Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Рохо привез в свои и в чужие, а Моуринью умилил весь мир

Маркос Рохо начал свой пятый сезон в «МЮ» даже не на скамейке, а на трибуне. Летом он избавил Аргентину от позора на ЧМ-2018 и повез на себе Месси прямиком в 1/8 финала – гол Рохо нигерийцам стал решающим, Лео запрыгнул на плечи, так и побежали праздновать. Правда, в плей-офф очень быстро все кончилось – 3:4 от Франции, где Рохо с коллегами по обороне всласть отвозил Мбаппе.

Летом Маркос мог сменить клуб – большие деньги готовил «Вулверхэмптон», за ситуацией следил «Эвертон», говорилось даже об интересе «Зенита», но аргентинец остался в «Юнайтед», а тех же «волков» он, по сути, послал куда подальше, заявив, что в маленький клуб переходить совершенно не желает. Ждал нового сезона в «МЮ», но из-за травмы пропустил сразу несколько месяцев. В октябре Рохо попал в заявку в игре с «Эвертоном», посидел на скамеечке, пока «МЮ» спасал матч с «Саутгемптоном», а сам вышел уже на битву с «Арсеналом». Дебют в сезоне состоялся аж 5 декабря. Да еще и в таком серьезном матче. Ну, это в духе Жозе.

«Арсенал» находился на эмоциональном подъеме от неплохого сезона и мощной победы 4:2 в дерби над «Тоттенхэмом». В первом тайме система определения гола зафиксировала голевую ошибку Де Хеа, но «МЮ» тут же сравнял счет, правда, к судье остались вопросы по офсайду Эрреры. 1:1 – у «Арсенала» просто какая-то дикая статистика первых таймов при Унаи Эмери.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

После перерыва главным действующим лицом на поле стал именно Рохо. Он еще в первом тайме в страшном подкате влетел в ноги Гендузи, но отделался желтой карточкой. На 68-й минуте чудовищно обрезался на своей половине поля, а бросившись спасать ситуацию, выбил мяч прямо в ногу Лаказетту.

Видео взято с официального канала «Матч ТВ» на YouTube

«МЮ» разыграл мяч, и Рохо с досады запульнул мяч вперед на Лукаку. А тот отпасовал Лингарду, который и сравнял счет. Таким образом, аргентинец поучаствовал сразу в двух голевых атаках за пару минут. На свои ворота и на чужие.

Видео взято с официального канала «Матч ТВ» на YouTube

Через четыре минуты Маркоса заменили на Феллаини, команды с тех пор имели еще несколько неплохих моментов, но забить не смогли. Особенно старался Мхитарян, который не забил из выгодной позиции, а потом забил из очень сложной, но притом с офсайда. Жаль, лучше бы оставили Рохо на поле. С ним в этой игре было совсем не скучно.

Он еще вот так умеет.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

А еще была вот такая милота от Жозе:

Моуринью постарел, но еще горяч: пинает бутылки, орет, провоцирует

Чемпионат Англии. АПЛ. 15-й тур

Манчестер Юнайтед – Арсенал – 2:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Мустафи, 26; 1:1 – Марсьяль, 30; 1:2 – Лаказетт, 68; 2:2 – Лингард, 69.

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ

Англия. Премьер-лига Англия Манчестер Юнайтед Арсенал Рохо Маркос
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
чемпион мира1
1544078089
Рохо!!!!
Ответить
Fin035
1544080724
Вот до чего доводят долгие посиделки игроков-это потеря концентрации и веселуха....!))
Ответить
Джавел.
1544095240
Достойнейший был матч. Российским футболистам надр исопользовать в качестве методического пособия.
Ответить
mihail200606
1544122188
отличнейший матч... ну а мауру че еще остается делать когда сезон проср... с детьми ходить дружиться..
Ответить
Главные новости
Итоги июльского сезона «Конкурса прогнозов»: победа добыта в последнем туре!
3
Неймар сказал, может ли завершить карьеру
13:48
Стали известны требования Винисиуса по продлению контракта с «Реалом»
13:39
Соболев объявил о бойкоте СМИ
13:28
5
Семин оценил перспективы Слуцкого в РПЛ: «Большая и мощная фигура»
13:16
2
РПЛ включили в топ-6 лиг Европы
13:07
2
Орлов объяснил, чем его настораживает трансфер Даку в «Спартак»
12:52
4
Мостовой объяснил, почему Батракову стоит уйти в «Галатасарай»
12:43
1
Топ-10 претендентов на «Золотой мяч» по версии The Independent
12:34
1
Гурцкая – об Угальде и Ливае: «Это уже не игроки «Спартака»
12:25
1
Все новости
Все новости
Топ-10 претендентов на «Золотой мяч» по версии The Independent
12:34
«Реал» предложил платить Винисиусу 22 миллиона в год, игрок хочет 30
09:36
Фото«Реал» продал клубу АПЛ еще одного игрока
01:03
Фото«Реал» продал воспитанника за 40 миллионов
Вчера, 23:29
Раскрыта зарплата Винисиуса в «Арсенале»
Вчера, 22:44
«Арсенал» улучшил предложение по Винисиусу
Вчера, 20:09
У «Реала» появился серьезный конкурент в борьбе за лучшего игрока ЧМ-2026
Вчера, 19:38
ФотоЭкс-капитан «Ливерпуля» перешел в «Челси»
Вчера, 18:17
ФотоФаны «Манчестер Сити» недовольны формой клуба, поскольку она вызывает трипофобию
2 августа
1
«Челси» объявил о трансфере Барко
2 августа
2
Фото«Ювентус» купил нападающего «ПСЖ» за 50 миллионов
2 августа
3
Винисиус проведет встречу с Моуринью и Пересом – бразилец может уйти из «Реала»
2 августа
3
Артета ответил на вопрос о переходе Винисиуса в «Арсенал»
2 августа
«Арсенал» сделал предложение «Реалу» по Винисиусу: известна сумма
2 августа
1
Новая информация о трансфере Винисиуса в АПЛ
1 августа
1
«Манчестер Сити» уступил в Гонконге после ошибки Хусанова
1 августа
«Ювентус» и «Манчестер Юнайтед» могут совершить обмен игроками
1 августа
ФотоХоланд встретился с лучшим баскетболистом в истории
1 августа
3
Родри выбрал игровой номер в «Реале»
1 августа
1
Винисиус договорился с другим клубом
31 июля
1
Реакция «Челси» на завершение дисквалификации Мудрика
31 июля
«Ньюкасл» объявил об отставке главного тренера
31 июля
Мудрик сделал заявление о завершении дисквалификации за допинг
31 июля
7
Мудрику разрешили играть в футбол после дисквалификации за допинг
31 июля
3
«Ньюкасл» заплатит 11 миллионов за нового тренера
31 июля
«Арсенал» близок к покупке хавбека сборной Бразилии за 90 миллионов
31 июля
1
«Манчестер Сити» назвал «Реалу» цену на Родри
31 июля
2
Фото«Интер» подписал защитника сборной Англии
31 июля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+