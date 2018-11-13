Малафеев: «Цель номер один – через два года иметь в заявке «Зенита» минимум четырех доморощенных игроков»

Заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев рассказал о системе подготовки молодых футболистов в петербургском клубе.

– Давайте проясним, какие задачи стоят перед «Зенитом», в рамках которых мы работаем с молодежкой «Зенита», «Зенитом-2» и академией. По сути, вся эта система – наш резерв, который мы должны готовить для основной команды. Цель номер один, о которой многие уже знают, – через два года иметь в заявочном листе как минимум четырех доморощенных футболистов. Можно, конечно, и меньше, но тогда заявочный лист будет уменьшаться. Не будет двоих – значит, заявка будет из 23 человек. Не будет четырех – значит 21. Цель выстроена исходя из этого. Очевидно, что в последние годы существует тенденция: молодым ребятам не удается достигнуть уровня первой команды. Однако, в «Зените-2» есть молодые игроки, которые уже появлялись в основе. Это Скроботов, Капленко, Плетнев, Гойло, Каккоев. Очень неплох Леон Мусаев. Я уверен: какое бы место ни занял «Зенит-2», молодые игроки еще о себе заявят на самом высоком уровне.

– Однако, для них основной проблемой справедливо называют высокую конкуренцию в первой команде.

– Чем выше конкуренция, тем сильнее команда. Мы понимаем, что у основной команды серьезные требования к игрокам по части спортивной составляющей. Это и физические кондиции, ментальность, мотивация, какие-то антропометрические параметры, которые будут позволять бороться не только в чемпионате России, но и на международном уровне. Все эти компоненты представляют целостность игрока. В последнее время у нас появляются хорошие, обученные футболисты, играющие по всей России. Их чуть ли не 70 человек, которые прошли нашу школу. Но если мы разберем каждого из них, то в лучшем случае есть один или два игрока с более или менее ярко выраженными качествами, за счет которых они сейчас могли бы претендовать на место в основном составе «Зенита». Не значит, что играли бы, но были бы в обойме и конкурировали с другими. То есть, работа идет, но соответствовать уровню «Зенита» и задачам им непросто.

Из этого можно сделать вывод – путь от академии до «Зенита-2» недостаточен, чтобы попасть в главную команду. По большому счету уже в 20-22 года можно понять, что будет с игроком дальше. Сможет ли «Зенит» на него рассчитывать или его проще отпустить. И здесь уже можно смотреть дальше.