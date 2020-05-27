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  • Гулиева убрали из основы «Спартака» еще в октябре, но тогда никто не заметил

Гулиева убрали из основы «Спартака» еще в октябре, но тогда никто не заметил

Аяза Гулиева отправили в «Спартак-2» из-за вспыльчивости и ссоры с тренером Чепзановичем. Позже оказалось, что на месте Чепзановича вообще был Тедеско. Одним нахождением на тренировке тот нарушил правила карантина, хотя сейчас это уже никого не волнует. Зато все переживают за положение Гулиева в «Спартаке», которое якобы испортилось.

Столько людей Гулиева одновременно еще не обсуждали:

  • Василий Уткин рассуждает, что «Спартак» не разобрался во внутреннем мире своего воспитанника.
  • Бывший тренер «Спартака-2» Бушманов говорит о воспитательных мерах и характере Гулиева.
  • Включились Андрей Червиченко и Александр Григорян – они тоже бесконечно вспоминают Гулиева.

За весь сезон Гулиев отыграл за «Спартак» 11 матчей в РПЛ. Девять из них были в период под руководством Кононова. Последней игрой для Кононова в «Спартаке» был проигранный матч «Оренбургу» (1:2). Тогда же Гулиев как раз вышел в старте и отыграл 74 минуты. После этого: шесть полных матчей на скамейке и два выхода на замену. 13 минут в РПЛ – игровое время Гулиева при Тедеско.

Лучшим временем Гулиева в профессиональном футболе остается сезон-2018/19. Тогда он начинал в «Ростове», откуда зимой вернулся в родной «Спартак» всего за миллион евро. В том сезоне Гулиев отыграл в общей сложности 24 матча в Премьер-лиге и даже забил два гола. На этом фоне весной 2019-го Гулиев впервые испортил репутацию: подрался с американцем, который переходил дорогу.

Еще до дорожного случая Гулиев вспоминал о своей вспыльчивости: «В игре я действительно веду себя слишком вспыльчиво. Это не проблема – просто черта характера, которая порой мешает, приводит к травмам и карточкам. Старался над этим работать еще в «Ростове», теперь продолжаю в «Спартаке». Надо уметь себя сдерживать. И на поле, и в жизни».

Подправить поведение так и не вышло, но Гулиев вылетает из «Спартака» не из-за этого. О каких будущих перспективах и прощении можно говорить, если при Тедеско он вообще не играл?

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Россия. Премьер-лига Россия Спартак Спартак-2 Гулиев Аяз
Комментарии (8)
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серега кашин
1590597034
игрок которого нет в планах тренера выходит на выход и тут не о чем говорить
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JTherry
1590604554
если хамить главному тренеру, то чего можно еще ожидать? это ведь не америкосу морду бить за 5 лимонов штрафа, Тедеско мзду не берет...
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Woodbreak
1590606136
чурка есть чурка
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Кодем
1590608194
Кроме гонора у него ничего нет,пусть лучше по бабам идет.
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Бриг
1590611866
Гулиева даже в область московскую пускать нельзя, не то что в Москву белокаменную, тем более в Спартак великий всенародный
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БогажКареры
1590649569
Принимаются прогнозы на баттл ВОСЬМИХОДОВОЧКА Подсчет по схеме 5-3-2 : 21.06. 16:00 Арсенал Тула - Спартак Москва 28.06. 16:00 Спартак Москва - Уфа 01.07. 16:00 ЦСКА - Спартак Москва 05.07. 16:00 Спартак Москва - Тамбов 08.07. 16:00 Спартак Москва - Локомотив Москва 12.07. 16:00 Сочи - Спартак Москва 15.07. 16:00 Спартак Москва - Ахмат 22.07. 14:00 Рубин - Спартак Москва Ты же знаешь, что люди изобрели футбол и баттлы так вот - баттлы, которые про футбол заканчиваются результатами те баттлы, которые без результатов - ничем не становятся
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paracetamol
1590677098
Угробили очередного Зюбу... Зачем брали?
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zigbert
1590692689
Без дисциплины в команде нельзя. Нарушил -придется отвечать за свои действия. Если Гулиев хочет остаться в Спартаке, он должен пересмотреть свое поведение.
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