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  • Итоги Лиги Европы: много топ-неудачников и лучший бомбардир из Танзании

Итоги Лиги Европы: много топ-неудачников и лучший бомбардир из Танзании

Групповой этап Лиги Европы закончен. Плей-офф турнира стартует в феврале. А пока «Бомбардир» подводит главные итоги групповой стадии второго по силе еврокубка.

Наши в ЛЕ сыграли лучше, чем в ЛЧ

Клубы РПЛ в Лиге чемпионов: все команды пролетели мимо еврокубковой весны, заняв четвертое место. Клубы РПЛ в ЛЕ: сразу два из трех вышли в плей-офф турнира.

«Спартак» максимально осложнил свое положение, проиграл «Вильярреалу» в заключительном матче, занял последнее место в своей группе ЛЕ и вылетел. Кстати, в этом провале есть даже положительные моменты.

«Зенит» досрочно занял первую строчку в своей группе, поэтому гостевое поражение от «Славии» (0:2) никак не повлияло на его путевку в плей-офф. «Краснодар» же понервничал. Последний матч, с «Севильей», краснодарцы проиграли (0:3), так что их выход в решающий раунд ЛЕ полностью зависел от результата матча «Стандарта» с «Акхисаром». Но бельгийцы не забили в Турции, расположились на третьей строчке в группе, отстали от «Краснодара» на два очка и пропустили его в плей-офф.

Таким образом, из пяти клубов, начавших свое выступление в еврокубках три месяца назад, в плей-офф вышли только две команды. И обе – из Лиги Европы.

Больше всех забил тот, кого вы вообще не знаете

C самого начала в Лиге Европы играли много классных нападающих: Вернер, Ляказетт, Обамеянг, Игуаин, Иммобиле. Но лучшим бомбардиром (учитывая третий квалификационный раунд и стадию плей-офф) стал 25-летний нападающий «Генка» Мбавана Саматта.

Форвард в 11 играх («Генк» начал отбор в ЛЕ с третьего квалификационного раунда) забил девять мячей и отдал одну голевую передачу. Такая результативность в топовом европейском турнире немного необычна для нападающего из Танзании.

Саматта был достаточно заметен, когда играл в Танзании: в 2015-м он стал лучшим игроком Африки, играющим на континенте. В том же году он не прошел медосмотр для ЦСКА. По-настоящему Саматта выстрелил в «Мазембе» (клуб из ДР Конго, с которым нападающий выиграл чемпионат) и привлек внимание европейских команд.

Болельщики «Генка» любят африканского нападающего и часто шутят из-за первого интервью, которое Саматта дал пресс-службе бельгийского клуба. «Холодно», – так ответил форвард, когда журналисты из команды попытались узнать, как у него дела.

Много неожиданных провалов

В этом сезоне Лиги Европы их было много.

Первый и самый главный – «Марсель». В шести матчах французы проиграли пять раз и одну встречу сыграли вничью. Прошлогодний финалист ЛЕ в этом сезоне удивляет своей пассивностью. На групповом этапе «Марсель» забил всего шесть голов и, кажется, сдался уже в середине октября. После поражения от «Лацио» главный тренер команды Руди Гарсия говорил: «Мы практически выбыли из Лиги Европы, но пока остаются математические шансы, будем продолжать бороться».

Второй неожиданный неудачник – «Милан». Уже полтора сезона команду можно называть середняком. Вылет из Лиги Европы спокойно подтверждает этот статус. В двух матчах с «Бетисом» итальянцы заработали всего одно очко – это и довело дело до того, что судьба второй путевки в плей-офф в этой группе решалась в заключительном матче с «Олимпиакосом». «Милан» сыграл по классике: показывал отвратительную игру, позволял сопернику атаковать. В результате «Олимпиакос» победил (3:1), выбил итальянцев на третью строчку группы и вышел в плей-офф Лиги Европы.

Третьим лузером стал «Бешикташ». Туркам попалась слабая группа с «Генком», «Мальме» и «Сарпсборгом». Каким-то образом в плей-офф вышли первые бельгийцы и шведы.

Плей-офф будет жарким

Из группы ЛЕ дальше прошли такие команды, как: «Байер», «Арсенал», «Челси», «Лацио» и «Севилья». Из Лиги чемпионов спустились сильные «Интер», «Наполи», «Галатасарай», «Бенфика» и «Валенсия».

Наш ждет ядерный плей-офф, в котором сходу даже нельзя назвать явного фаворита.

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Комментарии (12)
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XaXatyn
1544746542
Результаты совсем не порадовали !
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mihail1980
1544759324
чем они порадовали из 5 клубов дальше прошли только 2
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yaran56
1544770967
Три московских клуба преподнесли новогодние подарки болельщикам, вылетив из турниров с последнего места. Надо им увеличить зряплату в два раза чтоб они вообще туда не попадали.
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Михаил Шевченко
1544771520
Интер,Наполи,Челси это клубы которым ЛЕ нужна так сильно,что они сольются в первом же раунде плэй офф.....может разве что Эмери по привычке поборется за свой любимый трофей
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Фёдор Горюнов
1544820439
Гавно...
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