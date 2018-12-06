Рохо привез в свои и в чужие, а Моуринью умилил весь мир

Маркос Рохо начал свой пятый сезон в «МЮ» даже не на скамейке, а на трибуне. Летом он избавил Аргентину от позора на ЧМ-2018 и повез на себе Месси прямиком в 1/8 финала – гол Рохо нигерийцам стал решающим, Лео запрыгнул на плечи, так и побежали праздновать. Правда, в плей-офф очень быстро все кончилось – 3:4 от Франции, где Рохо с коллегами по обороне всласть отвозил Мбаппе.

Летом Маркос мог сменить клуб – большие деньги готовил «Вулверхэмптон», за ситуацией следил «Эвертон», говорилось даже об интересе «Зенита», но аргентинец остался в «Юнайтед», а тех же «волков» он, по сути, послал куда подальше, заявив, что в маленький клуб переходить совершенно не желает. Ждал нового сезона в «МЮ», но из-за травмы пропустил сразу несколько месяцев. В октябре Рохо попал в заявку в игре с «Эвертоном», посидел на скамеечке, пока «МЮ» спасал матч с «Саутгемптоном», а сам вышел уже на битву с «Арсеналом». Дебют в сезоне состоялся аж 5 декабря. Да еще и в таком серьезном матче. Ну, это в духе Жозе.

«Арсенал» находился на эмоциональном подъеме от неплохого сезона и мощной победы 4:2 в дерби над «Тоттенхэмом». В первом тайме система определения гола зафиксировала голевую ошибку Де Хеа, но «МЮ» тут же сравнял счет, правда, к судье остались вопросы по офсайду Эрреры. 1:1 – у «Арсенала» просто какая-то дикая статистика первых таймов при Унаи Эмери.

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После перерыва главным действующим лицом на поле стал именно Рохо. Он еще в первом тайме в страшном подкате влетел в ноги Гендузи, но отделался желтой карточкой. На 68-й минуте чудовищно обрезался на своей половине поля, а бросившись спасать ситуацию, выбил мяч прямо в ногу Лаказетту.

Видео взято с официального канала «Матч ТВ» на YouTube

«МЮ» разыграл мяч, и Рохо с досады запульнул мяч вперед на Лукаку. А тот отпасовал Лингарду, который и сравнял счет. Таким образом, аргентинец поучаствовал сразу в двух голевых атаках за пару минут. На свои ворота и на чужие.

Видео взято с официального канала «Матч ТВ» на YouTube

Через четыре минуты Маркоса заменили на Феллаини, команды с тех пор имели еще несколько неплохих моментов, но забить не смогли. Особенно старался Мхитарян, который не забил из выгодной позиции, а потом забил из очень сложной, но притом с офсайда. Жаль, лучше бы оставили Рохо на поле. С ним в этой игре было совсем не скучно.

Он еще вот так умеет.

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А еще была вот такая милота от Жозе:

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Чемпионат Англии. АПЛ. 15-й тур

Манчестер Юнайтед – Арсенал – 2:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Мустафи, 26; 1:1 – Марсьяль, 30; 1:2 – Лаказетт, 68; 2:2 – Лингард, 69.

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