В Англии сыграли безумный матч, который вы не видели

Вчера в английском Чемпионшипе состоялся один из главных матчей года по закрученной интриге. Середняк «Ноттингем Форест» к середине второго тайма выигрывал у «Норвича» со счетом 3:0, но в итоге заработал только одно очко. «Норвич» отыгрался на 97-й минуте, а нападающий Онель Эрнандес дважды забил в добавленное время. В обоих случаях ассистировал 20-летний полузащитник Бен Годфри – эти голевые пасы стали первыми в карьере молодого парня.

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«Норвич» борется за прямой выход в АПЛ и по матчу вполне наиграл даже на победу (статистика ударов: 27-9). Забавно, что два гола «Норвич» забил с помощью рикошетов, а при счете 1:3 защитник «Ноттингема» успешно вынес мяч с линии ворот. Ничью тоже расценили успехом – смотрите, что творилось на трибунах:

Нападающий Эрнандес считает, что «Норвичу» помогли отыграться фанаты: «Здесь большая семья. Мне так нравится, что мы никогда не сдаемся. Никогда раньше не встречал подобного в своей жизни. Я был во многих маленьких клубах в Германии в разные моменты карьеры, но подобного точно не видел. Куда бы вы ни пошли в этом городе, вы почувствуете, что это большой клуб. Это семейный клуб».

В «Ноттингеме» вроде бы должны грустить, но настроение тоже нормально. Команда идет в середине таблицы, но еще поборется за попадание в зону плей-офф за выход в АПЛ. «Правда, что мы выигрывали со счетом 3:0, но играли с одной из лучших команд лиги. Они находятся в хорошей форме, а у нас впереди еще один сложный матч в субботу. Если будем играть так, то впереди много побед», – оптимистично комментировал игру главный тренер «Ноттингема» Айтор Каранка.

«Думаю, мы могли бы легко забить семь, восемь или девять голов. Это было блестящим развлечением для наших болельщиков, а они помогли нам пройти трудный матч», – радовался главный тренер «Норвича» Даниэль Фарке. Его команда показывает по сезону какую-то удивительную физическую готовность: в каждой из последних пяти встреч Чемпионшипа «Норвич» забивал хотя бы один гол после 75-й минуты.

Важная подборка фактов об игре и ее участниках:

• В предыдущий раз, когда «Норвич» наносил хотя бы 27 ударов, клуб выиграл у «Рединга» со счетом 7:1 в апреле 2017-го. Тогда о возможной потере очков даже не думали.

• Онел Эрнандес – первый игрок «Норвича» с 2011 года, который забил два гола в одной игре после выхода на замену. Тогда Симеон Джексон оформил хет-трик в матче против «Скантропа».

• Такой дикий матч в жизни «Норвича» в этом веке уже был. 22 января 2005-го команда проигрывала «Мидлсбро» со счетом 1:4, но отыгралась голами на 80-й, 89-й и 92-й минутах. Интересно, что главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт в той встрече играл в защите у «Мидлсбро». В воротах стояли Роберт Грин и Марк Шварцер.

• Четыре последних домашних встречи «Норвича» завершились тремя победами и ничейным результатом. В них клуб забил 13 мячей и пропустил 9. Кажется, стадион «Карроу Роуд» можно считать самой горячей ареной Чемпионшипа.

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Зато «Лидс» Марсело Бьелсы – еще один сумасшедший клуб Чемпионшипа, который сможет поспорить с «Норвичем» по интриге в матчах. Две последних встречи с участием лидера чемпионата завершились с победным для него счетом 3:2. В обеих творил что-то фантастическое нападающий «Лидса» Кемар Руф. Сначала Руф забил победный мяч в гостевой игре с «Астон Виллой» на 94-й минуте, а потом дважды отличился в добавленное время матча с «Блэкберном». Всего у форварда 13 мячей в 18 матчах – это уже больше, чем за весь предыдущий сезон. Главное, что его голы сильно влияют на результат.

По таким событиям даже логично, что «Лидс» и «Норвич» сейчас лидируют в Чемпионшипе. Кажется, именно их игры характеризуют все настроение турнира, где традиционно половина команд турнира борются за выход в Премьер-лигу и часто вообще не смотрят на оборону.

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