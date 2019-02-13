Разбираем худший отрезок «Зенита» за 13 лет: почему так и кто виноват?

Четыре проигрыша подряд – тревожно.

«Зенит» открыл вторую часть сезона матчем Лиги Европы с «Фенербахче», и снова проиграл (0:1). Для петербуржцев это поражение стало четвертым подряд: последний раз такое случалось 13 лет назад, когда из клуба был уволен Властимил Петржела. Вот все четыре матча, которые «Зенит» проиграл в этот раз:

3 декабря, РПЛ. «Арсенал» 4:2 «Зенит».

9 декабря, РПЛ. «Зенит» 1:2 «Рубин».

13 декабря, ЛЕ. «Славия» 2:0 «Зенит».

12 февраля, ЛЕ. «Фенербахче» 1:0 «Зенит»

Насколько это страшно?

Пока не очень. Есть несколько аргументов, почему на эти поражения не стоит обращать внимания.

• В матчах РПЛ «Зенит» просто устал. В первой половине чемпионата команда пережила тяжелую победу над «Локомотивом», скандал с Кокориным и травму Нобоа: накопилась не только физическая, но и моральная усталость.

• Поражение в матче со «Славией» тоже объяснимо. «Зенит» уже обеспечил себе выход в плей-офф с первого места и играл резервным составом, тогда как чехов устраивала только победа.

• Наконец, последний матч тоже учитывать не стоит: у российских команд, в особенности у «Зенита», всегда проблемы в первом еврокубковом матче года. В прошлом году «Зенит» играл с «Селтиком» и тоже проиграл первый матч, но во втором забил три и прошел дальше. Два года назад «Зенит» уступил «Андерлехту» по правилу гостевого гола, но ситуация была такой же: поражение в первом матче и уверенная победа во втором.

Но даже если по отдельности все эти ситуации легко объяснить, четыре поражения подряд – важный сигнал, что проблемы могут быть не только снаружи, но и внутри команды. «Зенит» не впервые сталкивается с трудностями во второй части сезона, и раньше это не заканчивалось ничем хорошим.

Главная проблема – в составе

В предыдущие два года обвинения доставались тренерам: сначала из клуба ушел Луческу, затем Манчини. Сейчас с теми же сложностями столкнулся Семак. Если разобраться, между этими тренерами вообще нет ничего общего: у них разный опыт, разный взгляд на футбол, разный возраст и национальность. Но проблемы остаются: «Зенит» успешно начинает сезон, а потом скатывается вниз.

• В «Зените» очень много «лишних» игроков. В этом сезоне клуб отдал в аренду Цаллагова и Новосельцева: почти наверняка они уже никогда не будут играть за «Зенит». Клуб вынужден искать для игроков временные варианты, а в итоге они уходят из клуба свободными агентами. Так уже было с Рязанцевым, Юсуповым и Черновым, которые бесплатно ушли после окончания контракта. Все это время «Зенит» тратит огромные деньги на зарплату футболистов, которые не приносят клубу пользы.

• «Зенит» продает футболистов с большим трудом. Мы знаем про успешную продажу Паредеса за >40 миллионов. По похожей схеме уходили другие звезды клуба: Халк, Гарай и Витсель. Неплохую сумму «Зенит» выручил за Жулиано, хотя все равно не смог заработать на этом трансфере. Но почти все остальные футболисты уходят бесплатно: Кришито, Нету, Данни, Маурисио. За кого-то удается выручить небольшую сумму: Хави Гарсия уходил за 1,5 миллиона, хотя покупали его за 16,8.

• «Зенит» практически не использует собственную академию. ЦСКА, «Локомотив», «Спартак» и «Краснодар» имеют по несколько воспитанников в составе – это помогает им избегать проблем с лимитом. «Зенит» же вынужден покупать на лимитные места футболистов из других российских команд, которые получают большую зарплату, но не всегда способны конкурировать.

Слова Семака о том, что команде потребуется еще два трансферных окна, чтобы решить проблемы – не блеф. Если эти сложности не были исправлены в предыдущие года, то и сейчас не стоит рассчитывать на моментальное решение.

Проблемы прямо отразились на игре

Главная проблема – фланги обороны. Слева играет Набиуллин: он пришел всего год назад на замену Кришито, и практически не выходил на поле, когда итальянец еще был в команде. После прихода Семака Эльмир часто выходил слева, но скорее от безысходности: другой защитник, Юрий Жирков, пропустил весь сезон из-за травмы. «Зенит» уже давно планировал купить левого латераля, но трансфер Акуньи сорвался.

Вчера именно Набиуллин был первым футболистом, которого заменил Сергей Семак. Чтобы понять масштаб проблемы, посмотрим на тепловую карту WhoScored.

Большая часть атак «Фенера» шла именно через левый фланг обороны «Зенита». Чтобы не пропустить второй гол, Семак был вынужден передвинуть Анюкова на левый фланг, а на правый вышел Смольников.

Другая проблема – атака. Дриусси, безусловно, полезен, но он чаще выполняет черновую работу, чем забивает голы. Вчера благодаря Себастьяну «Зенит» заработал пенальти и несколько штрафных, а два игрока «Фенербахче» получили желтые карточки. Но он почти не угрожал воротам соперника.

У Дзюбы тоже начались проблемы после удачного старта сезона. В первых 10 матчах этого сезона его рейтинг был 7,41, в последних – 6,61. «Зенит» вовремя купил Азмуна, но иранец еще не готов выходить в основе.

В «Зените» уже видны перемены

Во всей этой ситуации тяжело найти виноватого. Тем более, что политика формирования состава, от которой сейчас страдает «Зенит», раньше давала результаты: Анюков, Зырянов, Широков и Файзулин, игравшие в финале Кубка УЕФА в 2008 году, были куплены у других российских команд. Но в дальнейшем «Зенит» не сумел быстро адаптироваться к новой реальности.

За последнее время в клубе произошло множество изменений. Год назад в клуб вернулся Вячеслав Малафеев, который занял должность заместителя спортивного директора. Непосредственно спортивным директором клуба полгода назад был назначен Хавьер Рибалта из «Манчестер Юнайтед».

Если Рибалта сконцентрировался на международном рынке, то главная задача Малафеева – развитие академии. «Цель номер один, о которой многие уже знают, – через два года иметь в заявочном листе как минимум четырех доморощенных футболистов», – заявил Вячеслав прошлой осенью.

Кажется, зимняя трансферная компания должна стать самой успешной за последнее время. По версии WhoScored, новички клуба Вилмар Барриос и Ярослав Ракицкий, вышедшие в основном составе, были одними из лучших на поле. В клубе растет молодой полузащитник Леон Мусаев, который стал главным открытием тренировочных сборов. Осталось дождаться, когда эти изменения принесут результат.

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