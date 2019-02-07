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    Семак: «В идеале нужно два трансферных окна, чтобы решить проблемы, которые есть в «Зените»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что петербуржцам нужны новые игроки. По словам специалиста, клубу нужно совершать трансферы в течение следующих двух окон, чтобы решить проблемы команды.

    «Я понимаю, что у нас хорошая команда, которая, может быть, не сильнее остальных, но и не слабее. Раньше команды могли себе позволить делать дорогостоящие покупки. Сейчас мы боремся. Наша зимняя трансферная кампания позволит нам сделать шажок вперeд. В идеале нужно два трансферных окна, чтобы решить проблемы, которые есть, на мой взгляд, в команде. Но мы стояли на месте летом, сейчас мы сделали шаг вперeд. Летом будут ещe изменения, потому что они нужны клубу», – сказал Семак в эфире телеканала «Россия 24».

    Источник: «Матч ТВ»

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    07.02.2019 17:12
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +4848

      neveldomha 8 февраля 2019, 08:22

      Второе окно для смены главного тренера.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3541

      momwig_ 7 февраля 2019, 23:08

      И два Газпрома

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +388

      R015RK 7 февраля 2019, 22:48

      Что-то Сережа от тебя последнее время слышу одно нытьё. Просто нужно признать что ты как тренер не тянешь.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > R015RK 8 февраля 2019, 09:56

      А с Уфой мог бы и в ЛЕ поиграть.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 7 февраля 2019, 21:44

      видно жилка дрогнула что не тянет он видать сверху давят вот и такой расклад от него

      0
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      Рейтинг: +2030

      morgan59 7 февраля 2019, 21:39

      У Зенита только одна проблема :"Куда потратить деньги"?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +663

      88serega88 7 февраля 2019, 20:17

      ну и чо у Челси там список арендованых как 5 составов, ПСЖ, МС, скупают всех и вся, правда они и играют...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov 7 февраля 2019, 19:50

      Fair-play на вас нет

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1000

      Max Bobr 7 февраля 2019, 19:17

      В Зените одна проблема - куда бабки потратить!

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +870

      lysenkoff 7 февраля 2019, 19:00

      -Краневиттер, Оздоев, ЯзьБолотный, Эрнани, Мевля, кучу арендованных продать и уже будет легче) а то под два состава в арендах, и постоянно уходят, приходят...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3537

      aaaaahhhh 7 февраля 2019, 18:51

      а еще лучше, - пара игр, а остальное время на трансферные окна:))))

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