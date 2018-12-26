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  • Наш Егоров говорит, что «Ювентус» сильно изменился. Но этого никто не замечает (зря)

Наш Егоров говорит, что «Ювентус» сильно изменился. Но этого никто не замечает (зря)

«Ювентус» безальтернативно царит в Италии восьмой год подряд. На первый взгляд кажется, что глобально ничего не меняется. Но даже в пределах работы одного тренера и более-менее одного костяка игроков «Юве» с каждым сезоном прогрессирует все больше и больше. Мы просто этого не замечаем на фоне вечной беспомощности его конкурентов.

Роналду на самом деле очень помог

Аллегри – смелый тренер. Летом он получил футболиста, через которого выстраивалась игра «Реала» в последние несколько сезонов (три ЛЧ подряд). Но Аллегри пообещал, что не будет завершать все атаки через него. Изначально было не так: в первых в матчах, против «Кьево» и «Лацио», игроки «Юве» доносили мяч до Роналду. Но потом Аллегри все же вернулся к своей идее.

Теперь посмотрим на данные xG. Для тех, кто не знает: xG – это показатель, отражающий эффективность. То есть, он показывает, степень опасности футболиста и его возможность забить гол.

До появления Роналду проблема команды была очевидна: нехватка креатива в атаке и при завершении комбинаций. С португальцем в плане создания моментов у чужих ворот дело стало значительно лучше. «Юве» не лидирует в Серии А по числу голов (он забил 34 мяча – столько же и у «Наполи»). Зато сильно скакнул вперед по xG: в прошлом сезоне показатель составлял 1,9 балла, в этом – 3,2.

В «Реале» Роналду ориентировался на реализацию моментов. В Италии он занялся организацией игры. С одной стороны, теория опровергается тем, что Криштиану гоняется за Пентеком в споре бомбардиров Серии А (11 голов против 13). С другой стороны, роль Роналду особенно подтверждают улучшения в игре его партнеров.

Роналду забеганиями растягивает схему команду. И, к примеру, Пьянич из типичного футболиста центра поля превратился в игрока, часто уходящего в зону атакующего полузащитника и грамотно комбинирующего с флангами. Среди итальянских журналистов есть мнение, что Дибала сник в сравнении с прошлым сезоном. Но его xG говорит об обратном: всего за полгода он повысился с 1,7 до 2,1.

Роналду добавил атакующей системе «Ювентуса» легкости и энергии. Несмотря на не очень большое число голов в этом сезоне чемпионата Италии, «Ювентус» сильно прибавил в эффективности атак. В прошлом сезоне 57,34% выпадов «Юве» заканчивались ударом в створ, в этом – 87,1%.

Что стало с самим Роналду

Несколько фактов, подтверждающих изменения в игре Роналду в этом сезоне:

  • Роналду в «Юве» в среднем за игру делает 32 передачи на партнеров. В «Реале» это число едва доходило до 25.
  • Роналду каждый матч 2-3 раза смещается в зону атакующего полузащитника. В Ла Лиге такого не было вообще.
  • При атаках соперника Роналду перегружает среднюю линию. Тренеры «Реала» освобождали его от этой обязанности.

В «МЮ» Фергюсон делал из Роналду свободного атакующего футболиста, который должен откликаться на передачи. В «Реале» Криштиану научился сам создавать для себя моменты. И только в «Ювентусе» Роналду заострил внимание на помощи партнерам. Недавно журналист Daily Telegraph Мэт Лоу пошутил в твиттере: «С каждым днем рождения Роналду переходит в новый класс и учится чему-то новому». В этом приколе есть доля правды.

Кто еще прогрессирует

На данный момент заметно прокачались еще двое: Марио Манджукич и Жоао Канселу.

Манджукич за последние два сезона стал настоящим универсалом. Симеоне делал из него типичного таранного форварда. В «Баварии» говорили, что Марио не способен на длинные кроссы с передачами. И только Аллегри обнаружил техничную сторону хорвата. В «Ювентусе» Манджукич научился играть слева, смещаться на позицию под нападающим. Если бы Манджукич не обучился этим навыкам, то наверняка тусовался бы где-нибудь в китайской лиге. Сейчас же он вместе с Криштиану организовали 76% (26 из 34) от общего числа голов команды:

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Прогресс Канселу был заметен еще по выступлениям за «Интер». В Испании ему не позволяли подключаться к атакам. Спаллетти же разрешал уходить вперед только в случае положительного для «Интера» счета.

Но в «Ювентусе» помощь Канселу при атаках «Ювентуса» стала нормальным явлением. Благодаря двум сильнейшим крайним защитникам (Алекс Сандро и Канселу) «Юве» часто получает численное преимущество в нападении. Такая практика открыла у Канселу способность отдавать неплохой пас: 87% его передач доходя до цели. А пас в игре с «Кальяри» – это просто шедевр.

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Почему никто не может обыграть «Юве»

Разница между «Ювентусом» и «Наполи» – 9 очков, отрыв от «Интера» – 16. Уже сейчас можно сказать, что в этом сезоне ни одна из этих команд не догонит Турин.

Вот почему.

