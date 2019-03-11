Почему Дзюба перестал забивать? Уже больше 1000 минут без голов

Кажется, есть нормальное объяснение.

Дзюба – главное открытие сборной на ЧМ-2018. Но после домашнего турнира график, показывающий результативность Дзюбы, резко устремился вниз. С момента последнего гола Дзюбы прошло 1084 минуты (если считать игру России со Швецией). Это пугающее число особенно для того, кто еще совсем недавно прыгал, праздновал мячи, и вместе со страной отмечал голы, показывая воинское приветствие на камеры.

У Дзюбы новая роль в игре команды

В начале сезона Семак уничтожал соперников схемой с одним нападающим и бесконечными забросами на Дзюбу. Но потом эта тактика приелась. В матчах с топами против Дзюбы играли довольно высокие и сильные защитники. Середняки же оборонялись числом. Яркий пример последнего – вчерашний матч с «Уфой». Несмотря на то, что Дзюба отдал голевую, против него стабильно играли минимум два футболиста. Один из них, полузащитник Тилль, плотно приклеился к нему и выиграл два из трех единоборств. Но даже в третьем Дзюба не был победителем: он развернулся и отдал пас назад.

Расстановка с одним нападающим давно перестала работать на Дзюбу. Вот – несколько фактов, подтверждающих это (если брать удачные матчи в начале августа и сейчас):

• Летом на Дзюбу долетали в среднем 4,9 заброса за матч. Теперь – 2,1.

• В августе Артем бил по воротам 5,21 раз за матч. Сейчас – 1,8.

• В начале сезона Дзюба участвовал в среднем в 6,3 атаках за матч. Сейчас (до перехода на расстановку 4+4+2) – в 2,84.

Такая тактика плохо влияла не только на Дзюбу, но и на команду. Некоторое преображение «Зенита» в последних матчах можно связать с приездом Азмуна и перехода Семака на схему 4+4+2. Но даже ситуация не пошла на пользу Дзюбе. Нападающий чаще играет роль помощника (пример – еще раз вчерашний матч с «Уфой» и голевая Дзюбы), в то время как Сердар забил пять голов в четырех матчах с момента дебюта за «Зенит».

Когда Семак начался пользоваться новой тактикой, у Дзюбы появилась новая роль. Кажется, Семак просто просек, что соперники без конца кроют Дзюбу, и несколько изменил его задачи. Теперь он отвечает за стягивание соперников на себя и освобождение пространства для партнеров. Голы в матче с «Уфой» – яркие примеры теории.

Когда Азмун забивал первый гол, Дзю убежал на фланг и забрал с собой пару соперников.

text text text Публикация от text (@zenit_spb) 10 Мар 2019 в 7:19 PDT

В эпизоде со вторым мячом результативный пас отдал сам Дзюба. В этом моменте он принял мяч, дождался, когда к нему подбегут два оппонента, и только тогда отдал на свободного Ригони.

text text text Публикация от text (@zenit_spb) 10 Мар 2019 в 7:42 PDT

Кажется, Семака не особо напрягает отсутствие голов Дзюбы. Перед матчем с «Вильярреалом» его спросили о проблеме результативности нападающего. Семак сказал: «Сейчас забивают другие, когда будет надо, будет забивать Дзюба. Он делает все, чтобы подходить от игры к игре в лучшей форме, с нашей стороны мы тоже делаем все. Думаю, ничего страшного нет. Он еще забьет голы, когда это будет нужнее всего».

Что говорит Дзюба

Сам нападающий, кажется, не особо настроен говорить с прессой. После матча с «Фенербахче» Дзюба проигнорировал вопросы прессы, сказав лишь: «Вы нас поливаете, поливаете. Не хочу говорить. До свидания».

Как бы уверенно Семак не вел себя в отношении к Дзюбе, очевидно одно: нападающий дико нервничает и игнорирует журналистов, чтобы избежать неудобных вопросов. Заранее провальная тактика. В российском футболе уже есть один случай, когда молчание делает только хуже – Денис Глушаков. Карьеру и личную жизнь полузащитника подорвал ядерный взрыв из неприятных новостей. Но Глушаков не говорил с прессой, позволяя ей подкидывать в костер новые слухи.

Очень не хотелось бы, чтобы нечто подобное произошло и с Дзю.

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Семак однозначно поддерживает его. Соперники (к примеру, Андре Айю из «Фенербахче») довольно часто называют его самым опасным игроком в составе «Зенита».

Дзюба – культовый антигерой в российском футболе. Он ушел от команды, за которую болеет с детства, к злейшим врагам, засиял и в условиях массового хейта влюбил в себя требовательных болельщиков. Хочется верить, что безголевой спад Дзю – временное явление, что его обязательно прорвет, когда он снова забьет. Есть мнение, что Дзюба просто пересидел в России, и для выхода на новый уровень ему нужно срочно менять обстановку. К примеру, уезжать в Англию, куда его довольно часто отправляла пресса зимой.

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