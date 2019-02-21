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    Француз, который постоянно играет против «Зенита»


    4
    Голосов: 6
    21.02.2019 18:00
    Вальбуэна возвращается.

    У «Фенербахче» и «Зенита» много пересечений. Здесь и защитник Шкртел, который уехал в Англию из Петербурга, и Луиш Нету, который был в аренде в Турции, и Роман Нойштедтер, который мог оказаться в РПЛ, но в итоге сыграет против своих партнеров по национальной сборной.

    А еще есть Матье Вальбуэна. Нет, мы его вспомнили не только из-за того, что он играл в России: у француза есть собственная история противостояний с «Зенитом», с которым он неизменно встречается на поле уже больше 10 лет.

    Впервые француз встретился с «Зенитом» в 2008 году. Это случилось в Кубке УЕФА: петербуржцы были близки к тому, чтобы вылететь из турнира, но сумели пройти «Марсель» по гостевым голам (3:1, 0:2).

    Через 6 лет – Вальбуэна в Москве. Он трижды выходил за «Динамо» в матчах с «Зенитом»: все три встречи выиграли петербуржцы, но футболист произвел впечатление. Особенно он был заметен в матче в сентябре 2014: тогда «Зенит» вырвал победу на последних минутах матча (3:2), но Вальбуэна забил один гол и отдал голевую передачу.

    Еще одна встреча – в 2015 году. Тогда «Зенит» еще играл в Лиге чемпионов, где в групповом этапе встретился с «Лионом». Вальбуэна сыграл в обоих матчах, но особо ничем не запомнился.

    «Фенербахче» – четвертая команда, за которую Вальбуэна сыграл против «Зенита». Всего в его карьере было шесть клубов, но первые два – почти любительские. Он не единственный футболист «Фенера», который тесно связан с «Зенитом». Мартин Шкртел после России выступал только в «Ливерпуле» и «Фенербахче», и за каждую из команд он играл в Петербурге.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Зенит»
    Рейтинг: 4 Голосов: 6
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    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2711

      Masteralex 22 февраля 2019, 08:01

      везде Вальбуена, а на первой фотке Погребняк, или настолько похожи?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер 21 февраля 2019, 20:50

      Сегодня забьёт. А в ответ Дзюба-два и Зе Болотный-три.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 21 февраля 2019, 18:37

      Он же старикашка, его же ставят газон песком посыпать.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 > prezent2017 21 февраля 2019, 20:12

      Это ты про Ивановича сейчас сказал? Или про страх всех защитников Маркизио???

      0
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