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  • 6 классных форвардов играют в одной команде. И почти не забивают

6 классных форвардов играют в одной команде. И почти не забивают

«Саутгемптон» получил нового главного тренера и сразу поднялся на 16 место. В двух последних матчах под руководством Хайзенхюттля команда одержала две победы и забила шесть голов, но по всему сезону с «Саутгемптоном» творится ужас. Особенно это проявляется в атаке: в составе команды есть сразу шесть интересных нападающих, но за 18 игр она забила только 19 голов. «Саутгемптон» все еще живет с разницей голов -14 и думает про зимнее трансферное окно, где ожидается чистка кадров.

У команды сильный перебор качественных игроков атаки. Самое интересное, что ни один из форвардов до конца здесь так и не раскрылся, хотя любой мог быть первым номером команды. Разберемся по персоналиям:

Дэнни Ингс. В этом сезоне он забил семь голов и оказался единственным, кто может быть хоть немного доволен первой половиной сезона. В «Саутгемптон» Дэнни перешел в аренду из «Ливерпуля» с суммой выкупа за 22 миллиона евро. Ингс принес «Саутгемптону» ничью с «Брайтоном», дважды забил «Арсеналу» и поучаствовал в победных матчах с «Кристал Пэлас» и «Хаддерсфилдом». Смущает здесь только то, что три из семи голов Дэнни исполнил с пенальти, а до двух победных матчей при Хайзенхюттле его статистика тоже была ужасна.

Майкл Обафеми. Еще с прошлого сезона к основе подпускают перспективного ирландца с нигерийскими корнями. Он провел в АПЛ уже шесть матчей, но проявил себя только в последнем. В игре с «Хаддерсфилдом» 18-летний Обафеми забил свой первый гол в АПЛ и стал самым молодым ирландцем, которому удавалось подобное достижение. В «Саутгемптоне» Майкл тоже оказался самым юным автором гола, обогнав Декстера Блэкстока всего на восемь дней. Хайзенхюттль уже отмечает у парня качество и скорость, а еще он только вернулся после травмы и впечатлил даже Мэтта Ле Тиссье.

Маноло Габбиадини. Итальянец переходил в «Саутгемптон» из «Наполи» и планировался на роль главной звезды команды. В Англии он играет уже третий сезон, но ничего хорошего так и не показывает. При Хайзенхюттле Маноло не выходит даже на замену, а в среднем за этот год играл по 39 минут. Его агент уже подыскивает варианты на зимнее трансферное окно. Говорилось даже об интересе к Габбиадини со стороны ЦСКА и «Спартака», но все опровергли. Лучше всего о спаде в карьере Маноло говорит падение его стоимости: «Саутгемптон» покупал итальянца за 17 миллионов евро, а сейчас его оценивают только в 10.

Чарли Остин. Половину из четырех голов за год нападающий забил в ворота «Арсенала». Его последний мяч прервал беспроигрышную серию команды Эмери, которая насчитывала 22 матча. Кажется, что игры с «Арсеналом» остаются едва ли не единственными, где Остин показывает хоть какое-то качество. Он отличился еще и в проигранном матче с «Тоттенхэмом», а после ничейной встречи против «Уотфорда» умолял ввести в АПЛ видеоповторы. Там судьи отменили гол Остина из-за спорно зафиксированного офсайда. Если что, Чарли не всегда был таким плохим: в 2015-м его даже вызывали в сборную Англии, но так и не дали выйти на поле.

Шейн Лонг. Почти за пять сезонов в «Саутгемптоне» Лонг нормально проявил себя только в одном. 31-летний ирландец забил 10 мячей в сезоне-2015/16, когда «Саутгемптон» реально претендовал на высокие места. Лонг всегда считался качественным вторым форвардом и стабильно отмечался результативностью хотя бы несколько раз за сезон. Сейчас – полный провал. За 10 матчей у Лонга только одна голевая передача на Остина в том победном матче с «Арсеналом». Место в основе ему уже не грозит, а зимой Лонг понадобится только клубам Чемпионшипа. Зато в сборной Ирландии у него набралось уже 82 матча.

Сэм Галлахер. Мощный 23-летний нападающий играл в основе «Саутгемптона» еще в сезоне-2013/14, когда провел в Премьер-лиге 18 матчей. Тогда все считали Галлахера очередным мощным талантом, которого «Саутгемптон» разовьет и отправит в топ-клуб за большие деньги. Итог вышел немного печальным: в этом сезоне Галлахер ни разу не выходил за основу и появлялся только в матчах второй команды. Говорят, зимой Галлахера отдадут в «Блэкберн», где он уже играл в аренде и даже забивал 11 голов за сезон Чемпионшипа.

11 из 19 голов «Саутгемптона» в сезоне ожидаемо забили форварды. Но при таком подборе игроков мячей должно было быть больше. Хайзенхюттль варьирует схему и по-разному меняет атакующую линию. Возможно, в перспективе «Саутгемптон» будет постоянно играть в два форварда, но пока уровню основы нормально соответствует только один Ингс. Такой итог для талантливой команды даже печальнее, чем ее текущее место в таблице.

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Англия. Премьер-лига Англия Саутгемптон Лонг Шейн Габбиадини Маноло Галлахер Сэм Остин Чарли Ингс Дэнни Обафеми Майкл
Комментарии (3)
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dinar7777dinar
1545577970
))))))))))))))) бред сумасшедшего !
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DXTK
1545808742
Думаю Ингс, Остин, Обафеми и Лонг останутся в команде. Маноло уже давно ходит слух что может уйти, да и Галлахер скорей всего уйдет. Опять надо понимать Ингс в аренде и скорей всего доиграет сезон до конца. Так как Клоппу он не нужен, состав там в атаке и так приличный, и вряд ли футболист даже скамейку сможет полировать. Но что будет дальше купят или нет, но это скорей всего только летом. Габбядини только при Пьюэле отыграл здорово, как раз заменив травмированного Остина, жаль что его два мяча в кубке лиги финале с МЮ не принесли результата. Потом у него наступил игровой и голевой спад, отсюда он и в цене упал, хотя и в других клубах, когда выступал в Италии больше 10 не забивал за сезон. PS Опять же никто не знает, что Хайзенхюттль начнет творить с трансферами, какую тактику он в итоге выберет, и кого он не только в атаке оставит, может и прикупит кого, а кого и продаст.
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