6 классных форвардов играют в одной команде. И почти не забивают

«Саутгемптон» получил нового главного тренера и сразу поднялся на 16 место. В двух последних матчах под руководством Хайзенхюттля команда одержала две победы и забила шесть голов, но по всему сезону с «Саутгемптоном» творится ужас. Особенно это проявляется в атаке: в составе команды есть сразу шесть интересных нападающих, но за 18 игр она забила только 19 голов. «Саутгемптон» все еще живет с разницей голов -14 и думает про зимнее трансферное окно, где ожидается чистка кадров.

У команды сильный перебор качественных игроков атаки. Самое интересное, что ни один из форвардов до конца здесь так и не раскрылся, хотя любой мог быть первым номером команды. Разберемся по персоналиям:

Дэнни Ингс. В этом сезоне он забил семь голов и оказался единственным, кто может быть хоть немного доволен первой половиной сезона. В «Саутгемптон» Дэнни перешел в аренду из «Ливерпуля» с суммой выкупа за 22 миллиона евро. Ингс принес «Саутгемптону» ничью с «Брайтоном», дважды забил «Арсеналу» и поучаствовал в победных матчах с «Кристал Пэлас» и «Хаддерсфилдом». Смущает здесь только то, что три из семи голов Дэнни исполнил с пенальти, а до двух победных матчей при Хайзенхюттле его статистика тоже была ужасна.

Майкл Обафеми. Еще с прошлого сезона к основе подпускают перспективного ирландца с нигерийскими корнями. Он провел в АПЛ уже шесть матчей, но проявил себя только в последнем. В игре с «Хаддерсфилдом» 18-летний Обафеми забил свой первый гол в АПЛ и стал самым молодым ирландцем, которому удавалось подобное достижение. В «Саутгемптоне» Майкл тоже оказался самым юным автором гола, обогнав Декстера Блэкстока всего на восемь дней. Хайзенхюттль уже отмечает у парня качество и скорость, а еще он только вернулся после травмы и впечатлил даже Мэтта Ле Тиссье.

Маноло Габбиадини. Итальянец переходил в «Саутгемптон» из «Наполи» и планировался на роль главной звезды команды. В Англии он играет уже третий сезон, но ничего хорошего так и не показывает. При Хайзенхюттле Маноло не выходит даже на замену, а в среднем за этот год играл по 39 минут. Его агент уже подыскивает варианты на зимнее трансферное окно. Говорилось даже об интересе к Габбиадини со стороны ЦСКА и «Спартака», но все опровергли. Лучше всего о спаде в карьере Маноло говорит падение его стоимости: «Саутгемптон» покупал итальянца за 17 миллионов евро, а сейчас его оценивают только в 10.

Чарли Остин. Половину из четырех голов за год нападающий забил в ворота «Арсенала». Его последний мяч прервал беспроигрышную серию команды Эмери, которая насчитывала 22 матча. Кажется, что игры с «Арсеналом» остаются едва ли не единственными, где Остин показывает хоть какое-то качество. Он отличился еще и в проигранном матче с «Тоттенхэмом», а после ничейной встречи против «Уотфорда» умолял ввести в АПЛ видеоповторы. Там судьи отменили гол Остина из-за спорно зафиксированного офсайда. Если что, Чарли не всегда был таким плохим: в 2015-м его даже вызывали в сборную Англии, но так и не дали выйти на поле.

Шейн Лонг. Почти за пять сезонов в «Саутгемптоне» Лонг нормально проявил себя только в одном. 31-летний ирландец забил 10 мячей в сезоне-2015/16, когда «Саутгемптон» реально претендовал на высокие места. Лонг всегда считался качественным вторым форвардом и стабильно отмечался результативностью хотя бы несколько раз за сезон. Сейчас – полный провал. За 10 матчей у Лонга только одна голевая передача на Остина в том победном матче с «Арсеналом». Место в основе ему уже не грозит, а зимой Лонг понадобится только клубам Чемпионшипа. Зато в сборной Ирландии у него набралось уже 82 матча.

Сэм Галлахер. Мощный 23-летний нападающий играл в основе «Саутгемптона» еще в сезоне-2013/14, когда провел в Премьер-лиге 18 матчей. Тогда все считали Галлахера очередным мощным талантом, которого «Саутгемптон» разовьет и отправит в топ-клуб за большие деньги. Итог вышел немного печальным: в этом сезоне Галлахер ни разу не выходил за основу и появлялся только в матчах второй команды. Говорят, зимой Галлахера отдадут в «Блэкберн», где он уже играл в аренде и даже забивал 11 голов за сезон Чемпионшипа.

11 из 19 голов «Саутгемптона» в сезоне ожидаемо забили форварды. Но при таком подборе игроков мячей должно было быть больше. Хайзенхюттль варьирует схему и по-разному меняет атакующую линию. Возможно, в перспективе «Саутгемптон» будет постоянно играть в два форварда, но пока уровню основы нормально соответствует только один Ингс. Такой итог для талантливой команды даже печальнее, чем ее текущее место в таблице.

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