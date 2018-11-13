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    Малафеев: «Цель номер один – через два года иметь в заявке «Зенита» минимум четырех доморощенных игроков»

    Заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев рассказал о системе подготовки молодых футболистов в петербургском клубе.

    – Давайте проясним, какие задачи стоят перед «Зенитом», в рамках которых мы работаем с молодежкой «Зенита», «Зенитом-2» и академией. По сути, вся эта система – наш резерв, который мы должны готовить для основной команды. Цель номер один, о которой многие уже знают, – через два года иметь в заявочном листе как минимум четырех доморощенных футболистов. Можно, конечно, и меньше, но тогда заявочный лист будет уменьшаться. Не будет двоих – значит, заявка будет из 23 человек. Не будет четырех – значит 21. Цель выстроена исходя из этого. Очевидно, что в последние годы существует тенденция: молодым ребятам не удается достигнуть уровня первой команды. Однако, в «Зените-2» есть молодые игроки, которые уже появлялись в основе. Это Скроботов, Капленко, Плетнев, Гойло, Каккоев. Очень неплох Леон Мусаев. Я уверен: какое бы место ни занял «Зенит-2», молодые игроки еще о себе заявят на самом высоком уровне.

    – Однако, для них основной проблемой справедливо называют высокую конкуренцию в первой команде.

    – Чем выше конкуренция, тем сильнее команда. Мы понимаем, что у основной команды серьезные требования к игрокам по части спортивной составляющей. Это и физические кондиции, ментальность, мотивация, какие-то антропометрические параметры, которые будут позволять бороться не только в чемпионате России, но и на международном уровне. Все эти компоненты представляют целостность игрока. В последнее время у нас появляются хорошие, обученные футболисты, играющие по всей России. Их чуть ли не 70 человек, которые прошли нашу школу. Но если мы разберем каждого из них, то в лучшем случае есть один или два игрока с более или менее ярко выраженными качествами, за счет которых они сейчас могли бы претендовать на место в основном составе «Зенита». Не значит, что играли бы, но были бы в обойме и конкурировали с другими. То есть, работа идет, но соответствовать уровню «Зенита» и задачам им непросто.

    Из этого можно сделать вывод – путь от академии до «Зенита-2» недостаточен, чтобы попасть в главную команду. По большому счету уже в 20-22 года можно понять, что будет с игроком дальше. Сможет ли «Зенит» на него рассчитывать или его проще отпустить. И здесь уже можно смотреть дальше.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    13.11.2018 15:45
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +91

      бей-забей 13 ноября 2018, 21:55

      Наберитесь терпения,гении появляются редко.А из основной массы найти хорошего! футболиста надо иметь талант.И не факт что тренер его заметит.Лично мое мнение.

      1
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 13 ноября 2018, 21:04

      Будем ждать и надеяться !!!

      1
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      Рейтинг: +1134

      qawzsexdr 13 ноября 2018, 20:42

      Надо действовать а не мечтать

      1
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 13 ноября 2018, 18:27

      Тот же Скроботов неплохо проявил себя играя за основу ,но сейчас его что то не видно.

      5
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 13 ноября 2018, 18:11

      Молодёжи на до давать игровую практику, чтобы они набирались опыта и мастерства. Поскольку в Зените это маловероятно, то надо отдавать в аренду другим клубам, где это возможно.

      5
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 13 ноября 2018, 17:08

      планы просто МАСШТАБНЫЕ по подготовке своих орков у малафея

      2
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 13 ноября 2018, 16:50

      Цирк! Содержат аж три команды,а в итоге нарезают себе время-два года,для того,чтобы из "Зенита-2" и молодёжки "вылупилось" аж два доморощенных игрока!!!Это из той "второй команды",которая из года в год плетётся в хвосте ФНЛ??? Вот что значит госбюджет,под прикрытием спонсорства и прочих ухищрений!

      1
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      Рейтинг: +718

      ДВС > Агасфер 13 ноября 2018, 17:17

      Определись сам в начале. С одной стороны пишешь, что вторая команда никчёмная. С другой удивляешься, что нужно целых два года, чтобы из этой команды кто-то дорос до основы. Если трудно написать связно, то могу предложить пару вариантов на выбор:
      1. Вторая команда классная и удивительно, что у Зенита нет новобранцев от туда.
      2.Вторая команда плохая и ждать из неё пополнения не приходится.

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      Рейтинг: +718

      ДВС 13 ноября 2018, 16:26

      Могу дать один совет Малафееву (не для широкой огласки).Нужно больше пиарить академию, как Краснодар, а под шумок обналичить рос.паспортами пару стоящих легов. Главный тренер сборной будет доволен.

      3
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      Рейтинг: +6085

      AtticusFinch 13 ноября 2018, 16:16

      А в итоге будет потрачено 300 млн евро на аргентинский молодняк из второго состава Бока хуниорс и Ривер Плейта...

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      Рейтинг: +173

      Зенит 12 13 ноября 2018, 15:58

      Это правильно надо доморощенных игроков в состав

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