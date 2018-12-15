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  • Что такое спартаковская «ОПГ «Ромашка»? Пора разобраться

Что такое спартаковская «ОПГ «Ромашка»? Пора разобраться

Как появился этот термин

Официальной даты у такого «сообщества», конечно, быть не может, но заговорили о нем примерно с 2013 года, когда в «Спартак» перешел Денис Глушаков. Переход из «Локомотива» состоялся в том числе и потому, что с ним хорошо дружили братья Комбаровы, которые к тому времени играли три года за красно-белых. Придумали такой термин в интернете, так и закрепилось. Тем более что по скандальности «Спартак» себе не изменял (примерно по одному в год), а футболистов, на которых можно было бы свалить вину, проще объединить каким-то одним словом.

Кто туда входит

Дмитрий и Кирилл Комбаров, Денис Глушаков, а еще Артем Ребров, который находится в клубе с 2011 года. Кого только туда ни приписывали, но больше из примерных кандидатов никто не подходит. Ещенко? Слишком простой парень и совсем не похож на бунтаря, к тому же больше дружит с бразильцами. Самедов? О его человеческих качествах с восторгом говорили самые разные люди. Джикия? Он в клубе и двух лет не сыграл. Зобнин? У Романа на уме только футбол и семья, а представить его «мутящим воду» невозможно вообще.

Словом, говоря о термине «ОПГ «Ромашка», представляют только четверых. Больше никого туда даже виртуально затащить не удалось.

Откуда такое название

Это самый простой вопрос. Братья Комбаровы как-то открыли в Москве ресторан «Ромашка», отсюда и прилепилось прозвище. В марте 2013 года Дмитрию Комбарову вручили приз, как лучшему футболисту-2012 по версии читателей «Советского спорта». Почему именно такое название? «Хотелось какое-нибудь простое название выбрать, всем понятное. Сейчас модно иностранные слова использовать. Но мы остановились на «Ромашке». Потом спрашивали тех, кто к нам приходит: стоит ли менять название. Все против изменений!».

В ресторан заезжал даже Роман Абрамович, который, как говорят Комбаровы, футболистов похвалил: «Сказал, что все супер. Посоветовал ничего не менять – двигаться в этом же направлении». В общем, народный гнев проще было бы выразить после спартаковских неудач именно там, но уже не получится никак – теперь рестораном футболисты не занимаются.

«Мы оказались не готовы к кризису. Можно было иначе составить договор. Если ты куда-то вкладываешься – значит, рассчитываешь на прибыль. А не получилось», – рассказал Дмитрий Комбаров в интервью «Спорт-Экспрессу». А еще от него же мы узнали о фееричном персонале: «Работал у нас охранник. Сидел и сидел. А однажды взял телевизор и ушел. Я уж думаю: может, для этого и нанимался? Понятно, что его нашли моментально. Камеры висели, он об этом знал. Самый тупой случай воровства, который можно выдумать».

Как на этот термин реагируют сами футболисты

Денис Глушаков три года назад вывесил такую фотографию. Смотрите-ка, подтвердил существование тайной организации!

Артем Ребров в интервью еженедельнику «Футбол» отреагировал так: «Если я есть на фотографии Глушакова в Instagram и в различных списках этой «Ромашки», значит, вхожу. Естественно, это вызывает только смех. Болельщики – молодцы, что придумали такое».

Дмитрий Комбаров заявил пресс-службе клуба в начале 2017-го: «Сейчас у нас действительно единый коллектив. Нет никаких разделений на «иностранцы» – «русские» или еще какие-то – ОПГ «Ромашка» там. Такого сейчас нет. Все футболисты – как единый кулак».

Что говорят со стороны

Термин настолько прочно вошел в историю, что теперь его используют не только болельщики, но и ряд СМИ в своих материалах. Даже на официальном сайте «Спартака» он есть – в недавнем большом интервью Андрея Ещенко.

А вот спортивный консультант Алексей Зинин считает, что никакой «Ромашки» никогда не существовало.олько факты

• С момента возникновения термина прошло пять лет. За это время в «Спартаке» поработало шесть разных главных тренеров: Карпин, Гунько, Якин, Аленичев, Каррера, Кононов. За предыдущую пятилетку – было только трое: Лаудруп, Карпин, Эмери. Но если еще отмотать на первые четыре года при Леониде Федуна – их было четверо: Скала, Старков, Федотов, Черчесов. По тренеру в год – обычная история для «Спартака» при Федуне, будь там хоть десять группировок внутри команды.

Лучшие российские команды всегда создавались с мощным русским костяком. «Спартак» 90-х, «Локомотив» Семина, ЦСКА Газаева и Слуцкого, «Зенит» Адвоката и Спаллетти. Во всех этих чемпионских командах, при этом пошумевших в Европе, была серьезная база русских футболистов. Так же как и заслуги Реброва, Комбарова, Глушакова, Джикии, Зобнина и Самедова в чемпионстве «Спартака»-2017 никак нельзя подвергать сомнению.

