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    Разбираем худший отрезок «Зенита» за 13 лет: почему так и кто виноват?


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    Голосов: 11
    13.02.2019 18:45
    Четыре проигрыша подряд – тревожно.

    «Зенит» открыл вторую часть сезона матчем Лиги Европы с «Фенербахче», и снова проиграл (0:1). Для петербуржцев это поражение стало четвертым подряд: последний раз такое случалось 13 лет назад, когда из клуба был уволен Властимил Петржела. Вот все четыре матча, которые «Зенит» проиграл в этот раз:

    • 3 декабря, РПЛ. «Арсенал» 4:2 «Зенит».
    • 9 декабря, РПЛ. «Зенит» 1:2 «Рубин».
    • 13 декабря, ЛЕ. «Славия» 2:0 «Зенит».
    • 12 февраля, ЛЕ. «Фенербахче» 1:0 «Зенит»

    Насколько это страшно?

    Пока не очень. Есть несколько аргументов, почему на эти поражения не стоит обращать внимания.

    • В матчах РПЛ «Зенит» просто устал. В первой половине чемпионата команда пережила тяжелую победу над «Локомотивом», скандал с Кокориным и травму Нобоа: накопилась не только физическая, но и моральная усталость.

    • Поражение в матче со «Славией» тоже объяснимо. «Зенит» уже обеспечил себе выход в плей-офф с первого места и играл резервным составом, тогда как чехов устраивала только победа.

    • Наконец, последний матч тоже учитывать не стоит: у российских команд, в особенности у «Зенита», всегда проблемы в первом еврокубковом матче года. В прошлом году «Зенит» играл с «Селтиком» и тоже проиграл первый матч, но во втором забил три и прошел дальше. Два года назад «Зенит» уступил «Андерлехту» по правилу гостевого гола, но ситуация была такой же: поражение в первом матче и уверенная победа во втором.

    Но даже если по отдельности все эти ситуации легко объяснить, четыре поражения подряд – важный сигнал, что проблемы могут быть не только снаружи, но и внутри команды. «Зенит» не впервые сталкивается с трудностями во второй части сезона, и раньше это не заканчивалось ничем хорошим.

    Главная проблема – в составе

    В предыдущие два года обвинения доставались тренерам: сначала из клуба ушел Луческу, затем Манчини. Сейчас с теми же сложностями столкнулся Семак. Если разобраться, между этими тренерами вообще нет ничего общего: у них разный опыт, разный взгляд на футбол, разный возраст и национальность. Но проблемы остаются: «Зенит» успешно начинает сезон, а потом скатывается вниз.

    В «Зените» очень много «лишних» игроков. В этом сезоне клуб отдал в аренду Цаллагова и Новосельцева: почти наверняка они уже никогда не будут играть за «Зенит». Клуб вынужден искать для игроков временные варианты, а в итоге они уходят из клуба свободными агентами. Так уже было с Рязанцевым, Юсуповым и Черновым, которые бесплатно ушли после окончания контракта. Все это время «Зенит» тратит огромные деньги на зарплату футболистов, которые не приносят клубу пользы.

    «Зенит» продает футболистов с большим трудом. Мы знаем про успешную продажу Паредеса за >40 миллионов. По похожей схеме уходили другие звезды клуба: Халк, Гарай и Витсель. Неплохую сумму «Зенит» выручил за Жулиано, хотя все равно не смог заработать на этом трансфере. Но почти все остальные футболисты уходят бесплатно: Кришито, Нету, Данни, Маурисио. За кого-то удается выручить небольшую сумму: Хави Гарсия уходил за 1,5 миллиона, хотя покупали его за 16,8.

    «Зенит» практически не использует собственную академию. ЦСКА, «Локомотив», «Спартак» и «Краснодар» имеют по несколько воспитанников в составе – это помогает им избегать проблем с лимитом. «Зенит» же вынужден покупать на лимитные места футболистов из других российских команд, которые получают большую зарплату, но не всегда способны конкурировать.

    Слова Семака о том, что команде потребуется еще два трансферных окна, чтобы решить проблемы – не блеф. Если эти сложности не были исправлены в предыдущие года, то и сейчас не стоит рассчитывать на моментальное решение.

    Проблемы прямо отразились на игре

    Главная проблема – фланги обороны. Слева играет Набиуллин: он пришел всего год назад на замену Кришито, и практически не выходил на поле, когда итальянец еще был в команде. После прихода Семака Эльмир часто выходил слева, но скорее от безысходности: другой защитник, Юрий Жирков, пропустил весь сезон из-за травмы. «Зенит» уже давно планировал купить левого латераля, но трансфер Акуньи сорвался.

    Вчера именно Набиуллин был первым футболистом, которого заменил Сергей Семак. Чтобы понять масштаб проблемы, посмотрим на тепловую карту WhoScored.

