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  • «Ну какие они преступники?!». Россия обсуждает новый срок Кокорина и Мамаева

«Ну какие они преступники?!». Россия обсуждает новый срок Кокорина и Мамаева

Срок заключения Александра Кокорина и Павла Мамаева в СИЗО истекал 8 декабря. За три дня до него было назначено заседание суда по поводу меры пресечения для футболистов. Итог: арест продлен до 8 февраля. Ниже – реакция на вердикт суда:

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Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
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Арест Кокорина и Мамаева продлен на два месяца. Главное

[poll id=1855]

Россия Мамаев Павел Кокорин Александр
Комментарии (34)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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meitme
1544025109
Обращусь ко всем оправдывающим этих футболистов. Получите, пожалуйста, стулом по ... лицу, конечно же. После поговорим.
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сокол cfhfnjd
1544026497
А что Вы хотите, у нас что суд,что прокурор,что следователь все живут не по закону и обвинить невиновных им пару пустяков. Сейчас у нас в России у кого есть блат и деньги, то значит они правы, а улики эта ХА_ХА_ХА!!! В моей семье сейчас похожая ситуация. ПОЗОР ПУТИНУ ВСЕХ РАСПУСТИЛ!!!
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vek410
1544026946
Сразу скажу - я никого не оправдываю. Мы не знаем всей ситуации, а знаем только то, что нам дают узнать. Как я думаю, это идет показательная порка от нашего государства, чтобы показать, что система не прогнила и типо "блатных" тут нет, для всех закон един, чтобы оправдать все это беззаконие и безнаказанность , которая творится в правящей верхушке (если кто-то не знает, то почитайте интернеты, про васильеву и прочих).Но это еще больше доказывает, что вся система прогнила полностью
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Наш
1544027805
Стыдно за судебную систему, прокуратуру и следственный комитет. А уж про СМИ вообще говорить не хочется. Десятой доли правды не увидел и не услышал.
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bset
1544028728
Песков болтун. Оказал давление на следствие. Хотя какое давление, если решение уже давно суду сверху передали.
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1544029523
Они до сих пор не понимают за что их задержали :таких нежных и "золотых" мальчиков.
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vodomut
1544031329
сидеть и не вякать гопники!
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STAFOR13
1544032770
Этот жест, просто показывает двойные стандарты, ударили депутата, который голосует так же за законы о повышении пенс.возраста, НДС и тд, при зарплате 20, тем самым загоняя народ в яму, а если депутат совершил бы такое над обычным гражданином нашей страны, сомневаюсь что было бы всё так же. Ребята совершили ошибку, но уже осознали вину, особенно Мамаев, просто пускай оплатят пару операций детям, которым собирают по нашим каналам... Уверен они уже сделали больше для страны, чем этот депутат, хотя бы эмоции положительные людям подарили играя неплохо за сборную и клубы...
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denzillo
1544035568
Люди, одумайтесь и хватит нести чушь уже! Давайте по фактам: 1. Кокорин и Мамаев преступили закон-наказание определено в УК РФ- необходимо соблюдать законы ВСЕМ без исключчения гражданам. 2. Они оба зарвавшиеся небожители и 100 % не сожалеют о содеянном и более того-уверен сейчас ненавидят эту "челядь потерпевших" из за которых их бедных сейчас общество мунштруют 3. Выпусти их сейчас- они ещё более уверуют в свою безнаказанность . 4. Подобные им "небожители" также убедяться в том-что всё можно- 2 месяца в сизо с многомилиооными подгонами от родственников- НЕ ПРОБЛЕМА. 5. И самое главное- когда эти два дауна били людей- им было всё равно о последствиях, в плане того что можно убить, сделать инвалидом человека -оставив без отца детей....и т.д. Итог- Ни о каком прощении и быть речи не может! Более того -максимальное наказание им по статьям ук, т.к. это публичные люди и на них ровняются дети, подростки! Спасибо за внимание- кто за, палец вверх
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diktatop
1544084710
новый год встретят не на Канарах а на нарах))))
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