Никто из трио Ребров-Комбаров-Глушаков в 2018 году не сыграл на хорошем уровне. Ребров начал года с ляпов в жуткой игре против «Атлетика», не выручил в переломном матче с «Уралом», ошибся в дерби с «Локо». С фланга Комбарова голы стали залетать еще чаще. Глушаков, даже если рассматривать его игру еще до конфликта с фанатами, выглядел очень слабо. «Спартак» на их позициях может и должен выглядеть сильнее. В воротах ждут Селихова, на место Комбарова едет защитник из Бразилии, а что будет с Глушаковым пока неясно.

Самая забавная новость о трио «ОПГ Ромашка» пришла на днях. «Спартак» выпустил календарь на 2019 года без Реброва, Комбарова, Глушакова и Ещенко. То есть без действующих футболистов клуба, которые провели 640 (!) матчей за «Спартак» на четверых. Ход понятен – привлечь к покупке календаря фанатов, которые «Ромашку» терпеть не могут. Вот только вопрос, много ли желающих сделать такое приобретение даже среди тех, кто относится к этим футболистам вполне лояльно?

Да и так ли уж важно существование каких-то там ОПГ, когда в еврокубках ты не можешь выйти из группы с 17-й командой Испании, 8-й командой Австрии и клубом из Шотландии. Альтернатив Реброву, Комбарову и Глушакову после закрытия трансферного окна у «Спартака» нет. Максименко пускает голы с 70 метров и не выручает, из Мельгарехо защитник такой же, как и из Комбарова, а в центре поля из-за травм Фернандо и Зобнина играть некому вообще.

Если же поверить всерьез в то, что «ОПГ Ромашка» «управляет командой» и «снимает тренеров», как об этом говорят, то совершенно непонятно, почему все претензии только к ней, а не к руководству клуба, которое не следит за ситуацией и не может на нее повлиять. Впрочем, что удивляться, если всего за год чемпионский «Спартак» от двух трофеев рухнул в середину таблицы и болтался на девятых местах, на смену 5:1 над «Севильей» пришли 1:2 от «Рапида», а последний домашний матч сезона стал антирекордным по посещаемости за всю историю стадиона. Вопросы, тем не менее, задаются почему-то лишь к вымышленной «ОПГ».[poll id=1871]

Россия Спартак Ребров Артем Комбаров Дмитрий Глушаков Денис Ещенко Андрей
Комментарии (25)
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xrrrx
1544868759
Измайлову и Федуну пора оставить Спартак в покое. И ромашку свою прихватить!
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Skull_Boy
1544870416
Что тут разбираться то главный Глушаков, как можно сказать "правая рука" и 3,14здабольный портал - Ещенко и их "шестерки" - Ребров и Комбаров, а Федун все это знает и терпит, как так если разорвать контракты, то потребуется нехилая сумма, образно можно сказать 1 млрд рублей и только идиот продлил бы с ними контракта зная, что им уже за 30тник, а эти дебилы и нашлись в Спартаке, в руководстве клуба бывшие якобы когда то футболеры, ничего не добились после завершения карьеры и подлизнули на теплое высоко оплачиваемое место, где ничего делать не надо и не удивлюсь, что дальше такая тема возникнет в Зените, так же понабрали мусор и в руководствах сидят олигофрены без образования и тем более без опыта работы в структуре и менеджменте клуба такие же бывшие игрочишки и заправляет этим такой же футбольный нуб, как и Федун, Фурсенко
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oyabun
1544871084
Несколько раз в теме прозвучала мысль что .."в центре поля из-за травм Фернандо и Зобнина играть некому вообще.". Как это некому? А Михаил Игнатов? Центральный полузащитник. Непонятно только почему парня так задвинули.
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nik55
1544871867
когда их выкинут из команды она хуже не станет
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Eddyson
1544876334
Недоверие?! Хаха. Презрение!
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САДЫЧОК
1544880279
Глушаков-позорище нашего футбола !
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Fju-2
1544884908
Ромашка - это цветок. Один лепесток оторвали - любит, другой оторвали - не любит. Наш футбол и Спартак, как один из самых ярких примеров - тоже своего рода ромашка. Одну игру выиграли - герои, следующую проиграли - надо с грязью смешать.
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Егор Велунов
1544897714
Управление футбольным клубом сегодня. это во первых президент и его окружение. во вторых тренер и футболисты. Если в команде "Спартак" каждый год новые тренеры, это вина президента однозначно. А этой ромашки просто звёздная болезнь наступила и с ней справиться не смог ни тренер, ни менеджмент Клуба. Самая главная проблема у российских футболистов это психология, поэтому они ломаются так легко, и надо создавать особую школу психологов футбола для промывания мозгов...
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Burtaze
1544945422
глушаков заявлял публично о своей ненависти к спартаку...но почему то оказался в его рядах...значит казачок засланный....посеять смуту изнутри...камбаровы тож люди пришлые...вот и вражеская группировка....
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84aivengo
1544958142
дыма без огня не бывает... а почему в цска не судачили про опг "акинфеев-березуцкие-игнашевич" ? потому что там команда,семья,честь.... рыба гниет с головы
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