    Большая часть атак «Фенера» шла именно через левый фланг обороны «Зенита». Чтобы не пропустить второй гол, Семак был вынужден передвинуть Анюкова на левый фланг, а на правый вышел Смольников.

    Другая проблема – атака. Дриусси, безусловно, полезен, но он чаще выполняет черновую работу, чем забивает голы. Вчера благодаря Себастьяну «Зенит» заработал пенальти и несколько штрафных, а два игрока «Фенербахче» получили желтые карточки. Но он почти не угрожал воротам соперника.

    У Дзюбы тоже начались проблемы после удачного старта сезона. В первых 10 матчах этого сезона его рейтинг был 7,41, в последних – 6,61. «Зенит» вовремя купил Азмуна, но иранец еще не готов выходить в основе.

    В «Зените» уже видны перемены

    Во всей этой ситуации тяжело найти виноватого. Тем более, что политика формирования состава, от которой сейчас страдает «Зенит», раньше давала результаты: Анюков, Зырянов, Широков и Файзулин, игравшие в финале Кубка УЕФА в 2008 году, были куплены у других российских команд. Но в дальнейшем «Зенит» не сумел быстро адаптироваться к новой реальности.

    За последнее время в клубе произошло множество изменений. Год назад в клуб вернулся Вячеслав Малафеев, который занял должность заместителя спортивного директора. Непосредственно спортивным директором клуба полгода назад был назначен Хавьер Рибалта из «Манчестер Юнайтед».

    Если Рибалта сконцентрировался на международном рынке, то главная задача Малафеева – развитие академии. «Цель номер один, о которой многие уже знают, – через два года иметь в заявочном листе как минимум четырех доморощенных футболистов», – заявил Вячеслав прошлой осенью.

    Кажется, зимняя трансферная компания должна стать самой успешной за последнее время. По версии WhoScored, новички клуба Вилмар Барриос и Ярослав Ракицкий, вышедшие в основном составе, были одними из лучших на поле. В клубе растет молодой полузащитник Леон Мусаев, который стал главным открытием тренировочных сборов. Осталось дождаться, когда эти изменения принесут результат.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, ФК «Зенит», Твиттер «Зенита»
    Рейтинг: 3 Голосов: 11
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +1315

      Taps 14 февраля 2019, 17:21

      Играй - не играй, сумашедшие деньги по меркам России получишь.
      Вот корень зла. Деньги надо зарабатывать.

      1
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 14 февраля 2019, 15:16

      Семак по моему здесь не причём, наши пе3талы не бегают, не хотят играть, я посмотрел с Фенербахче , турки рыли землю, хотели победить, а наш Дзюба ходит по полю пешком, как и все остальные впрочем, Зенит должен понимать что все мотивированы против него: внутри страны из-за зависти и социального неравенства, за пределами из за неприязни к России, поэтому Зенит должен находить мотивацию каким то образом, а лимит расслабляет, каждый спрашивает почему я , всё равно из за лимита не уволют ?

      2
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      Рейтинг: +5888

      Павелий 14 февраля 2019, 13:02

      Главная проблема Зенита - непомерный бюджет, состоящий из ГОСУДАРСТВЕННЫХ денег. КПД на такую сумму - мизерный. Поэтому надо отправить принудительно Зенит на 1 год в ФНЛ с лишением финансирования. Тогда вся шелупонь среди игроков и среди болельщиков отвалится. И только тогда можно будет говорить о планах.

      -1
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      Рейтинг: +572

      ARTHUR19 > Павелий 14 февраля 2019, 14:13

      А давайте лишим всех команд - государственного или около государственного финансирования и тогда у нас будут в лучше случае будут 2-3 команды играть.

      1
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      Рейтинг: +5888

      Павелий > ARTHUR19 14 февраля 2019, 19:30

      Давайте просто КПД финансирования ну хотя бы раз в 3 года проверять. Удивитесь, но Зенит будет первый на отлучение от кормушки.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7067

      Рубинище 14 февраля 2019, 08:55

      Семак ни каких выводов от последних игр не сделал, это его ошибка. Зенит продолжает тупо подавать на Дзюбу, даже если тот закрыт. Очень много браку, обрезов, просто потерь на ровном месте. Игра не понравилась совсем..

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      Рейтинг: +334

      maratagliulin 13 февраля 2019, 23:38

      Высосаный из пальца разбор. Дождитесь результата ответного матча с Фенербахче

      0
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      ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 > maratagliulin 14 февраля 2019, 02:10

      Дело не в результатах, а в игре... Черчесов результатов не показывал, зато игру наигрывал, как результат лучший для нас ЧМ...

      0
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      Рейтинг: +4934

      polt 13 февраля 2019, 21:42

      Долго же придется ждать результата, на сегодня Зенит в полном раздрыге. Какой то вразумительной игры совершенно не видно, ни мяч обработать и подержать, ни пас нормальный отдать, ни организовать подобие атаки, ни пробить по воротам, ни пенальти исполнить, а Смольников вообще ужас.

