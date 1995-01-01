Самый странный трансфер последнего дня в АПЛ – Давид Луис в «Арсенале». «Челси» отпустил его за смешную сумму

От этой сделки выиграли все.

Вчера закрылось трансферное окно в АПЛ. В этот день почти не было громких многомиллионных трансферов, но один переход всех сильно удивил. Давид Луис, центральный защитник «Челси», ушел в «Арсенал», и совсем за небольшую сумму: по разным источникам, от 7 до 8 миллионов фунтов.

Зачем это Давиду Луису?

Вот только не смейтесь: для того, чтобы бороться за трофеи. Да, хотя в прошлом сезоне «Челси» уверенно обыграл «Арсенал» даже в финале Лиги Европы, именно это трансферное окно – нужное время, чтобы перейти с одной стороны на другую.

Сам Луис достаточно сдержанно рассказывает об этом трансфере: «Мне всегда нравилось принимать вызовы. Я совсем не боюсь пробовать что-то новое. Думаю, не многие игроки согласились бы на такой переход. Они могут быть напуганы или что-то в этом роде. А я просто пытаюсь делать большие вещи в своей жизни».

Здесь он конечно лукавит. «Арсенал» для него сложно назвать вызовом: тот же город, та же лига, та же обстановка. В «Челси» в этом сезоне трансферный бан: Лэмпард продает старых звезд, строит команду из молодежи. Когда новый «Челси» добьется результата, Давид Луис (которому сейчас 32) уже вероятно закончит карьеру. А «Арсенал» – отличная возможность еще немного пошуметь, тем более, что летом клуб потратил больше 150 миллионов евро, уже повторив свой трансферный рекорд за сезон.

Зачем это «Арсеналу»?

Центр защиты – проблемная зона для клуба. В прошлом сезоне клуб в основном выбирал из тройки Сократис, Мустафи и Косиельни. Во-первых, Косиельни этим летом уехал из клуба, и ему нужна замена хотя бы для резерва, во-вторых – к другой паре тоже есть вопросы.

Сократис – топовый защитник для Бундеслиги, но в АПЛ его показатели сильно упали. Особенно это видно по отборам: за 5 лет в «Боруссии» у него было в среднем 2,36 отбора за игру, а минимальный показатель в одном сезоне – 2,1. В АПЛ цифры сразу упали в полтора раза: 1,7 в прошлом году. Похожая ситуация – и с количеством перехватов.

К Мустафи пока вопросов меньше, но им в это трансферное окно активно интересуются. А даже если он останется, три опытных ЦЗ – минимальное требование для клуба, который борется за высокие места. Луис отлично вписывается в эту тройку:

Уже играл в АПЛ в Лондоне – не потребуется время на адаптацию.

Удачная цена – «Арсенал» взял игрока за 7-8 миллионов вместо 20 рыночных, которые указывает Transfermarkt.

Большой опыт – не страшно поставить в важном матче.

Зачем это «Челси»?

Наконец, самый интересный пункт. «Челси» в этом сезоне не может покупать новых игроков (Ковачич и Пулишич, которых оформили зимой – не в счет), и распродажа бывших лидеров, да еще и за такие цены, может смутить. Но тут тоже все логично.

В ближайшем сезоне «Челси» не ставит больших турнирных задач: слишком нереалистично с новым тренером и без трансферов. Главная цель для Лэмпарда – подготовить боевую основу к следующему году, когда клуб закупится на рынке уже точечными усилениями. Давиду Луису 32, и он уже часто ошибается. Есть большой шанс, что через год, когда с команды снимут запрет, Луис окончательно потеряет форму, и клубу придется срочно искать новичка на его позицию. Вместо этого сейчас Лэмпард может попробовать наиграть имеющуюся молодежь. Как минимум, много игровой практики получит 23-летний Кристенсен, наверняка достанется время и своим воспитанникам.

Да, сумма трансфера – ничтожная, но «Челси» сильно облегчил свой зарплатный бюджет. А эта сделка стала идеальным решением для всех сторон.

Начинается новый сезон АПЛ:

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