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    Дзюба не забивает больше 900 минут. Но для «Зенита» это не проблема


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    Голосов: 1
    02.03.2019 13:25
    У клуба появился волшебный иранец.

    Прошлой весной 900 минут в составе тульского «Арсенала» Артем Дзюба провел роскошно – с девятью очками по системе «гол плюс пас». Весь 2017-й Дзюба копил злость – тогда «Зенит» проиграл чемпионскую гонку «Спартаку», при Манчини не было места в составе, а на Кубок конфедераций форварда не взяли. Зато дальше получилось здорово: 6+3 за десять матчей в «Арсенале», роскошный чемпионат мира, статус самого любимого футболиста страны, семь голов за «Зенит» в семи летних играх.

    Дзюба забивает слишком редко

    Однако с лета Дзюба провел 22 матча во всех турнирах и забил чуть ли не вдвое меньше – всего четыре мяча. Что еще более обидно – с конца октября тянется безголевая серия в официальных играх. Забил в Лиге Европы «Бордо», с тех пор ноль голов, какой бы ни был турнир – РПЛ, Кубок России, Лига Европы или Лига наций. Удалось поучаствовать только в разгроме «Ростова» на Кубке «Матч Премьер», да забить пять пенальти новому президенту «Зенита». В официальных же матчах – более 900 минут без голов, если быть точным – 918.

    Интересно, что, судя по общедоступной статистике, игра Дзюбы кардинально не ухудшилась. Есть только один параметр, где стало хуже – это ключевые передачи, если летом и осенью игрок их стандартно выдавал, бывало даже по четыре за матч, то потом в отдельных матчах перестал их раздавать вообще. В остальном примерно те же показатели, а общий балл ухудшился, и причина только одна: просто Дзюба перестал забивать. Но что же с ним произошло?

    Три варианта причин низкой результативности

    • Дзюба хочет попробовать себя в Европе. В конце прошлого года он рассказывал о некоторых вариантах, намекал, что есть еще один. Сейчас понятно, что этот сезон он доиграет до конца, но, вероятно, возможный новый вызов занимал его больше, чем игра за нынешний клуб.

    Дзюба просто устал, потому что весь 2018-й получился для него абсолютно сумасшедшим. На эмоциях провел лето, затем пропала резкость, и сейчас футболист до сих пор выглядит слишком тяжело, разобраться так, как он сделал это с египетской защитой, уже почти нереально – нет той свежести.

    • Дзюбу теперь никто не злит. Наиболее яркую игру он выдавал на каком-то гигантском эмоциональном подъеме. Победный Кубок в «Ростове» – шанс доказать «Спартаку», отличная игра в ЛЧ за «Зенит» – шанс доказать абсолютно всем, мощный этап в Туле – ради ЧМ, сам ЧМ – понятно почему, а после него – уже эмоции от всенародной любви. Сейчас есть еще один важнейший стимул – наконец-то выиграть чемпионство, но вполне возможно, что к этому желанию примешиваются первые две причины.

    Для клуба это не становится проблемой

    В отсутствие Александра Кокорина покупка Сердара Азмуна была идеальным решением, хотя таковой можно назвать и всю зимнюю селекцию «Зенита», который усилил все линии. В нападении появилось несколько вариантов, а главное, есть футболист, который может решить судьбу матча одним касанием (как с «Уралом») или двумя, когда это важно (с «Фенербахче»).

    Низкую результативность Дзюбы оправдать этим было нельзя – он долго не забивал и без Азмуна, зато можно сейчас – он отвлекает на себя защитников, а иранец здорово этим пользуется. Важно лишь понять, по душе ли самому Артему такая роль, когда теперь не слишком нужно считать его голы, но и вся слава достается не ему.

    Впрочем, скорее, Дзюба об этом не слишком задумывается, поскольку сильно ждет титула. И даже если к концу чемпионата его безголевая серия вырастет с 900 до 1900, но «Зенит» при этом станет чемпионом, едва ли он сильно пожалеет о личной статистике.

    Кто в любом случае остается в выигрыше, так это сам «Зенит», поскольку в нападении у него сразу два звездных нападающих из РПЛ. А главное, что они способны идеально дополнять друг друга, это видно даже по двум матчам. В итоге «Зенит» удрал от «Краснодара» уже на четыре очка, а тот завтра сыграет в Москве со «Спартаком».

    Инстаграм Азмуна в шесть раз больше, чем у «Зенита». Он суперзвезда Ирана

    Азмун – красавчик. Именно его не хватало «Зениту», чтобы рвать всех

    Россия. Премьер-лига. 18 тур

    Урал – Зенит – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Азмун, 42.

    «Урал»: Годзюр, Брызгалов, Меркулов, Кулаков, Страндберг, Димитров, Бавин (Егорычев, 73), Бикфалви, Бумаль, Эль Кабир, Погребняк.

    «Зенит»: Лунeв, Иванович, Смольников, Ракицкий, Жирков, Оздоев, Мак (Эрнани, 84), Барриос, Дзюба (Заболотный, 73), Азмун, Дриусси (Шатов, 88).

    Предупреждения: Бумаль, 30; Бикфалви, 70; Эль Кабир, 85.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: РПЛ
    Рейтинг: 5 Голосов: 1
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    Комментарии9
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    • ...
      Рейтинг: +76

      Наш 3 марта 2019, 17:33

      Он и не будет забивать, пока Зенит не приобретёт Халка № 2 и Витселя № 2, которые буду использовать голову Дзюбы местом для отскока мяча в ворота.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +33665

      VVM1964 2 марта 2019, 20:31

      Игрочишка )))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28

      ФЛОКИ76 2 марта 2019, 18:15

      Пора в Ростов

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4369

      TOL47 > ФЛОКИ76 9 марта 2019, 16:33

      на пенсию, он уже как пенсионер передвигается по полю

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5691

      Eddyson 2 марта 2019, 16:49

      Пора в аренду любимцу бабушек.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 2 марта 2019, 14:00

      Вот рабрехались. Пусть не забивает, лишь бы Зенит выигрывал.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 2 марта 2019, 13:54

      после кержакова так и никто не появился в роли девятки...рондон с халком может отчасти ...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1368

      Hoahin 2 марта 2019, 13:31

      Дзюба никогда особо забивным форвардом и не был, что от него все ждут не понятно.

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3795

      serppion > Hoahin 3 марта 2019, 01:45

      Я тоже не жду голов от такого игрочишки. Как говорят, на березе яблоки не вырастут. В деревню его, в глушь, в Саратов - пусть там блистает.

      1
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