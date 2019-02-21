Азмун – красавчик. Именно его не хватало «Зениту», чтобы рвать всех

«Зенит» – в 1/8 Лиги Европы!

В матче с «Фенером» Азмун принял участие в каждом из трех забитых голов: на его счету два гола и одна голевая передача. Но его достижения намного круче, чем может показаться: он продемонстрировал отличный дриблинг, выигрывал все верховые единоборства и находил пространство для удара несмотря на «автобус» гостей.

Сегодня стало понятно – приобретение Азмуна навсегда изменит игру «Зенита».

• «Зенит» привык рассчитывать на Дзюбу. После чемпионата мира он забил пять голов за «Зенит» в РПЛ, но в последние месяцы сильно сдал. Дриусси отлично играл под нападающим, но редко бил по воротам: сегодня он тоже сделал ассист, но забить не сумел. Азмун – встряска, которая давно была нужна нападению «Зенита».

Вот как он отдавал голевую передачу на Оздоева:

twit text — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 21 февраля 2019 г.

• Азмун сделал большой шаг, чтобы избавиться от репутации «бердыевского» игрока. До этого он забивал в «Рубине» и «Ростове» у привычного тренера, да и то не всегда имел хорошую результативность – 4 гола в РПЛ в этом сезоне. Сегодня Азмун играл в непривычной обстановке, но справился с давлением и сделал больше, чем от него ждали.

twit text — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 21 февраля 2019 г.

• Из других футболистов отлично сыграл Оздоев. Его не ожидали в стартовом составе, но Маркизио, Кузяев и Ерохин получили травмы. Магомед – не подкачал. Без его гола на третьей минуте победы могло не быть. Помимо гола у него сегодня 78% успешных пасов и 4 выигранной верховой борьбы.

• Проблемы у «Зенита» все еще есть. Сегодня не впечатлил Эрнани, который первым был заменен на 55-й минуте. Лунев тоже допускал ошибки: в его классе нет сомнения, но у «Зенита» теперь нет Лодыгина, который мог бы подменить его.

• Болельщики тоже не подкачали. Сегодня на матч приехало много турков, но слышно было только фанатов «Зенита». Вдобавок – крутой перфоманс.и потрясающая встреча команды.

twit text — ФК «Зенит» (@zenit_spb) 21 февраля 2019 г.

Кажется, нас ждет отличная вторая половина чемпионата. А за игрой Азмуна мы будем следить особенно пристально.

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