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    Азмун – красавчик. Именно его не хватало «Зениту», чтобы рвать всех


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    Голосов: 10
    21.02.2019 22:51
    «Зенит» – в 1/8 Лиги Европы!

    В матче с «Фенером» Азмун принял участие в каждом из трех забитых голов: на его счету два гола и одна голевая передача. Но его достижения намного круче, чем может показаться: он продемонстрировал отличный дриблинг, выигрывал все верховые единоборства и находил пространство для удара несмотря на «автобус» гостей.

    Сегодня стало понятно – приобретение Азмуна навсегда изменит игру «Зенита».

    • «Зенит» привык рассчитывать на Дзюбу. После чемпионата мира он забил пять голов за «Зенит» в РПЛ, но в последние месяцы сильно сдал. Дриусси отлично играл под нападающим, но редко бил по воротам: сегодня он тоже сделал ассист, но забить не сумел. Азмун – встряска, которая давно была нужна нападению «Зенита».

    Вот как он отдавал голевую передачу на Оздоева:

    • Азмун сделал большой шаг, чтобы избавиться от репутации «бердыевского» игрока. До этого он забивал в «Рубине» и «Ростове» у привычного тренера, да и то не всегда имел хорошую результативность – 4 гола в РПЛ в этом сезоне. Сегодня Азмун играл в непривычной обстановке, но справился с давлением и сделал больше, чем от него ждали.

    • Из других футболистов отлично сыграл Оздоев. Его не ожидали в стартовом составе, но Маркизио, Кузяев и Ерохин получили травмы. Магомед – не подкачал. Без его гола на третьей минуте победы могло не быть. Помимо гола у него сегодня 78% успешных пасов и 4 выигранной верховой борьбы.

    • Проблемы у «Зенита» все еще есть. Сегодня не впечатлил Эрнани, который первым был заменен на 55-й минуте. Лунев тоже допускал ошибки: в его классе нет сомнения, но у «Зенита» теперь нет Лодыгина, который мог бы подменить его.

    • Болельщики тоже не подкачали. Сегодня на матч приехало много турков, но слышно было только фанатов «Зенита». Вдобавок – крутой перфоманс.и потрясающая встреча команды.

    Кажется, нас ждет отличная вторая половина чемпионата. А за игрой Азмуна мы будем следить особенно пристально.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Твиттер «Зенита»
    Рейтинг: 4 Голосов: 10
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    Комментарии21
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    • ...
      Рейтинг: +4293

      Zubo 24 февраля 2019, 15:52

      Во дурни, инстаграм больше потому что Зенит - клуб

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +10

      Рома952 22 февраля 2019, 14:23

      Именно спас) Зенит играл с желанием, но сказывалось отсутствие игровой практики…..и только чудо, в лице Азмуна принесло комаде результат…..https://www.infox.ru/news/29/lifestyle/sport/213377-azmun-vytasil-zenit-v-18-finala-ligi-evropy

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24283

      DOCTOR PENALTY 22 февраля 2019, 11:39

      Испортил Дзюбе настроение неслабо, тот аж от интервью отказался.

      0
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      Рейтинг: +106

      DSmoto 22 февраля 2019, 10:32

      на самом деле пох на то что забил, пасы точные давал туда куда надо и тогда когда надо, вот это удивило и порадовало.

      0
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      Рейтинг: +251

      komarinskiy 22 февраля 2019, 06:11

      Куда теперь деваться Кокорину? Увели из под-носа его законное место.

      1
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      Рейтинг: +3136

      m40 > komarinskiy 22 февраля 2019, 06:59

      Как бы его законное место не оказалось в тюрьме. Не до футбола ему теперь

      0
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      Рейтинг: +278

      MrNao1 > komarinskiy 22 февраля 2019, 08:59

      Для начало бы ему из СИЗО как-нибудь куда-нибудь деться)

      1
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      Рейтинг: +6445

      Ганнибал Лектор 22 февраля 2019, 06:01

      Перфоманс невероятно крут, команда не могла после этого проиграть

      0
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      Рейтинг: +1170

      inzek 22 февраля 2019, 00:18

      через месяц иранский хрусталь уйдет в лазарет (зла не желаю конечно, но статистика по травмам так говорит) и конец сказке

      1
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      Рейтинг: +439

      сасас 22 февраля 2019, 00:11

      Главное ЗеБлювотного не выпускать и всё будет хорошо. И на выход Эрнани Мак и те кто в запасе остался!

      2
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      Рейтинг: +5888

      Павелий > сасас 22 февраля 2019, 01:04

      Не может игрок по фамилии херНани играть хорошо. Если бы это был Нани - то играл бы отлично, а так...

      0
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      Рейтинг: +47

      zaryalk72 22 февраля 2019, 00:01

      СЕРДАРА ВОСПИТАЛ - отец БЕРДЫЕВ !!!!!!! "ЗЕНИТ" -УДАЧИ и ПОБЕД !!!!!!!

      5
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      Рейтинг: +3629

      Gek Dement 21 февраля 2019, 23:48

      Касательно Эрнани. Эрнани будут ставить до лета стабильно. Его хотят продать дороже чем купили(а купили за 9 если не ошибаюсь), а значит будут ставить. Как кстати и Кранневитера и прочих аргентинцев.

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