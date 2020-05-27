Гулиева убрали из основы «Спартака» еще в октябре, но тогда никто не заметил

Аяза Гулиева отправили в «Спартак-2» из-за вспыльчивости и ссоры с тренером Чепзановичем. Позже оказалось, что на месте Чепзановича вообще был Тедеско. Одним нахождением на тренировке тот нарушил правила карантина, хотя сейчас это уже никого не волнует. Зато все переживают за положение Гулиева в «Спартаке», которое якобы испортилось.

Столько людей Гулиева одновременно еще не обсуждали:

Василий Уткин рассуждает, что «Спартак» не разобрался во внутреннем мире своего воспитанника.

Бывший тренер «Спартака-2» Бушманов говорит о воспитательных мерах и характере Гулиева.

Включились Андрей Червиченко и Александр Григорян – они тоже бесконечно вспоминают Гулиева.

За весь сезон Гулиев отыграл за «Спартак» 11 матчей в РПЛ. Девять из них были в период под руководством Кононова. Последней игрой для Кононова в «Спартаке» был проигранный матч «Оренбургу» (1:2). Тогда же Гулиев как раз вышел в старте и отыграл 74 минуты. После этого: шесть полных матчей на скамейке и два выхода на замену. 13 минут в РПЛ – игровое время Гулиева при Тедеско.

Лучшим временем Гулиева в профессиональном футболе остается сезон-2018/19. Тогда он начинал в «Ростове», откуда зимой вернулся в родной «Спартак» всего за миллион евро. В том сезоне Гулиев отыграл в общей сложности 24 матча в Премьер-лиге и даже забил два гола. На этом фоне весной 2019-го Гулиев впервые испортил репутацию: подрался с американцем, который переходил дорогу.

Еще до дорожного случая Гулиев вспоминал о своей вспыльчивости: «В игре я действительно веду себя слишком вспыльчиво. Это не проблема – просто черта характера, которая порой мешает, приводит к травмам и карточкам. Старался над этим работать еще в «Ростове», теперь продолжаю в «Спартаке». Надо уметь себя сдерживать. И на поле, и в жизни».

Подправить поведение так и не вышло, но Гулиев вылетает из «Спартака» не из-за этого. О каких будущих перспективах и прощении можно говорить, если при Тедеско он вообще не играл?

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