри какой-то стержень, что хочет, может тебе в лицо сказать. Любит себя, считает каким-то неземным.

Он вообще не тренер. Когда ты после четырех месяцев работы не знаешь, кто у тебя правша, а кто – левша, о чем тут говорить? Говорю же, он не тренер, а бизнесмен».

• Вячеслав Малафеев. Когда Дзюба потерял место в основе «Зенита», он сразу же попросил у Малафеева (на тот момент он уже закончил карьеру и работал в «Зените» на административной должности) трансфера. Тот отказывал.

Слова Дзюбы: «У нас с ним произошел очень резкий разговор, конфликт. Не мог понять, как бывший футболист, с которым я играл в сборной и одном клубе, где он при мне провел прощальный матч, вдруг так ведет себя в открытую.

Говорю ему: «Ты – человек футбола, мы вместе с тобой один хлеб ели, как ты можешь? Наоборот, должен помогать мне. Заберите эти деньги, только дайте мне играть». Малафеев опять: «Мы не можем тебя отпустить».

Дзюба также отмечал, что Малафеев пытался спровоцировать его и часто омерзительно разговаривал.

Слова Малафеева:

Дзюба отказался от вариантов из Европы (Малафеев предлагал ему варианты из Турции и Греции). Малафеев подчеркнул, что искал ему новую команду – то есть не мог не отпускать. Дзюба говорит полную чушь. Мы обсуждали любые возможные варианты его ухода из «Зенита» – в аренду или на полноценный трансфер. Раз я так не хотел отпускать Дзюбу, почему он в итоге оказался в «Арсенале».

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