      5
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      Рейтинг: +718

      ДВС 13 февраля 2019, 21:21

      Сначала нужно избавиться от балласта, т.е. пристроить не ахти каких ногомячистов, а сразу так не получится. Потом нужно искать игроков, которые могут повести команду вперёд. Такое сразу тоже не получится. Отсюда главная проблема Зенита сейчас-это ВРЕМЯ. Хороший тренер Семак или плохой не имеет большого значения. Сейчас у клуба на повестке решение вышеозначенных вопросов организации команды, а пора амбиций будет потом.

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      Рейтинг: +12338

      Вомбат > ДВС 13 февраля 2019, 23:12

      Многие думали так же про МЮ: хороший там тренер или плохой - это не важно, проблема в несбалансированном составе команды. Пришел хороший тренер, и состав стал сбалансированным просто потому, что те же игроки заиграли иначе. Так же будет и с Зенитом, если удастся раздобыть хорошего тренера. Много времени для локальных побед не понадобится. Конечно, и Сульшер пока не сделал из МЮ супер-пупер топ-команду. На строительство таковой действительно кроме денег нужно еще и время. Но для того чтобы выигрывать РПЛ и доходить до 1:4 финала ЛЕ Зениту достаточно найти сильного тренера на место уважаемого, но явно не тянущего Сергея Богдановича.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Вомбат 14 февраля 2019, 09:01

      Рано Семака списывать,команда идёт на первом месте.С Фенером ничего не потеряно.Нет нападающих, вот главная проблема.Дзюбу надо на лавку сажать.

      0
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      Рейтинг: +718

      ДВС > Вомбат 14 февраля 2019, 18:15

      С этими игроками Зенита до Семака работали Луческу и Манчини. Они из них сбалансированность не вытянули. Теперь будем приглашать четвёртого?

      0
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 13 февраля 2019, 20:54

      Главная проблема зины не в составе, по составу она одна из сильнейших. Главная в том, что зина не клуб, а сборище игроков преследующих свои личные цели. Даже тому же Зюбе на*рать на зину, ему нужна медалька, ну и бабки конечно )) Бабки это единственное что объединяет игроков зины

      1
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      ...
      Рейтинг: +4293

      Zubo > ufos73 13 февраля 2019, 21:07

      Господь с тобой , чё ты мелешь, тебе нужны в клубе члены общества "Мой любимый Петербург" ? Или что-нибудь типа "Северо-Запад или смерть" ? А что нужно Рональду в Ювентусе ? Медалька ну и деньги конечно , а Де Марии в ПСЖ ? Тоже самое ... Он что за эйфелеву башню красавцев забивает ? И что в других нащих клубах , что -то другое ? Локомотив за РЖД потому-что все с детства любят паровозы ? Или все за Динамо потому-что Яшин ? Ну и в народной команде играют конечно не за деньги ...

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      ...
      Рейтинг: +4028

      raritet > ufos73 13 февраля 2019, 21:23

      Ну , не сказать, что Зенит по составу лучшая команда РФПЛ. Все-таки Спартак получше подобран, Краснодар неплохо укомплектован. В Зените просто много игроков. Это скорее балласт для Семака. Нельзя же его винить за то что в команде появились Оздоевы, Набиуллины, и другие, которым несть числа. А это сборище как ты правильно заметил только у кассы активностью отмечается. На поле почти все отбывают номер. И сколько бы не приходило легионеров, они все , видя как с ленцой прогуливаются российские мячепинатели и сами переставали работать..И Никакой Семак и никакой Манчини не может ничего поделать с этим. Нужны какие -то рычаги управления в виде штрафов, увольнений, а вместо этого контракт, составленный в угоду этим мальчикам, которые и по мячу то иногда попасть не могут...

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > Zubo 14 февраля 2019, 01:58

      Разница в том, что они играют за клуб, и получают ЗП конечно, а не сами за себя как в зине...

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      ufos73 > gosproektikabinet 14 февраля 2019, 02:01

      В каждом клубе есть слабые зоны, просто в зине нет игры, из за этого они еще слабее, а состав норм, в каждой зоне есть хороший лидер

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > raritet 14 февраля 2019, 02:05

      Без этих контрактов они и не приедут ) Нужен костяк, вокруг которых и строился бы клуб, но его нет, да даже основы как таковой нет

      -1
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      Рейтинг: +781

      Дима Цэ 13 февраля 2019, 20:47

      По мне так Дзюба устал. Вся игра через него. Итог!

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 13 февраля 2019, 20:30

      В клубе растет молодой полузащитник Леон Мусаев, который стал главным открытием тренировочных сборов.Так почему он не выходит хотя бы на замену почему играет бестолковый Эрнани или непонятный Маркизио,если Дзюба никакой тогда зачем не выпустить Заболотного а то Семак боится что ли что Дзюба обидится на него

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