Семак: «В идеале нужно два трансферных окна, чтобы решить проблемы, которые есть в «Зените»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что петербуржцам нужны новые игроки. По словам специалиста, клубу нужно совершать трансферы в течение следующих двух окон, чтобы решить проблемы команды.

«Я понимаю, что у нас хорошая команда, которая, может быть, не сильнее остальных, но и не слабее. Раньше команды могли себе позволить делать дорогостоящие покупки. Сейчас мы боремся. Наша зимняя трансферная кампания позволит нам сделать шажок вперeд. В идеале нужно два трансферных окна, чтобы решить проблемы, которые есть, на мой взгляд, в команде. Но мы стояли на месте летом, сейчас мы сделали шаг вперeд. Летом будут ещe изменения, потому что они нужны клубу», – сказал Семак в эфире телеканала «Россия 24».