«Наполи», несмотря на летнюю смену тренера, продолжает играть однобоко. Маурицио Сарри очень часто обвиняли в том, что его игра построена на Лоренцо Инсинье. В случае, когда соперники перекрывали Инсинье, у неаполитанцев абсолютно ничего не получалось в атаке. Показательный пример: второй матч с «Интером» (который, как и первый, завершился нулевой ничьей). Против Инсинье шикарно сыграли Шкриньяр и Канселу (который тогда еще был в аренде в Милане), и «Наполи» в тот вечер всего три раза ударил по воротам.

С Анчелотти эта однобокость пропала. Но только визуально. Портал TacticsPlatform составил карту касаний всех команд Серии А за осеннюю часть сезона. График показал все тот же уклон «Наполи» на левый фланг.

В случае с «Интером» все еще хуже. Во-первых, Спаллетти пока сильно теряется с выбором плана и тактики на игру. И, как недавно сообщила GdS, руководство команды уже думает о смене тренера.

Во-вторых, «Интер» терзают внутренние конфликты. К примеру, недавно на «Бомбардире» был текст о многочисленных неудачах Раджи Наингголана за последние полгода. Наингголан изначально приходил, чтобы придать центру поля «Интера» прочности и непроходимости. Именно стойкости этой зоне миланцам и не хватает.

В-третьих, в «Интере», как и в «Наполи», присутствует зависимость от одного игрока. Мауро Икарди – лучший бомбардир команды, в этом сезоне Серии А он забил 9 мячей (дальше в списке идет Перишич – у него 3 гола). Без него результативность атак «Интера» падает с 73% до 21.

Прогноз на 2019-й

Уже сейчас можно говорить об уверенной победе «Ювентуса» в этом сезоне Серии А. Другой вопрос – что будет в Лиге чемпионов. «Юве» называют одним из главных фаворитов на победу в ЛЧ, но за нее нужно побороться минимум с «ПСЖ», «Сити» и «Барселоной».

Во многом от победы в Лиге чемпионов зависит и работа Аллегри в Турине. Как показала практика последних нескольких сезонов: Макс абсолютно спокойно может побеждать в Серии А и без Роналду. Криштиану же брали именно для триумфа в ЛЧ. В 2015-м «Барса» разнесла «Ювентус» в финале ЛЧ (3:1). Тогда итальянской команде банально не хватило мощи. Переход Роналду освежил и усилил «Юве». Макс Аллегри же воспользовался этим козырем и вывел команду на абсолютно космический игровой уровень.

Полтора года назад Аллегри уже задумывался об уходе из «Ювентуса». Этот сезон может стать для него последним. То, что он уйдет вместе с лигочемпионовским кубком – реальный сценарий.

Изображения взяты с аналитического сайта TacticsPlatform

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Италия. Серия А Италия Ювентус Роналду Криштиану Пьянич Миралем Манджукич Марио Дибала Пауло Канселу Жоау
Комментарии (9)
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iBragim2102
1545811298
А кто не наш Егоров?????
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тщмек 19
1545815651
«Юве» называют одним из главных фаворитов на победу в ЛЧ, но за нее нужно побороться минимум с «ПСЖ», «Сити» и «Барселоной». ---------------------- Прочитав сие, Бавария с Ливерпулем нервно курят в сторонке.
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dinar7777dinar
1545817103
сериа а потолок ! и то из за кабинета !
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Львиное сердце
1545830901
+++
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DeStar
1545863983
да на самом деле слабых мест у юве также хватает ,да, в италии они кажутся, да и есть - быки, цари, боги, но как тут и сказали, забивают не так уж и много. Все-таки в расчет чьи-то личные успехи не берем удары в створ, передачи, каждая атака ударом, это лирика. Юве все-равно тяжело даются голы, вон сегодня, автогол и стандарт с аталантой, и моментов особо больше не было ведь, и аталанта гоняла юве как хотела считай. Юве хорошо контролирует мяч на быстрых передачах в одно касание. но совершенно не умеет его отбирать, когда команда устает и заканчивается прессинг то все, юве ходит пешком и даёт сопернику играть ,пока тот сам не потеряет мяч кривой передачей, ударом или навесом. Фаворит ли юве? один из точно ,а явным он , думаю, не идет. Это как с баварией ,которая до этого сезона налегке играла со всем у себя,и каждый год пророчили финалы лч и так далее, но за 5 лет любой сильный соперники и бавария едет домой. С юве. возможно та же ситуация. Не вижу пока фактов, за счет чего юве превосходит остальные топ, у всех есть проблемы какие-то. Сити - шел уверенно ,но вот поражения в апл настораживают, а ливерпуль наоброот ,в лч проиграл каждому по матчу, а в апл хорош. А чем вам плоха боруссия? отличная команда, резвая, полуновая , со вторым дыханием. Тут не о баварии надо думать, или о реале, эти команды наоборот на спаде. А вот сити, псж( и то не факт) ливерпуль, барса, да тот же ттх чем плох? не было бы травм столько ,в группе им бы легче было. Юве еще нужно АТМ пройти. Они тоже мастера стандартов и игру сушить.
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momwig_
1545894508
Походу всё-таки не смотрит автор футбол. Ну да ладно... пусть обходится этими своими схемками и графичками. Интересно, у него уже есть заготовки для статьи про "почему Юве, такой расзвездатый, опять не выиграл ЛЧ"?
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Karpathian
1545939032
А еще Щенсны внезапно крут
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