Моур ушел – и Погба воскрес

В «МЮ» вернулся Сульшер. Вместе с тренером в «Юнайтед» вернулись и победы. 5:1 – над «Кардиффом», 3:1 – в матче с «Хаддерсфилдом». Сульшеру хватило две игры, чтобы понять психологическое состояние команды и установить правильный настрой. Это сказалось как на коллективе в целом, так и на отдельных игроках.

Погба, например, внезапно преобразился. До прихода Сульшера он не отмечался голевыми действиями в шести матчах АПЛ подряд. С «Кардиффом» он дважды ассистировал (на Эрреру и Лингарда). В игре с «Хаддерсфилдом» Погба забил дважды. Один гол получился особенно красивым.

Моуринью уничтожал Погба морально

У Моура есть странная особенность. В каждом клубе, в котором он работал, Жозе обязательно конфликтовал с кем-либо. В «Челси» он разругался с Евой Карнейро. В «Реале» он выгонял из основы Касильяса. В «МЮ» у Жозе было несколько громких ссор. Шоу и Марсьяль молча психовали, но продолжали выполнять установки тренера. Мхитарян не устраивал Моуринью не понятно, по каким показателям – пришлось согласиться на трансфер в «Арсенал» (точнее, на свой обмен на Санчеса).

Ситуация с Погба не закончилась так просто. Во-первых, полузащитник – главная звезда и лидер команды. Во-вторых, он слишком медийный, чтобы никак не намекать на отвратительные отношения с тренером. В ноябре Погба сказал: «Я не знаю, о каком команде спаде вы говорите. Возможно, со стороны он виден. Я выкладываюсь на 100%, мои партнеры тоже. Не стоит винить в неудовлетворительном результате только их». Толстый намек от Погба на Жозе Моуринью.

Два месяца назад на «Бомбардире» уже был текст о конфликте Погба и Жозе. С тех произошли несколько интересных моментов:

Погба высказался о тактике Моуринью на домашние матчи. По словам игрокам, в таких играх «МЮ» должен только атаковать. Полузащитника раскритиковал бывший футболист «Юнайтед» Луи Саа: «Слова Погба о тактике некорректны. Так он оказывает давление на тренера».

В ноябре агент Погба Мино Райола сказал, что его клиент наладил отношения с Моуром. На следующий день The Telegraph сообщила о том, что Погба и Моуринью не разговаривают уже пару недель.

По данным ESPN, Моуринью подговаривал игроков «МЮ» держаться подальше от Погба. Так 90% состава потеряло уважение к тренеру.

После увольнения Моуринью Погба добавил в твиттер фотографию улыбающегося себя и подписал: «Придумай подпись». Чуть позже он удалил этот пост, но руководители «МЮ» все равно оштрафовали его на 10 тысяч фунтов.

Моуринью неправильно использовал Погба

Однажды у Макса Аллегри, который сейчас руководит абсолютно непобедимым «Ювентусом», спросили, за счет чего так заблистал Погба. Аллегри ответил: «Я дал ему свободу действий. Погба просто играл в футбол и кайфовал».

Что же, кайфа в Манчестере у полузащитника при Моуре было меньше.

Во-первых, Моуринью – дотошный любитель универсалов. Он заставлял Погба колесить по всему полю, отрабатывая как в нападении, так и в защите. К примеру, матч с «Лестером» в самом начале сезона («МЮ» выиграл, 2:1) показал: во второй тайме на одной линии оборонялись Санчес, Шоу, Линделеф и Погба. Алексис после игры сказал: «За время игры в АПЛ я никогда еще не спускался так глубоко в оборону». Неудивительно, что у него была худшая оценка от WhoScored среди игроков «Юнайтед» в этой встрече (6,8).

Во-вторых, Моур резкий противник частых дальних ударов. У Погба была феноменальная статистика лонгшотов в «Юве» в последнем сезоне: в ворота соперника залетал приблизительно каждый третий мяч, запущенный с отметки от 30 метров и дальше. В Англии Погба перестал бить издали.

В-третьих, Сульшер выиграл оба матча. Но, даже несмотря на то, что он играл с довольно слабыми соперниками, прогресс Погба в этих встречах был очевиден. Полузащитник не выполнял обыкновенные маневры в обороне, не пасовал машинально на фланги. Сульшер позволил Погба действовать по ситуации и выиграл от этой тактики: в двух матчах футболист набрал 4 очка по системе «гол+пас». Столько же очков у него было в 12 предыдущих встречах при Моуринью.

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Бывшие игроки «МЮ» (Инс, Оуэн и т.д.) хором критиковали Погба. На это им в обыкновенной дерзкой форме ответил Златан: «Критика Погба становится уже немного смешной. Каждый винит Поля. Думаю, все эти люди, которые говорят такое, просто хотят внимания. Извините за мои слова, но все они должны заткнуться и заняться своим делом».

Погба – классный игрок. Но сотрудничество с Моуринью угнетало его. Теперь, с приходом Сульшера, полузащитник стал более раскованным и свободным на поле. И это уже очень заметно даже после двух матчей.

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