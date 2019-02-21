Француз, который постоянно играет против «Зенита»

Вальбуэна возвращается.

У «Фенербахче» и «Зенита» много пересечений. Здесь и защитник Шкртел, который уехал в Англию из Петербурга, и Луиш Нету, который был в аренде в Турции, и Роман Нойштедтер, который мог оказаться в РПЛ, но в итоге сыграет против своих партнеров по национальной сборной.

А еще есть Матье Вальбуэна. Нет, мы его вспомнили не только из-за того, что он играл в России: у француза есть собственная история противостояний с «Зенитом», с которым он неизменно встречается на поле уже больше 10 лет.

Впервые француз встретился с «Зенитом» в 2008 году. Это случилось в Кубке УЕФА: петербуржцы были близки к тому, чтобы вылететь из турнира, но сумели пройти «Марсель» по гостевым голам (3:1, 0:2).

Через 6 лет – Вальбуэна в Москве. Он трижды выходил за «Динамо» в матчах с «Зенитом»: все три встречи выиграли петербуржцы, но футболист произвел впечатление. Особенно он был заметен в матче в сентябре 2014: тогда «Зенит» вырвал победу на последних минутах матча (3:2), но Вальбуэна забил один гол и отдал голевую передачу.

Еще одна встреча – в 2015 году. Тогда «Зенит» еще играл в Лиге чемпионов, где в групповом этапе встретился с «Лионом». Вальбуэна сыграл в обоих матчах, но особо ничем не запомнился.

«Фенербахче» – четвертая команда, за которую Вальбуэна сыграл против «Зенита». Всего в его карьере было шесть клубов, но первые два – почти любительские. Он не единственный футболист «Фенера», который тесно связан с «Зенитом». Мартин Шкртел после России выступал только в «Ливерпуле» и «Фенербахче», и за каждую из команд он играл в Петербурге.