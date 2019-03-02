Дзюба не забивает больше 900 минут. Но для «Зенита» это не проблема

У клуба появился волшебный иранец.

Прошлой весной 900 минут в составе тульского «Арсенала» Артем Дзюба провел роскошно – с девятью очками по системе «гол плюс пас». Весь 2017-й Дзюба копил злость – тогда «Зенит» проиграл чемпионскую гонку «Спартаку», при Манчини не было места в составе, а на Кубок конфедераций форварда не взяли. Зато дальше получилось здорово: 6+3 за десять матчей в «Арсенале», роскошный чемпионат мира, статус самого любимого футболиста страны, семь голов за «Зенит» в семи летних играх.

Дзюба забивает слишком редко

Однако с лета Дзюба провел 22 матча во всех турнирах и забил чуть ли не вдвое меньше – всего четыре мяча. Что еще более обидно – с конца октября тянется безголевая серия в официальных играх. Забил в Лиге Европы «Бордо», с тех пор ноль голов, какой бы ни был турнир – РПЛ, Кубок России, Лига Европы или Лига наций. Удалось поучаствовать только в разгроме «Ростова» на Кубке «Матч Премьер», да забить пять пенальти новому президенту «Зенита». В официальных же матчах – более 900 минут без голов, если быть точным – 918.

Интересно, что, судя по общедоступной статистике, игра Дзюбы кардинально не ухудшилась. Есть только один параметр, где стало хуже – это ключевые передачи, если летом и осенью игрок их стандартно выдавал, бывало даже по четыре за матч, то потом в отдельных матчах перестал их раздавать вообще. В остальном примерно те же показатели, а общий балл ухудшился, и причина только одна: просто Дзюба перестал забивать. Но что же с ним произошло?

Три варианта причин низкой результативности

• Дзюба хочет попробовать себя в Европе. В конце прошлого года он рассказывал о некоторых вариантах, намекал, что есть еще один. Сейчас понятно, что этот сезон он доиграет до конца, но, вероятно, возможный новый вызов занимал его больше, чем игра за нынешний клуб.

• Дзюба просто устал, потому что весь 2018-й получился для него абсолютно сумасшедшим. На эмоциях провел лето, затем пропала резкость, и сейчас футболист до сих пор выглядит слишком тяжело, разобраться так, как он сделал это с египетской защитой, уже почти нереально – нет той свежести.

• Дзюбу теперь никто не злит. Наиболее яркую игру он выдавал на каком-то гигантском эмоциональном подъеме. Победный Кубок в «Ростове» – шанс доказать «Спартаку», отличная игра в ЛЧ за «Зенит» – шанс доказать абсолютно всем, мощный этап в Туле – ради ЧМ, сам ЧМ – понятно почему, а после него – уже эмоции от всенародной любви. Сейчас есть еще один важнейший стимул – наконец-то выиграть чемпионство, но вполне возможно, что к этому желанию примешиваются первые две причины.

Для клуба это не становится проблемой

В отсутствие Александра Кокорина покупка Сердара Азмуна была идеальным решением, хотя таковой можно назвать и всю зимнюю селекцию «Зенита», который усилил все линии. В нападении появилось несколько вариантов, а главное, есть футболист, который может решить судьбу матча одним касанием (как с «Уралом») или двумя, когда это важно (с «Фенербахче»).

Низкую результативность Дзюбы оправдать этим было нельзя – он долго не забивал и без Азмуна, зато можно сейчас – он отвлекает на себя защитников, а иранец здорово этим пользуется. Важно лишь понять, по душе ли самому Артему такая роль, когда теперь не слишком нужно считать его голы, но и вся слава достается не ему.

Впрочем, скорее, Дзюба об этом не слишком задумывается, поскольку сильно ждет титула. И даже если к концу чемпионата его безголевая серия вырастет с 900 до 1900, но «Зенит» при этом станет чемпионом, едва ли он сильно пожалеет о личной статистике.

Кто в любом случае остается в выигрыше, так это сам «Зенит», поскольку в нападении у него сразу два звездных нападающих из РПЛ. А главное, что они способны идеально дополнять друг друга, это видно даже по двум матчам. В итоге «Зенит» удрал от «Краснодара» уже на четыре очка, а тот завтра сыграет в Москве со «Спартаком».

Инстаграм Азмуна в шесть раз больше, чем у «Зенита». Он суперзвезда Ирана

Азмун – красавчик. Именно его не хватало «Зениту», чтобы рвать всех

Россия. Премьер-лига. 18 тур

Урал – Зенит – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Азмун, 42.

«Урал»: Годзюр, Брызгалов, Меркулов, Кулаков, Страндберг, Димитров, Бавин (Егорычев, 73), Бикфалви, Бумаль, Эль Кабир, Погребняк.

«Зенит»: Лунeв, Иванович, Смольников, Ракицкий, Жирков, Оздоев, Мак (Эрнани, 84), Барриос, Дзюба (Заболотный, 73), Азмун, Дриусси (Шатов, 88).

Предупреждения: Бумаль, 30; Бикфалви, 70; Эль Кабир, 85.

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