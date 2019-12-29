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    Артета взбодрил «Арсенал» (не смотрите не результаты). И – вернул Озила в основу


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    Сегодня, 20:37
    Вероятно, это последний шанс Месута в топ-лигах.

    «Арсенал» после прихода Микеля Артеты сыграл два матча. Вничью с «Борнмутом» (1:1) и проиграл «Челси» (1:2). Казалось бы – пока ничего не изменилось. Но это если смотреть только на результаты.

    А если чуть глубже: «Арсенал» прибавил в качестве. В обоих матчах команда удачнее выходила из обороны. Структурированно прессинговала – (больше времени проводят на чужой половине, вжимая соперников ближе к своим воротам). Появились идеи в позиционных атаках (пока чуть-чуть). Правда, пока не хватает докрученности идей и физических кондиций.

    Важно, что прибавили некоторые игроки. Давид Луиз провел два по-настоящему хороших матча. Мало игравшие в последнее время опорники Торрейра и Джака лучше проявляют свои главные качества; Торрейра – выполняет большие объемы без мяча, Джака – функции распасовщика. Ляказетт неожиданно много отрабатывает в обороне.

    Но контрастнее и важнее всех – возвращение Месута Озила.

    В обоих матах он отыграл ровно по 75 минут. Больше всех у «Арсенала» пасовал в чужую треть и создавал моментов для партнеров (шесть за два матча). Против «Борнмута» отдал четыре ключевые передачи – больше, чем у любой игрок «Арсенала» за матч в этом сезоне.

    Вы помните: при Эмери Озил практически не играл. Не подходил. Ссорился с тренерским штабом. В последние месяцы было много слухов о его уходе (говорили про аренду в «Фенербахче»).

    • После увольнения Эмери рассказал, почему при нем у Озила не получалось:

    «Он был важной частью состава, благодаря своему феноменальному таланту. Но если вы хотите строить команду с агрессивным, интенсивным и структурированным движением без мяча – сложно найти место для Месута.

    Приходилось искать способ заставить его работать без мяча. У него огромный талант, но нет качеств, которые нужны для агрессивного давления».

    • Артета вернул Озила в состав и уже отвесил ему несколько комплиментов:

    «Он показывает невероятный настрой на тренировках с момента, как я пришел. Я сказал, что каждый начнет с чистого листа, и это справедливо по отношению к нему. Когда мы готовились к матчу и изучали соперника, мы рассматривали Месута как ключевой элемент.

    И он оправдал наше доверие. Он делал то, что и требовалось, и мы могли два или три раза забить, благодаря ему. Он большой игрок для этого клуба. Я играл с ним, я знаю, что он может принести в команду. Моя работа – извлечь из него максимум пользы».

    • Бывший игрок «Арсенала» и «Ливерпуля», сейчас эксперт на британском телевидении Джейрмейн Пеннант вообще считает, что вокруг Озила нужно строить игру:

    Когда он только пришел в «Арсенал», он был фантастическим игроком. Все были в восторге от него. Потом ушел Арсен Венгер, и дела у него пошли немного вниз. Надеюсь, сейчас фанаты «Арсенала» будут видеть Озила таким, каким он был в первые годы в клубе.

    Против «Борнмута» был другой Озил – счастливый Озил. Я видел, как он шел в подкат, как он возвращался назад. Но он не игрок, который будет выигрывать единоборства.

    Он будет вскрывать защиту, обеспечивать мячом атакующих игроков. Грязную работу должен делать Торрейра, а Артета должен получить от Месута то, чего не смог Эмери».


    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: www.imago-images.de/Global Look Press
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