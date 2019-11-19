Вспомнили, какие тренеры и когда запрещали футболистам заниматься сексом. И что из этого выходило

«Мне все равно, как они будут выкручиваться, пусть хоть сами с собой наедине это делают!»

В последнем интервью тренер «Интера» Антонио Конте рассказал:

«На протяжении сезона я советую игрокам заниматься быстрым сексом и с минимальными усилиями. И лучше, чтобы их партнеры были сверху. Желательно, чтобы секс был с женами, потому что другие девушки потребуют больше усилий»

Влияние секса на спортсмена многократно изучалось физиологами и сексологами. Но исследования обычно расходятся в выводах. Одни заключают, что секс никак не влияет на состояние спортсмена в день соревнований. Другие – что влияет напрямую. Третьи – что влияет, но надо правильно и своевременно им заниматься.

Мы не стали проводить собственное исследование, а просто собрали случаи, когда тренеры ограничивали или наоборот советовали своим футболистам занятие сексом. И что из этого получалось.

Во время Евро-2016 тренер Уэльса Крис Коулмэн вообще запретил футболистам общаться с женами и подругами:

«У нас будет три матча за десять дней, и в это время в нашем отеле не будет ни семей, ни подруг, ни жeн. На это не будет времени. Они понимают, что нам нужно заниматься своим делом.

Мы должны сделать так, чтобы игроки были в форме. Не нужно жаловаться, поскольку мы так долго ждали возможности сыграть на этом турнире. Мы будем там, чтобы Уэльс мог гордиться нами, и нам нужно подготовиться должным образом. Это небольшая жертва».

Помните ведь? Валлийцы тогда дошли до полуфинала.

twit text — OptaJoe (@OptaJoe) November 19, 2019

Перед ЧМ-2014 главный тренер сборной Мексики Мигель Эррера запретил игрокам заниматься сексом:

«Если футболист не в состоянии прожить 20 дней без секса, значит, он не профессионал. Предварительно запрет распространяется только на групповой этап, но в случае выхода из группы, очевидно, он продлится. Это чемпионат мира, а не компьютерная игра, здесь нельзя рисковать ради каких-то плотских утех».

Мексиканцы вышли из группы, в 1/8 попали на Голландию и проиграли на последних минутах.

Йожефа Сабо пять раз в период с 1992 по 2007 год назначали главным тренером «Динамо Киев». Последний раз, в 2007 году, был провальным. А еще запомнился тем, что Сабо ввел запрет на секс:

«Женщины – настоящий бич футбола! Они не понимают, что мужчине надо работать, тренироваться. Поэтому я решил, что отныне к матчам футболисты будут готовиться на базе, вдали от женщин».

В середине сезона у 67-летнего тренера возникли серьезные проблемы со здоровьем, врачи запретили ему работать, и Сабо ушел. Футболисты, наверное, тогда выдохнули.

Когда Босния и Герцеговина попала на чемпионат мира в Бразилию, главный тренер Сафет Сушич категорическим запретил игрокам заниматься сексом во время турнира. Но при этом разрешил мастурбировать:

«Мне все равно, какие порядки в других сборных. У моих игроков во время ЧМ секса не будет. Мне также все равно, как они будут выкручиваться, пусть хоть сами с собой наедине это делают!»

Босния тогда не вышла из группы, выиграв одну игру и дважды проиграв.

Самир Насри после перехода из «Манчестер Сити» в «Севилью» рассказывал о методах Гвардиолы, с которым он поработал в «Сити»:

«Он запретил многие блюда, но самое любопытное не это: однажды он нам сказал, что тот, кто хочет иметь интимные отношения, должен заниматься этим только до полуночи, чтобы хорошо высыпаться. Гвардиола нам сказал, что это требование касалось в частности Месси и Левандовского».

Как играют команды Гвардиолы и чего они добиваются – мы знаем.

twit text — BBC News Türkçe (@bbcturkce) November 16, 2016

На время ЧМ-2018 Йоахим Лев запретил игрокам пользоваться соц сетями, чрезмерно выпивать и заниматься сексом:

«Ребята хорошо знакомы с нашими правилами поведения. К тому же они знают, каковы наши амбиции. Каждый игрок – часть паззла, и команда намного важнее каждого отдельно человека».

По данным издания Marca, Лев разрешал футболистам видеться с семьями, когда они отдыхают от игры.

Мы помним, что на том ЧМ Германия не вышла даже из группы. Но, по информации того же издания, такие же правила действовали и в 2014-м году, когда Германия выиграла чемпионат мира.

У бразильской сборной и запрета на секс – особенные отношения. Запретов в последние 15 лет не было. Но раньше:

• В 2002-м году Сколари запретил занятие сексом на все время турнира: «Никто не умрет, если месяц поживет без секса». Тогда и вправду никто не умер – Бразилия выиграла чемпионат мира.

• В 2006-м новый тренер бразильцев Карлос Алберто Паррейра снял запрет:

«Я не думаю, что секс в день перед матчем может причинить футболистам какой-то вред. Проблемы возникают, когда они не едят, не спят, курят и пьют. Секс? А секс – это очень хорошо. Всегда пожалуйста». Бразилия тогда в 1/4 проиграла французам.

• Уже в 2014-м Сколари не был так строг к футболистам и разрешил заниматься сексом, но без фанатизма:

«Нормальный секс разрешен. Нормальный, значит, нормальный, а не на крыше здания. Обычно нормальный секс – это уравновешенная поза, но и есть такие позы, или действия, которые связаны с акробатикой. Вот это непозволительно». Бразильцы дошли до полуфинала. Но 1:7 от Германии.

twit text — The Sportsman Bet (@TheSportsmanBet) July 8, 2019

• На время ЧМ-2018 секс в сборной Бразилии был разрешен. Тогда высказался врач сборной Родриго Ласмар:

«Не думаю, что на это могут быть какие-либо табу. Секс – естественная вещь, а у нас молодые футболисты с превосходным здоровьем.

Это более чем естественно с физической и ментальной точек зрения, что они занимаются сексом в свободное время, ведь во время подготовки к чемпионату мира на них лежит огромное давление».

Дошли до четвертьфинала, где проиграли бельгийцам.

Французы во время Евро-2004 организовывали приезд жен и девушек футболистов прямо к ним в отель. Администратор команды Анри Эмиль рассказывал:

«Мы изменили свое отношение после Евро-2000. Тогда федерация не организовала приезд жен и подруг игроков в Бельгию, и атмосфера в сборной порой становилась очень напряженной. Резервисты были полны энергии, которую им некуда было приложить. Будь рядом женщины, они смогли бы направить эту энергию в нужное русло».

Французы на том Евро вышли из группы, но в 1/4 проиграли грекам.

И еще чуть-чуть об этом:

Португалии советуют мастурбировать. О сексе на ЧМ-2018

Цитата дня. Почему секс мешает футболистам в Гане